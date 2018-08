暴力与生育：亲密伴侣暴力的演化根源？

来源:Nature自然科研

本周《自然-人类行为》在线发表的一篇论文Marital violence and fertility in a relatively egalitarian high-fertility population认为,在玻利维亚的提斯曼(Tsimané)原住民中,遭遇过亲密伴侣暴力的女性平均生育子女的数量比没有遭遇过的要多。

尽管亲密伴侣暴力会对一个人的生育伴侣造成直接伤害,但这种现象仍普遍存在。许多行为因素和社会经济因素与此类暴力有关,包括教育水平、妇女权利和酒精/药物滥用。虽然这些因素是亲密伴侣暴力的重要触发因素,但人们仍不确定是否存在潜在的演化机制。

“Domestic violence is a crime, report it。”Credit: Marc Anderson/Alamy Stock Photo

法国图卢兹高等研究中心的Jonathan Stieglitz及其同事采访了105名来自5个玻利维亚亚马逊提斯曼原住民村庄的异性恋女性。提斯曼文化没有强烈的暴力历史,男性不具有社会支配地位。

他们发现,在婚姻中遭遇过亲密伴侣暴力的女性平均生育子女的数量比没有遭遇过的要多。无论夫妻双方在童年时期是否被暴露在亲密伴侣暴力之下,无论男方是否存在针对其他男性的暴力历史,这种模式都是成立的。

过去的研究已经表明,平均而言,提斯曼女性偏好的的家庭规模小于男性偏好的规模,作者认为当夫妻双方对理想的家庭规模产生分歧时,亲密伴侣暴力可能会增加生育率。

预测一年内生育的概率,相对于妻子的年龄和她是否在该年举报了家庭暴力。

该研究重点关注的不仅有亲密伴侣暴力的终极驱动因素或演化驱动因素,也有经济和社会压力等近因机制或动机,还有对暴力的态度——所有这些都可能是演化适应动机的基础。作者总结表示,了解亲密伴侣暴力对伴侣以及家庭的演化成本和收益,或有助于采取系统性措施进行预防。