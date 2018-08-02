吃药能防晒？年轻人你还是太天真！

来源：北京科技报

口服防晒“网红”产品每天吃一粒，就能“防晒美白”兼收？年轻人你太天真！过量服用美白防晒丸不仅美白效果甚微，还可能带来严重的肾脏负担。

近日随着雨水渐去，夏天再度重归“烧烤模式”和“蒸煮模式”。烈日炙烤之下，防晒成了不少人每天要做的“必备功课”。与传统的防晒服和防晒霜相比，今年的“防晒界”杀出一匹“黑马”：体积小巧，携带方便的“美白防晒丸”网上热卖，据商家声称，每日吃一颗，就兼有防晒和美白的双重效果。

新晋“网红”名不副实

这种丸类制品是否真有网上描述的这样神奇？为此，北京科技报|科学加客户端 记者进行了一番调查。在淘宝网上，输入“美白防晒丸”关键词搜索以后，页面果然弹出了几十个推荐商品。记者注意到，这些美白防晒丸大多价格不菲，在200—400元之间，并且以日本、美国生产为主，因此，不少商家打出的正是“海外直邮”标签。

一位卖家告诉记者，这些美白防晒丸是最近几年的新产品，美白丸其实也是防晒丸，因为效果是一样的，目的都是祛晒斑和美白，至于记者关心的效果问题，这位卖家表示“一瓶只有一个月的量，要坚持吃两个月以上才有效果”。

▲淘宝网上，卖家表示“坚持服用会有效果”

尽管卖家信誓旦旦地表示美白防晒丸功效不错，但现实生活中，不少消费者对此并不买账。《北京青年报》曾刊文报道江苏周女士吃了3瓶防晒丸以后，到巴厘岛游玩依然被晒伤的事例。而一位已经购买该产品的刘小姐则向记者坦言，最近半年一直尝试用各种方法美白，这次购买日本的这款“美白防晒丸”，就是希望达到美白效果，但目前服用了一个月，感觉还不太明显。

▲日本产的某品牌美白防晒丸，在淘宝网上，这些产品大多价格不菲

对此，武警总医院皮肤科副主任医师程纪群回应，美白防晒丸不是药品，属于保健品的行列，“对待这类保健品，别把它当药用，也别指望能有什么疗效。”

不仅仅是国内，外国的一些专家学者也注意到了这些“美白防晒丸”的功效问题。今年5月22日，美国食品和药品监督管理局（FDA）对市面上的一些生产口服防晒类产品的公司作出了警告，表示市场上销售的所谓的防晒丸，实际上几乎不起任何作用。此外，FDA还表示已经命令公司停止销售这些产品，明确说明它们没有保护皮肤的作用。

防晒主要是抑制氧化

防晒丸和美白丸通常打着纯天然植物萃取的旗号，除了植物提取物，通常还会添加维生素C、维生素E，B族维生素等。此外，包括防晒美白丸在内的许多美白产品，在宣传功效中往往提到“抗氧化”，那么晒黑和氧化具体有怎样的关系呢？

▲防晒归根到底是阻挡紫外线中穿过大气层辐射到地面的UVA和UVB

程纪群表示，对于人体而言，紫外线是导致皮肤受损的“罪魁祸首”。人的皮肤在受到紫外线照射后，会产生大量具有氧化作用的自由基，这些自由基的破坏力堪比放射性物质产生的高能粒子，会攻击细胞中的大分子，使得脂质和胶原蛋白受损，最终导致细胞功能的丧失，表现出来就是晒黑、晒伤和皮肤老化。长此以往，还会加速人体老化的过程，甚至导致皮肤癌的发生。

▲根据《新英格兰医学杂志》报道，69岁的Bill McElligott 从事送货工作已经有28年了。紫外线透过车窗直接照射在他的左脸上，严重损坏了该侧的皮肤，导致他左脸比右脸衰老更明显。

正是利用了自由基的特点，美白防晒丸内通常含有一些抗氧化活性成分，例如POLA美白丸的主打成分就是“VC+紫檀芪+超氧化物岐化酶”，单看都是强抗氧化的成分。这些物质可以对皮肤里过多的自由基进行电子配对，还原成为水或其他无害的物质，随着人体正常的活动排出体外，从而缓解老化以及变黑的过程。

“人体内细胞分子层面的反应过程是极其微观的，不是口渴了喝水这么简单。”程纪群认为，如此微观的作用，绝对不可能靠口服保健品完成，即便美白防晒丸真能起到部分抑制氧化的作用，这个过程也是极其缓慢的，慢到可以忽略不计，作用和吃维生素片、喝柠檬水差不多，甚至还不如有些人自身新陈代谢的速度快。

换言之，这些网红防晒品与其叫“美白防晒丸”还不如叫“抗氧化丸”更合适，只不过商家为了突出功效而进行了概念的偷换，而且过量服用美白防晒丸不仅美白效果不明显，还可能带来严重的肾脏负担，表现出尿液变黄等特点，甚至影响正常的生理功能。

掌握正确的科学美白方法

从《诗经》中 “肤如凝脂”，《逍遥游》里的“肌肤若冰雪”，再到如今的“防晒美白丸”“美白口服液”，可以说在崇尚“以白为美”“一白遮百丑”的东亚地区，“白”已经和“美”画上了等号。拥有光滑白皙的肌肤，是很多女性的梦想，也是男性心中“佳人”的标配。可犹如成语“天生丽质”描述的一样，大多数人的肤色是天生决定的，后天能够改善的余地并不多。

程纪群解释说，决定肤色的最主要因素，是皮肤内黑色素的含量及位置，与胡萝卜素、血红蛋白等其他色素也有一定关系。而决定黑色素多寡的因素，最主要的还是遗传，比如说一对肤色白皙的夫妻，生出的孩子一般肤色都不会太黑；其次才是外界环境，比如说广东人一般比黑龙江人肤色要黑一些。

▲多数人会将炎热的非洲与黑皮肤联系起来，但其实因基因不同，非洲不同群体的人们肤色 各异。2017年，《科学》杂志在线版发表了造成各种皮肤色调的一些新的基因变体的研究成果，研究人员已经确认哪些基因可以帮助创造不同的肤色，比方说非洲阿高人（左）和苏尔马人 （右）的肤色

就算外界环境能够显著影响人的肤色，也大多是“越来越黑”。“例如同宗同源的美国人和英国人，经过几百年的各自繁衍，低纬度地区的美国人肤色明显偏黑，但高纬度地区的美国人肤色和英国人差距并不大。中国人到非洲工作一段时间，不少人被晒得肤色黝黑，但非洲人来中国待上几年，肤色也不会有太大改变”。

实际上，变黑是人体的一种保护性反应，晒过多太阳产生的黑色素是为了保护表皮基底细胞的DNA不受损伤。相对于黄种人而言，白种人因为缺乏黑色素，所以皮肤癌（非黑色素细胞瘤）的发病率远远高于其他种族，这也是为何欧洲人更喜欢小麦色肌肤的重要原因。

程纪群表示，防晒美白一定要掌握科学的方法，服用“美白防晒丸”这类产品，不仅花费较高，达不到应有的效果，甚至可能对人体产生更加严重的二次伤害。

在防晒方面，目前除了“防止裸露肌肤”和“涂抹防晒霜”以外，并没有其他太好的方法，使用含氧化锌等成分的防晒霜，特别是含有物理防晒成分的防晒霜，能更有效阻挡紫外线，保护皮肤，但也要尽可能地避免烈日直射。在美白方面，随着科技水平的发展，现在临床上一般会采取激光美白的方法来改善肤色，最大程度祛除暗黄、色斑等物质。

此外，程纪群特别强调，保持饮食清淡，规律作息对肤色改善也十分重要。“良好的精神状态能够激发人的荷尔蒙分泌增加，促使皮肤微循环更加通畅，使一个人看上去年轻有活力，这些都比美白丸效果好得多”。