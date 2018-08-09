看着都怕！为什么有些人会喜欢极限运动？

来源：知识就是力量

8月8日是全民健身日。早前我们也和大家科普过青少年运动健身的注意事项，今天我们来认识一种不一样的运动——极限运动。

极限运动惊险刺激而又自由随性、充满创意，被称为“勇敢者的游戏”。那么你知不知道为什么有些人会喜欢极限运动？跑酷、小轮车、翼装飞行你都知道怎么玩吗？

为什么有的人喜欢极限运动？

极限运动是人类在与自然融合的过程中，借助现代高科技手段，最大限度地发挥自我身心潜能，向自身挑战的娱乐体育运动，难度高，观赏性强。除了追求超越生理极限，也追求跨越心理障碍时所获得的愉悦感和成就感，它比一般的竞技体育更强调参与、娱乐和勇敢精神。

极限运动会让人经历足够多的磨砺 、 体会足够多的苦痛，但它也能训练人迎难而上的勇气，成为通往强大的一条途径 。

对危险耐受度低的人 ，遇到突发危险往往会产生手心冒汗 、双腿发软 、意识混乱 、无法完成理性思考等一系列不良反应 ，甚至丧失了逃跑的机能，生理上很难完成最基本的求生本能 。而经常参加极限运动的人，经常需要在高压状态下保持冷静理性思考，在不断的自我超越中，增强了对于风险 、困难 、危机的耐受度 。

极限运动知多少

下面我们来认识几种比较常见的极限运动。

跑酷

跑酷（Parkour）是现在风靡全球的时尚极限运动。它没有既定的规则，只需依靠自身的体能 、技术和勇气，用攀爬 、跳跃 、翻滚等各种动作，“ 挑战 ” 出现在面前的栅栏 、房屋等一切障碍物 。

跑酷对人体的力量 、爆发力 、灵活性 、弹跳力 、柔韧性要求很高，所以健康的体格是跑酷的基础 。了解运动生物力学 、运动训练学知识会对你练习跑酷很有帮助 。另外，在练习的时候还要学会权衡利弊 、评估危机 ，安全通过障碍为第一准则 。

小轮车

小轮车 （Bicycle Motocross），即自行越野车，简称BMX。最开始是一些美国青少年按照摩托车越野的方式，用人力驱动的小轮车在自建的泥地赛道上竞速，后来鲍勃·哈罗发展出了自由式小轮车，而最原始的在泥地里竞速来决出胜负的竞速小轮车则从2008年开始成为了奥运会比赛项目 。

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翼装飞行

翼装飞行分为有动力翼装飞行和无动力翼装飞行两大类 。无动力翼装飞行 ，国际称之为 “ 飞鼠装滑翔运动 ”，是指穿戴着拥有双翼的飞行服装和降落伞设备， 从飞机、热气球 、悬崖绝壁、高楼大厦等高处一跃而下，运用肢体动作来掌控滑翔方向，用身体进行无动力空中飞行，在到达安全极限的高度后，打开降落伞着落 。

从低空起跳的翼装飞行 ， 因飞行高度有限 ，留给挑战者用以调整姿势和打开降落伞的时间比较仓促， 飞行的危险性和难度极大，已有多位挑战者丧生，所以也有人认为翼装飞行是世界上最疯狂的极限运动 ，称之为 “ 极限运动的极限 ”。

极限运动需要专业的训练和技术积累，所以没有经验和专业指导的亲们不要自行尝试，安全第一哦！