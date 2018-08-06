吃一块隔夜冰西瓜竟致小肠坏死！很多人还在这样吃

来源：科普中国

近来酷暑难当，在外奔波一天，回家吃一块冰得透心凉的冰西瓜，是再惬意不过的事情。

但是最近，湖南张先生散步回家，就把前一天放在冰箱里的一块冰西瓜拿出来吃了。

吃下西瓜 2 小时后，张先生突然腹痛，且疼痛不断加剧，辗转求医后被诊断为 “ 急性出血坏死性小肠炎 ”，经紧急手术切除了已经发生坏死的长约 70cm 的小肠。

消息一出，可吓坏了众人。那么，为何在夏日里几乎是人人家中必备的冰西瓜，却成为了肠道杀手？冰箱里储存的食物，到底是否安全？我们又该如何预防同类情况再次发生呢？

冰西瓜，为何导致小肠坏死？

在很多人眼中，冰箱不仅仅是降低食物温度、增加其风味的工具，更是一个安全的“保鲜箱”，可以有效防止食物中的微生物滋长。

实则不然，在蛋制品、肉制品中可能残留有沙门氏菌，在感染这类细菌后，人体会表现出怕冷、腹部绞痛、恶心呕吐、腹泻等症状；而蔬菜和水果中则可能残留有志贺氏菌，在感染这类细菌后，人体在经历1-3天的潜伏期后突然发病，继而出现腹痛、发热、腹泻等症状。

而由于个人使用习惯问题，许多人会将生肉制品、果蔬等直接放入冰箱冷藏，这类食物含有大量水分、且携带有大量细菌，在冰箱内长期储存后，会导致其内部残留有大量细菌。

这时，若将切成片状、又没有任何保鲜膜包裹的西瓜直接放入冰箱，其表面存在大量水分及糖分，非常利于细菌滋长，一夜过后，原来凉爽可口的冰西瓜就转变为了滋生有大量细菌的“毒”西瓜。

以在冰箱中隔夜放置的西瓜为研究对象，分别取其表层、表层下4cm、表层下8cm的果肉作为样本，将其捣碎后的组织液涂布在培养皿中培育。在48 h的培育之后，这三个样本的培养基中均出现细菌，而表层组织液样本的培养基中的细菌含量最高，其数量已难以计量，初步估计已超数亿个！对于胃肠道不好的人，吃下这么一块无异于细菌培养基的西瓜，对肠道的伤害可想而知。

以后该怎么保存西瓜？

1、切西瓜前一定要把西瓜清洗干净，擦干水分再切，最大程度减少病菌的侵入。

2、切开西瓜后，要在第一时间放入冰箱保鲜，不能等吃完一半才去处理另外一半。

3、用保鲜膜包裹西瓜的时候，不能只盖上西瓜果肉的一面，要将半个西瓜整个包裹起来，做成密闭的环境。

真正到了炎热的高温环境时，无论是完整的半块还是切成小块的西瓜，如果没有任何防护，6个小时内就会长出“多不可计”的细菌。所以切开后的西瓜储存的时间勿超4小时，没吃完的尽量低温冷藏，并尽量保证完整。

专家提醒，切开的西瓜放入冰箱最好别超过12小时，最长不要超过24小时。西瓜最好现切现吃，吃不完的尽早盖上保鲜膜冷藏。此外，把冰箱里的西瓜拿出来吃时，可以先将表面约1厘米的部分切除。

冰箱里储存的食物，是否还安全呢？

从原理而言，冰箱中储存的食物是安全的。

一般的家用冰箱，冷藏层温度一般为2-4℃，它是通过营造低温环境来延缓细菌等微生物的繁殖速度，进而延缓食物的腐烂变质，其保质期视食物而定，一般1-5天。

冷冻层温度一般为-18℃，它是利用水分冻结来抑制微生物的生长繁殖，延缓食品及微生物中的各种生化反应，抑制各种酶类的活性，以达到保藏食品的目的，其保质期最长可达一年。

但事实上，无论是冷藏食物还是冷冻食物，都并非绝对安全。

1、在冰箱的使用过程中，有些人不习惯将生与熟制的食物分开放置，这会导致生的食物中的细菌污染熟食，从而影响食物的安全性。

2、冰箱在长期使用过程中，其内部会残余大量食物中的水分，这些水分若不被及时清理，会成为微生物滋生的极佳暖床。

3、对于一些细菌而言，温度越低，其繁殖速度越快。如李斯特菌，它可在0~10℃的低温中生长繁殖，其常存在于冷藏的牛奶中；耶尔森菌，同样在越低的温度环境中繁殖越快，其长存在于生猪肉中。对于这类细菌而言，冷藏储存不仅不能延缓其腐败变质，若储存不当，还有可能污染冰箱中的其他食物。

4、尽管冷冻的食物相对安全，但相对专业冷库采用的-80℃的冷藏温度，家用冰箱所用的-18℃仍显不足，且在使用过程中，一些家庭频繁的开关冰箱门，或是对冷冻食物的反复解冻，都会导致冷冻食物中的细菌繁殖，进而对其安全性产生影响。

该如何预防同类情况再次发生？

1、在冰箱的冷藏室中放置一个温度计，市场调整冰箱参数以维持冷藏室温度在2-4℃。

2、在存放生熟食物时，要用保鲜袋或者密闭容器（如保鲜盒）将其分装好，并存放于冰箱的不同位置，以避免交叉污染。

3、对于烹调后的食物，若没有食用过，应将其冷却至室温后立刻存放入冰箱；若已经食用后再储存的，应该先将其再次加热，再存入冰箱。

4、对于在冰箱中放置过夜的食物，应将其彻底加热后方可食用。

5、对于冷藏层中的时候，其存放的时间不宜太长；若需储存较长时间，则应该将食物保存在冷冻层中。

6、储存在冷冻层的食物，应将其分装为一次食用的量，每次烹制只取一份解冻即可，避免因反复解冻而导致的微生物滋生或食物风味变化。

7、要经常清理冰箱，定期清除不需要的、或储存过久的食物，保持冰箱内部干净、不潮湿。