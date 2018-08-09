新浪科技> 科学探索> 生活百科 > 正文

看着都怕！为什么有些人会喜欢极限运动？

看着都怕！为什么有些人会喜欢极限运动？
2018年08月09日 09:59 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：知识就是力量

　　8月8日是全民健身日。早前我们也和大家科普过青少年运动健身的注意事项，今天我们来认识一种不一样的运动——极限运动。

　　极限运动惊险刺激而又自由随性、充满创意，被称为“勇敢者的游戏”。那么你知不知道为什么有些人会喜欢极限运动？跑酷、小轮车、翼装飞行你都知道怎么玩吗？

　　为什么有的人喜欢极限运动？

　　极限运动是人类在与自然融合的过程中，借助现代高科技手段，最大限度地发挥自我身心潜能，向自身挑战的娱乐体育运动，难度高，观赏性强。除了追求超越生理极限，也追求跨越心理障碍时所获得的愉悦感和成就感，它比一般的竞技体育更强调参与、娱乐和勇敢精神。

　　极限运动会让人经历足够多的磨砺 、 体会足够多的苦痛，但它也能训练人迎难而上的勇气，成为通往强大的一条途径 。

　　对危险耐受度低的人 ，遇到突发危险往往会产生手心冒汗 、双腿发软 、意识混乱 、无法完成理性思考等一系列不良反应 ，甚至丧失了逃跑的机能，生理上很难完成最基本的求生本能 。而经常参加极限运动的人，经常需要在高压状态下保持冷静理性思考，在不断的自我超越中，增强了对于风险 、困难 、危机的耐受度 。

　　极限运动知多少

　　下面我们来认识几种比较常见的极限运动。

　　跑酷

　　跑酷（Parkour）是现在风靡全球的时尚极限运动。它没有既定的规则，只需依靠自身的体能 、技术和勇气，用攀爬 、跳跃 、翻滚等各种动作，“ 挑战 ” 出现在面前的栅栏 、房屋等一切障碍物 。

　　跑酷对人体的力量 、爆发力 、灵活性 、弹跳力 、柔韧性要求很高，所以健康的体格是跑酷的基础 。了解运动生物力学 、运动训练学知识会对你练习跑酷很有帮助 。另外，在练习的时候还要学会权衡利弊 、评估危机 ，安全通过障碍为第一准则 。

　　小轮车

　　小轮车 （Bicycle Motocross），即自行越野车，简称BMX。最开始是一些美国青少年按照摩托车越野的方式，用人力驱动的小轮车在自建的泥地赛道上竞速，后来鲍勃·哈罗发展出了自由式小轮车，而最原始的在泥地里竞速来决出胜负的竞速小轮车则从2008年开始成为了奥运会比赛项目 。

0303

　　翼装飞行

　　翼装飞行分为有动力翼装飞行和无动力翼装飞行两大类 。无动力翼装飞行 ，国际称之为 “ 飞鼠装滑翔运动 ”，是指穿戴着拥有双翼的飞行服装和降落伞设备， 从飞机、热气球 、悬崖绝壁、高楼大厦等高处一跃而下，运用肢体动作来掌控滑翔方向，用身体进行无动力空中飞行，在到达安全极限的高度后，打开降落伞着落 。

　　从低空起跳的翼装飞行 ， 因飞行高度有限 ，留给挑战者用以调整姿势和打开降落伞的时间比较仓促， 飞行的危险性和难度极大，已有多位挑战者丧生，所以也有人认为翼装飞行是世界上最疯狂的极限运动 ，称之为 “ 极限运动的极限 ”。

　　极限运动需要专业的训练和技术积累，所以没有经验和专业指导的亲们不要自行尝试，安全第一哦！

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有