宇宙“暗黑”法则——气候变化是人类必经的磨难？

来源：中科院物理所

气候变化并不是我们的错，但是如果我们不有所行动，那将是我们的错。

天体物理学家亚当·弗兰克（AdamFrank）从宇宙的角度来看待气候变化。他认为我们并不是第一个燃烧资源来获取能量的文明——而且也不会是最后一个。他还认为有些外星文明可能已经遭遇过了同样的命运。这也正是他认为目前关于气候变化的谈论都是错误的原因。“我们不应该去谈论如何拯救地球，因为地球没了谁都会照样转。”他说，“我们应该谈论的是如何拯救我们自己。

太阳系的家园——银河

作为罗切斯特大学的物理学和天文学教授，弗兰克从天体生物学的角度来看待气候变化-天体生物学旨在研究不同行星上的生命-从新的角度提出了新的问题，并且更明确的告诉了我们在气候变暖后的命运。所有文明随着人口的增长，在不停的改变他们的环境时，他们的能源都会越来越耗尽。弗兰克认为气候变化的到来对任何人来说都不应该是一个意外，它是一个文明陶醉于自身成功的必然结果。

“这是一个巨大的宇宙，我不知道一个文明会持续多久，”弗兰克说。“我们只是其中的一支文明，几乎可以肯定的是，某些文明会因为气候变暖而毁掉自己。地球历史上气候的变化很多次，生命形态也因此会发生深刻的变化。而我们现在是正在发生变化的生命之一。鉴于我们已经理解了气候变化是如何运作的，我们应该知道气候变化是迟早要发生的。任何文明都会将他们的星球带入“人类”统治期，”他说到，“人类”统治期指的是一个时代“人类”的活动对气候和地球生态系统产生了深远的影响。“基于这个理解，我们将会完全改变我们应该如何应对气候变化，以及我们应该如何谈论它。”

首先，拒绝承担责任和相互指责的行为必须结束，他说。“我们必须停止互相责备以及人们之间的仇恨，因为无论有没有我们，地球都照样转，”他说。“我们并不是故意引发的气候变化。这是一次意外。任何进化的技术文明都会不可避免的引发气候变化。气候变化不是我们的错，但如果不采用行动——那将是我们的错。“

弗兰克还认为，如果我们承认现有的生命不过是地球生命圈的一次实验的话，那么允许气候变化摧毁我们只会使另一个实验样本取代我们。例如，当所有的恐龙都在6500万年前灭亡的时候，其他物种得到了进化并取代了恐龙的位置——这其中就包括我们。这就是生物圈的运作方式。

恐龙的脚印——位于西班牙

“在恐龙大规模灭绝之后，我们的祖先哺乳动物幸免于难，”弗兰克说。“地球只是填补了空白的生态位置而已。我们也因此而来到这里。生物圈进行了大量的实验，而我们只是最新的实验品罢了。人类是生物圈现在正在进行的实验。如果我们不采取行动，我们将会成为下一轮生物圈实验的“催化剂”。我们现在需要做的是如何继续成为生物圈未来几千年所要进行的实验”。

玛雅金字塔——玛雅文明因其在建筑，农业，数学和工程方面的先进而受到称赞，在公元第一个千年期间达到顶峰，当时它从现在的墨西哥延伸到危地马拉和伯利兹。有证据表明，尤卡坦州的气候变化导致了玛雅文明所在地的饥荒，进而使其衰退。

弗兰克和他的合作者-包括乔纳森（JonathanCarroll-Nellenback），来自罗切斯特的高级计算机科学家，来自华盛顿大学的玛丽娜（MarinaAlberti）和来自马克斯普朗克生物地球化学研究所的阿克塞尔（AxelKleidon）开发了一系列数学模型来说明文明对气候变化危险的潜在反应，以及气候变暖后可能发生的事情。

他们的模型部分基于对已灭绝文明的研究，包括复活节岛的文明。复活节岛是东南太平洋的智利岛屿。人们开始在公元400至700年间殖民该岛屿，人口大约在公元1200年至1500年之间增长到了10，000。然而到了18世纪，在当地居民耗尽了资源之后，人口骤减至约2000人。

复活节岛的雕像

“这是一个偏僻的岛屿，”弗兰克说。“他们过度使用了自己的资源。一旦这样的事情发生了，他们无处可逃。如果你砍伐了所有的树木，你就无法建造独木舟然后离开。”

他们的工作成果出现在《天体生物学》（Astrobiology）杂志上。此外，弗兰克还撰写了一本新书–《星星之光：外星世界和地球的命运》（Lightofthestars：AlienWorldsandtheFateoftheEarth）——借鉴了这项研究并探索了在广阔宇宙中气候变化的维度。

在他们的研究中，作者们列出了气候变化可能带来的四种结果：

1、大量人口死亡。这是当人口和地球的状态——例如它的平均温度——迅速增加时。最终人口达到峰值，然后迅速下降，因为温度使生存更加困难。地球达到稳定的人口水平，但它只会是峰值水平的一小部分。“这种情形就好比你认识的十个人中突然有七个人暴毙了，“弗兰克说。

2、可持续发展。在这种情况下，人口和气温上升，但最终都达到了稳定的水平，没有灾难性的后果。一旦人们意识到了使用煤炭和石油等高影响力资源的不良影响，并转用低影响资源，比如说太阳能和其他可再生能源，那么一切都可能稳定下来，地球上的生命也不会受到进一步危害。

3、不改变资源模式，文明消亡。这种情况发生在人们不采取行动时。人口和温度迅速上升，直到人口达到峰值。然后人口下降急剧。文明将不复存在，虽然目前尚不清楚人类在这种情况下是否会完全灭绝。

4、未及时改变资源模式，文明消亡。人口和温度上升。人类认识到潜在的灾难并做出改变——但为时已晚。文明无论如何都会消亡。

“虽然我们的命运可能会是其中的任何一个，但是最后一个结果是最可怕的”弗兰克说。“关于我们最有可能的结果——在这一点上，我也不能确定。”

他说，重要的是从不同角度注意事情的变化，在我们之外的过去的、与我们相似的文明，再被气候变化压垮之前，可能已经忍受了几个世纪的变化。“大多数行星都有气候，大多数行星都有大气，”他说。“就我们目前所知，气候变化应该是文明不可避免的结果。因为任何文明都会迫使他们的行星进入人类“统治期”。”

在3000至3900年前，印度河流域的文明占世界人口的10%。现在普遍认为这种古老的文明曾遭受了降雨的逐渐变化，进而造成了大约500万人的饥荒。

因此，“如果我们不是宇宙的第一个文明，那就意味着可能存在这样的规则能告诉我们，像我们这样年轻的文明该如何发展，“他补充说。“任何年轻的种群，建设像我们这样的能源密集型文明，都将对其星球产生反馈。从宇宙大背景下来看待气候变化可能会让我们更好地了解现在正在发生的事情——以及如何处理它。”