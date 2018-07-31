真会热傻！哈佛科学家发现离开空调脑子迟钝10%以上

来源：奇点网

想奇点糕我一个在南京上了四年学的人，居然被北京打败了……北京的夏天实在是太热啦！晴天是烧烤，雨天是清蒸，就算晚上十一点走在路上温度也够煲锅老汤，感觉自己真是块五味杂陈的糕……

这就不能怪我天天窝在空调间里吃外卖了，大中午的跑出去吃饭，简直不知道到底谁才是食材。赞美空调，给我一个凉爽的夏天和机智的大脑！

哈佛大学公共卫生学院的研究者们对气温和认知的关系进行了研究，结果发现居住在无空调、温度更高的住所的年轻人，认知功能明显受到影响，反应速度下降13%，对事件的处理能力也降低了10%左右[1]！论文发表在近期的Plos Medicine上。

名副其实的热“傻”了！

这项研究的参与者是来自波士顿地区的44名大学生，他们平均年龄20.2岁，一些人住在有空调的宿舍里（n=24），剩下的人则住在比较老的没空调的住所。研究者们统计了他们的各种基本身体信息，还包括睡眠质量信息和对住宅条件的满意度。

参与者的基线特征

研究期间，每天早上他们都会收到手机推送的两项认知测试。

一项是STROOP颜色词测试，给大家举个例子就知道这是个什么样的测试了。看下面这个词，它是什么颜色的？

红棕色

另外一项是ADD测试，类似于下图这样从图形归纳出简单的计算式。

通过参与者回答这两项测试的速度和正确率，研究者们可以评估参与者的反应力、注意力、处理速度等认知指标。

在研究进行的2016年7月9日到7月20日期间，波士顿迎来了一波猛烈的热潮（heat wave）。看一下气温走势，户外最高温从不到20度猛飙到35度以上。#身在北京替全部火炉城市朋友表示淡定对当地人来说，这就是气象灾害级别的高温了。

这期间，有空调的朋友住得还是很舒适，室内温度平均21.4度；没空调的就比较惨了，室内温度平均26.3度，最高的逼近30度了。

简直了过山车一般的气温，心疼没空调的人

总的来看，没空调的参与者，对两项测试的反应时间分别延长了13.4%和13.3%，每分钟完成的测试数量也减少了差不多10%！

虚线有空调，实线无空调

仔细看参与者们的测试结果曲线。最开始几天，是因为刚接触测试，有一个学习的过程，所以曲线增长很快，剩下的日子里，测试结果的波动跟气温的变化也是很相似的。

研究者们进一步分析了具体温度和认知的关系，发现在22度左右的时候，对事件的处理效率是最高的。

左：反应时间 右：单位时间处理数量

这个结果和2006年公布的一项研究报告也是相符的。劳伦斯伯克利国家实验室研究者们调查了工作场所温度和工作效率的关系，结果表明在22度的时候工作效率最好，高了低了都耽误工作，室温达到30度的时候工作效率只有最大值的91.1%[2]。

哈佛大学另一组研究者的研究结果则显示，大热天的考试都容易考不好。32度天气考试的纽约市的高中生们，通过考核的概率比22度天气考试的要低10.9%[3]。

可见不是我们工作不努力，实在是天气太热啊~空调西瓜冰阔落，走一个！