研究称：表情符号使用较多的人群性生活次数较多

基于16种不同语言的用户中分析了超过10亿件基于文本的数据。有趣的是，使用频率最高的前3类表情符号都与情绪表达直接相关，笑脸符号，包括：眨眼、亲吻、微笑和笑容，占所有表情符号使用的45%；悲伤面部（包含愤怒面部）符号占所有表情符号使用的14%；所有颜色的心形表情符号，包括破碎的心形符号，占所有表情符号使用的12.5%。

导语：美国科学杂志nautil.us《鹦鹉螺》作者Vyantianevansart By Vedanti Sikka 近日发表了关于表情符号的深度报道。表情符号是数字时代的一种“肢体语言”，使用表情符号已经成为一种全球社交现象。据统计，到2015年，每天有超过60亿个的表情符号被全球90%网络在线人群使用，现今表情符号甚至被广泛应用在英语交流中。

对于一些人来讲，表情符号的使用正在提示真实语言消亡的警告。专业艺术评论家和逆向投资者乔纳森·琼斯（Jonathan Jones）指出，经过数千年的艰难改革，从文盲到莎士比亚以及之后的文化发展，人类正在急于抛弃一些文化，表情符号是“人类文化重大退步”。他的嘲笑非常显而易见：“如果你愿意使用表情符号，我将坚持使用莎士比亚的语言。”

表情符号语言真的是我们日常生活交流不可缺少的元素吗？

日常面对面的交流，当我们八卦消息、消磨时间，或者在其他时间闲聊时，我估计每天的互动交流七成会采用表情符号进行沟通。尽管这些交流无疑涉及到语言——我们说的那些话，在某种程度上是合乎语法，它们也涉及到一种特定的表达方式——表情符号语言。然而，口头语言缺少书面文字的表达格式，书面文字将帮助我们解读一个单词的开始，以及另一个单词的结束，同时，口头语言还缺少文章作者使用的标点符号和其他细节，使我们讲述这些单词如何被整理成为包含从句和句子的思想表达。

在进行报告演讲时，我们会采用语言韵律技巧：重读、音高、音量、停顿、加速和减速等特征，正是这些，使我们能够解释语言流为不同的单词和语调单位。节奏和韵律提供信息如何被组织的重要线索，演讲者的声调升降有助于更好地描述表达，同时，还有其他的表达模式：眼睛凝视、面部表情、手势，以及“肢体语言”等特征。

有人评估称，人们仅有30-35%的日常社交层面沟通源自语言，高达70%的日常交流来自于非语言暗示线索。其中包括：视觉线索等人类肢体语言、面部表情和手势，以及他们与表达者之间的肢体距离。

我们应当都经历过不舒适的感觉，某人占据过多的个人空间寻求安慰，我们的情绪反应可能总是负面的。我们也会对他们的外表、衣着和环境做出反应，从而提供了他们的职业或者生活方式的重要信息。

数字文字本身很单调，有时在情感表达上显得贫瘠。

我们也可以从肢体接触获取信息——我曾认识一位成功的商人，他声称自己能够说出潜在合作伙伴或者客户是如何与他握手的，握力，对方手掌的感觉，以及其他没有比握手更复杂的相关动作可能会让我们相信，我们需要对潜在的商业伙伴关系做出更深远的结论。

但是这则轶事有什么道理吗？根据研究分析，确定存在这样的情况：握手的力度会暴露出我们个性迹象。在第一批此类研究中，研究人员调查了握手力度和个性之间的关系。在这项研究中，112名测试者与4位训练过的程序员握手，每名测试者与程序员握手两次，其目的是评估握手力度，研究对象还完成了对人格特征的评估。研究发现，男性和女性强有力的握手与性格外向和情感表现密切相关，相比之下，强度较弱的握手往往与性格内向有关，在情感表达上也不那么明显。

同时，我们还从自接触方面获得信息，一些人不停地触摸自己的头发，他们可能是感到无聊，甚至可能会发出浪漫信号。我们从其他人如何管理我们和他们之间的短暂互动中收集信息，这种短暂互动包括：眼神交流、瞳孔放大，尤其是评估潜在浪漫邂逅的可能性，甚至是眨眼频率。

所有非语言交流的维度都是由已故美国人类学家雷伊·博威斯特（Ray Birdwhistell）负责的，它是非语言交流研究的先驱人物。据悉，他创立了人体动作学研究领域，其涉及到“面部表情、手势、姿势、步态，以及可见的手臂和身体动作”在传达社会意义过程中所扮演的角色。基于广泛的研究，博威斯特评估称，我们可能产生和识别多达25万种不同的面部表情，从这个角度来看，表情符号可能不是偶然的，它有着令人眼花缭乱的黄色面孔，从微笑的各种排列符号，表达出不同的困惑、不开心、悲伤和愤怒的表情，它们都非常适合在短时间视觉通讯表达。

非言语交流的另一个维度涉及到语音的附属语言特征，最早是由美国语言学家乔治·特拉格（George Trager）研究的，附属语言学是伴随口头语言特征出现的一种研究，这是媒体产生的结果，它能够影响，甚至改变我们所说话的意思。附属语言特征涉及一系列声音信号，例如：笑声，语言韵律。声韵特征包括：韵律、相对音量、音高、语调，以及声音的音高范围，平均而言，女性的音高比男性更高。

在社交互动方面，人们交流信息很大一部分来自于非语言暗示，这是有理由的，即文本信息——语言模式，只传达了我们在口语交流中获得相对较小的信息。在数字谈话中，可传达的信息是“空白”的，多数传达信息涉及到情感表达、人格映射，语言中伴随出现的细微差别都已消失。

匆忙之间发送的邮件，随意发送的短信，这样的信息表达效果并不好，它缺乏非语言的暗示，无法填补我们面对面之间的交流。在面对面的交流方式中，存在丰富的交流语境，却缺少数字交流。数字文本信息本身就很匮乏，有时还会使情感表达变得乏味。

“火星文（Textspeak）”是一种年轻人典型的网络亚文化现象，表情符号有助于信息表达，它在数字交流中实现了手势、肢体语言和语言交互中的语调，确保我们更好地表达情感暗示，这使我们能够更好地管理正在进行的信息流，并解释这些词所表达的含义。

事实上，单独使用数字文本会消除信息表达的细微差别，“波尔法则（Poe’s law）”是根据南森·波尔（Nathan Poe）最初关于如何模仿原教旨主义观点的评论，波尔法则现在已成为互联网上的格言，在网络论坛和聊天室里被广泛引用，甚至在维基百科页面上也有相关解释说明。

英国《每日电讯报》报道称，“波尔法则”表述如下：如果没有眨眼微笑和其他明显的幽默表现，就不可能制造出一种对原教旨主义的拙劣模仿，人们不会误认为这是真实的事物。简而言之，当你在数字交流中开玩笑时，表情符号能够非常好地避开怀疑，避免不必要的尴尬。

据统计，到2015年，每天有超过60亿个的表情符号被全球90%网络在线人群使用，现今表情符号甚至被广泛应用在英语交流中。

琼斯说：“我发现英国TalkTalk手机通讯公司在对表情符号使用的研究中，英国72%的18-25岁人群认为表情符号能够更好地表达他们的感受。表情符号非但没有导致标准的下降，还使人们尤其是年轻人能够在数字生活中成为更好的交流者。从这个角度来看，表情符号的出现可以看作是21世纪增强交流的力量。

一个恰当的例子是美国交友网站Match.com委托进行的一项研究，在美国第五届年度单身人士报告中，研究人员调查了表情符号的使用和性征服之间的关系，这是首次进行这样的调查。这项调查共对5600多名单身人士进行了调查分析，这些测试者的社会经济地位和不同种族代表了全国人口特征。研究结果令人吃惊：单身人士数字通讯中使用表情符号越多，他们的约会次数就越多，此外，他们的性生活次数也越多。在使用表情符号的单身人士中，54%拥有性生活，相比之下，不使用表情符号的单身人士中，仅有31%拥有性生活。更令人惊奇的是：对于女性，表情符号的使用与性满足密切相关。研究发现，使用亲吻主题的表情符号越多的单身女性，比其他单身女性拥有更多的性高潮体验。

表情符号使用者是最有效的通讯交流者。

很明显，任何一位称职的心理学家都会警告我们：相关性并不意味着因果关系。发现两个事情似乎有联系，但并不意味着一个事情会影响另一件事情。你无法简单地在手机短信中使用表情符号，并且期望更多地接受别人的约会邀请，相反，表情符号的使用代表了其他的含义。使用表情符号可以让你潜在约会对象更好地衡量你的信息，表情符号有助于更好地校准和表达我们在数字通信中的情绪变化。罗格斯大学生物人类学家海伦·费舍尔（Helen Fisher）是Match.com网站美国年度单身调查首席科学顾问，他对这些研究发现发表评论称，我们拥有一项新技术，能够完全替代你的情绪表达能力，它没有非常微妙变化的声音，所以我们创造了另一种方式来表达情绪——表情符号。

从本质上讲，不是表情符号自身使你拥有更多的约会机会，相反，表情符号使用者是更有效的交流者。他们的信息更具个性化，更能传达文本信息的情感意图。相反，这也会在接受者中产生更大的情感共鸣。

一般来讲，表情符号在全球范围的主要使用与情绪密切相关。伦敦软件开发商SwiftKey media进行的一项调查中，基于16种不同语言的用户中分析了超过10亿件基于文本的数据。有趣的是，使用频率最高的前3类表情符号都与情绪表达直接相关，笑脸符号，包括：眨眼、亲吻、微笑和笑容，占所有表情符号使用的45%；悲伤面部（包含愤怒面部）符号占所有表情符号使用的14%；所有颜色的心形表情符号，包括破碎的心形符号，占所有表情符号使用的12.5%。据统计，超过70%的表情符号直接与某种情绪表达有关，这项发现与我自己的研究产生了共鸣，该研究表明感受情符号是一种表达情感的强大方式，用户报告指出，表情符号可以让他们更好地与他人在数字通讯中沟通联系。

虽然表情符号可以代替我们数字信息中的文字，但在我们选择使用表情符号的方式上，仍然需要一个精致的助手。在讨论表情符号和情侣约会的规矩中，有研究报告称，数字交流时使用表情符号对约会对象构成的负面影响不亚于约会迟到或者第一次约会时谈论对方的前任对象。（叶倾城）