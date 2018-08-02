吃药能防晒？年轻人你还是太天真！

来源：北京科技报
口服防晒“网红”产品每天吃一粒，就能“防晒美白”兼收？年轻人你太天真！过量服用美白防晒丸不仅美白效果甚微，还可能带来严重的肾脏负担。
近日随着雨水渐去，夏天再度重归“烧烤模式”和“蒸煮模式”。烈日炙烤之下，防晒成了不少人每天要做的“必备功课”。与传统的防晒服和防晒霜相比，今年的“防晒界”杀出一匹“黑马”：体积小巧，携带方便的“美白防晒丸”网上热卖，据商家声称，每日吃一颗，就兼有防晒和美白的双重效果。
新晋“网红”名不副实
这种丸类制品是否真有网上描述的这样神奇？为此，北京科技报|科学加客户端 记者进行了一番调查。在淘宝网上，输入“美白防晒丸”关键词搜索以后，页面果然弹出了几十个推荐商品。记者注意到，这些美白防晒丸大多价格不菲，在200—400元之间，并且以日本、美国生产为主，因此，不少商家打出的正是“海外直邮”标签。
一位卖家告诉记者，这些美白防晒丸是最近几年的新产品，美白丸其实也是防晒丸，因为效果是一样的，目的都是祛晒斑和美白，至于记者关心的效果问题，这位卖家表示“一瓶只有一个月的量，要坚持吃两个月以上才有效果”。
尽管卖家信誓旦旦地表示美白防晒丸功效不错，但现实生活中，不少消费者对此并不买账。《北京青年报》曾刊文报道江苏周女士吃了3瓶防晒丸以后，到巴厘岛游玩依然被晒伤的事例。而一位已经购买该产品的刘小姐则向记者坦言，最近半年一直尝试用各种方法美白，这次购买日本的这款“美白防晒丸”，就是希望达到美白效果，但目前服用了一个月，感觉还不太明显。
对此，武警总医院皮肤科副主任医师程纪群回应，美白防晒丸不是药品，属于保健品的行列，“对待这类保健品，别把它当药用，也别指望能有什么疗效。”
不仅仅是国内，外国的一些专家学者也注意到了这些“美白防晒丸”的功效问题。今年5月22日，美国食品和药品监督管理局（FDA）对市面上的一些生产口服防晒类产品的公司作出了警告，表示市场上销售的所谓的防晒丸，实际上几乎不起任何作用。此外，FDA还表示已经命令公司停止销售这些产品，明确说明它们没有保护皮肤的作用。
防晒主要是抑制氧化
防晒丸和美白丸通常打着纯天然植物萃取的旗号，除了植物提取物，通常还会添加维生素C、维生素E，B族维生素等。此外，包括防晒美白丸在内的许多美白产品，在宣传功效中往往提到“抗氧化”，那么晒黑和氧化具体有怎样的关系呢？
程纪群表示，对于人体而言，紫外线是导致皮肤受损的“罪魁祸首”。人的皮肤在受到紫外线照射后，会产生大量具有氧化作用的自由基，这些自由基的破坏力堪比放射性物质产生的高能粒子，会攻击细胞中的大分子，使得脂质和胶原蛋白受损，最终导致细胞功能的丧失，表现出来就是晒黑、晒伤和皮肤老化。长此以往，还会加速人体老化的过程，甚至导致皮肤癌的发生。
正是利用了自由基的特点，美白防晒丸内通常含有一些抗氧化活性成分，例如POLA美白丸的主打成分就是“VC+紫檀芪+超氧化物岐化酶”，单看都是强抗氧化的成分。这些物质可以对皮肤里过多的自由基进行电子配对，还原成为水或其他无害的物质，随着人体正常的活动排出体外，从而缓解老化以及变黑的过程。
“人体内细胞分子层面的反应过程是极其微观的，不是口渴了喝水这么简单。”程纪群认为，如此微观的作用，绝对不可能靠口服保健品完成，即便美白防晒丸真能起到部分抑制氧化的作用，这个过程也是极其缓慢的，慢到可以忽略不计，作用和吃维生素片、喝柠檬水差不多，甚至还不如有些人自身新陈代谢的速度快。
换言之，这些网红防晒品与其叫“美白防晒丸”还不如叫“抗氧化丸”更合适，只不过商家为了突出功效而进行了概念的偷换，而且过量服用美白防晒丸不仅美白效果不明显，还可能带来严重的肾脏负担，表现出尿液变黄等特点，甚至影响正常的生理功能。
掌握正确的科学美白方法
从《诗经》中 “肤如凝脂”，《逍遥游》里的“肌肤若冰雪”，再到如今的“防晒美白丸”“美白口服液”，可以说在崇尚“以白为美”“一白遮百丑”的东亚地区，“白”已经和“美”画上了等号。拥有光滑白皙的肌肤，是很多女性的梦想，也是男性心中“佳人”的标配。可犹如成语“天生丽质”描述的一样，大多数人的肤色是天生决定的，后天能够改善的余地并不多。
程纪群解释说，决定肤色的最主要因素，是皮肤内黑色素的含量及位置，与胡萝卜素、血红蛋白等其他色素也有一定关系。而决定黑色素多寡的因素，最主要的还是遗传，比如说一对肤色白皙的夫妻，生出的孩子一般肤色都不会太黑；其次才是外界环境，比如说广东人一般比黑龙江人肤色要黑一些。
就算外界环境能够显著影响人的肤色，也大多是“越来越黑”。“例如同宗同源的美国人和英国人，经过几百年的各自繁衍，低纬度地区的美国人肤色明显偏黑，但高纬度地区的美国人肤色和英国人差距并不大。中国人到非洲工作一段时间，不少人被晒得肤色黝黑，但非洲人来中国待上几年，肤色也不会有太大改变”。
实际上，变黑是人体的一种保护性反应，晒过多太阳产生的黑色素是为了保护表皮基底细胞的DNA不受损伤。相对于黄种人而言，白种人因为缺乏黑色素，所以皮肤癌（非黑色素细胞瘤）的发病率远远高于其他种族，这也是为何欧洲人更喜欢小麦色肌肤的重要原因。
程纪群表示，防晒美白一定要掌握科学的方法，服用“美白防晒丸”这类产品，不仅花费较高，达不到应有的效果，甚至可能对人体产生更加严重的二次伤害。
在防晒方面，目前除了“防止裸露肌肤”和“涂抹防晒霜”以外，并没有其他太好的方法，使用含氧化锌等成分的防晒霜，特别是含有物理防晒成分的防晒霜，能更有效阻挡紫外线，保护皮肤，但也要尽可能地避免烈日直射。在美白方面，随着科技水平的发展，现在临床上一般会采取激光美白的方法来改善肤色，最大程度祛除暗黄、色斑等物质。
此外，程纪群特别强调，保持饮食清淡，规律作息对肤色改善也十分重要。“良好的精神状态能够激发人的荷尔蒙分泌增加，促使皮肤微循环更加通畅，使一个人看上去年轻有活力，这些都比美白丸效果好得多”。
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