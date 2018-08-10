肺炎、痛经、腹泻都和吹空调有关？

来源：科学加

盛夏时节，骄阳似火，很多人都喜欢喝着冷饮，吃着西瓜，在空调房里享受凉爽。

在办公室里工作的时候，空调更是必不可少的。

就这样，上班吹空调，下班也吹空调，不知不觉就会鼻子痒、打喷嚏、颈椎僵直、肩膀疼痛……

这些都可以被归为“空调病”。今天就好好给你讲一讲吹空调的正确姿势，既凉爽又不容易生病。

整日吹空调有什么危害？

长期处在空调环境中而出现的头晕、头痛、食欲不振、上呼吸道感染、关节酸痛等不适症状称为“空调病”，多发生于夏季，老人、儿童和妇女是其易感人群。

其实空调病在临床上并不是一个真正意义上的疾病。只是因为整日吹空调，可造成机体出现以下几种身体不适的症状：

室内外温差大，空调房空气流动性差，若累及呼吸道，可表现为鼻塞、打喷嚏、咳嗽、发热等上感的症状，严重时可引起肺炎。

空调室内温度过低，可导致腹腔内血管收缩，胃肠运动减弱，表现为食欲不振、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。

夏天人们穿得少，冷风直吹会刺激体表血管急剧收缩、血液流动不畅，累及肌肉关节可出现腰、背、关节痛，关节僵硬，肌肉酸痛等。

若神经系统受累，可引起面神经炎、皮肤局部末梢神经炎等。

长期开空调会使室内的空气变得越来越干燥，可引起眼睛干涩、皮肤干燥或过敏反应。

女性经期经常吹空调，还会导致月经不调、痛经等疾病。

如何正确地吹空调？

尽量不要长时间呆在使用空调的房间里。每天应定时关闭空调打开窗户，通风换气。

室内温度最好不要低于26℃，相对湿度保持在40%~60%。不要让冷风直接吹在身体上，大汗淋漓时最好不要直接吹冷风，注意颈椎、膝关节等部位的保暖。

长期呆在空调室内的人群，要多喝温水补充足够的水分，并进行适当户外运动。此外还应注意空调室内卫生，定期清洗空调，防止微生物的滋生。

夏季该如何防暑降温？

夏天每个人都应该及时补充水分。营养均衡，多吃蔬菜水果。在很热的时候千万不要洗冷水澡，可以洗温水澡。