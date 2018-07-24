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完全想不到！这种高致死率的酵母用来生产啤酒、面包

完全想不到！这种高致死率的酵母用来生产啤酒、面包
2018年07月24日 10:23 新浪科技综合
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（图片来源：pixabay）（图片来源：pixabay）

　　来源：环球科学ScientificAmerican

　　酵母菌在人类生产生活可以说是必不可少，从食品到生物原料生产都充斥着这种微生物的身影。但是同样，酵母菌在一些情况下，也会让人类患上疾病。其中Candida krusei 就是五大致病酵母之一。在美国，每年有46000例酵母感染病例，且致死率达30%。但如果现在告诉你平时用来酿酒，做面包的酵母菌隐姓埋名，而真身却是致病菌，你会感到害怕吗？

　　在美国，每年有4.6万人感染一类致病性酵母菌——假丝酵母（Candida，又称念珠菌）。由于对抗生素具有抗性，一旦感染，患者的死亡率高达30%。而包括克鲁斯假丝酵母（Candida krusei ）在内的五种最常见致病菌种，占酵母感染性疾病的98%。C.krusei 引发感染的几率虽不算高，但对免疫力低下的人群格外危险：根据一项对2002~2015年间病例的统计研究，C.krusei 引发的念珠菌血症，能将部分患者的死亡率提升20%以上。

　　与此同时，众多对人体无害的真菌也在食品工业中被广泛应用。库德里阿兹氏毕赤酵母（Pichia kudriavzevii就是其中一种。这类酵母菌在自然界中广泛分布，美国食药管理局将其定义为安全。在数个世纪中，该酵母被运用到了多种食物的加工中，包括非洲的木薯以及可可发酵、中国西藏和苏丹地区的牛奶发酵、中国的面包发酵和小麦发酵生产醋，以及一些泡菜、精酿啤酒的生产过程中。此外，P。 kudriavzevii 在生物科技里的应用也日趋渐多，包括生产琥珀酸等重要化学原料。

显微镜下的Candida krusei 菌株显微镜下的Candida krusei 菌株

　　这两种看似不相关的酵母间，有着怎样的联系？早在1980年，就有分类学家怀疑两者是同一种酵母：研究者对C.krusei P。 kudriavzevii 进行了比对研究。通过脱氧核糖核酸联系分析、增殖测试等手段，他们认为前者就是后者的不完整版本。但由于缺乏更多证据，当时绝大多数科学家都未曾怀疑，食品生产中的常客P。 kudriavzevii，竟然就是致病性的C.krusei

　　基因序列揭示惊人联系

　　以往对几种假丝酵母和毕赤酵母的研究，已经独立展示了它们各自的基因序列。但迄今为止，针对C.krusei P.kudriavzevii 还完全没有详尽的基因分析比对。其中的关键原因是，对于两者的研究完全是分裂的：医学界的研究者通过临床样本研究C.krusei，而食品和生物技术领域的科学家则是从环境来源中提取并研究P.kudriavzevii。不同的研究领域、不同的菌株来源，使得两者间几乎没有交流。

　　针对这些问题，来自都柏林大学学院的Kenneth H。 Wolfe教授选取了一共32株酵母菌进行了基因组的测序分析，其中20株来自临床分离的C.krusei，12株来自环境分离的P。 kudriavzevii 。研究中通过对两种酵母菌的基因组DNA分别进行了测序，并且对内含子区域和核糖体蛋白编码基因进行了对比分析。结果显示，二者的基因组呈现高度的线性关系，也就是基因信息高度吻合：基因组DNA序列有99.6%是相同的。因此，这两者实则是同一种酵母菌。

内含子和核糖体基因组在两种酵母菌显示高度吻合内含子和核糖体基因组在两种酵母菌显示高度吻合

　　此外，系统生物学分析也证实，C.krusei P.kudriavzevii在演化树上也属于同一分支。

演化树上两种酵母菌其实属于同一分支演化树上两种酵母菌其实属于同一分支

　　氟康唑（Fluconazole） 是一种抗霉菌类抗生素，通常用于真菌所造成的感染。此前人们已经发现，临床分离的Candida krusei 对该抗生素具有极高的抵抗力。而现在，研究人员在P。 kudriavzevii 身上同样看到抗性：敏感性菌株在药物浓度为1mg/L的情况下就会死亡，而P。 kudriavzevii 在8mg/L的药物浓度下，依然活得非常旺盛。更加危险的是，对于治疗假丝酵母的抗生素药物氟胞嘧啶（Flucytosine），P。 kudriavzevii 显现出更强的药物抗性。

　　被测试的还包括两性霉素、米卡芬等多种临床上常用来针对真菌感染治疗的药物，实验结果也很明显，除了极个别临床分离的菌株出现了药物敏感，绝大部分菌株对于这些药物都没有明显的反应。也就是说，这两种酵母菌对于抗生素的抵抗力几乎一样高。这篇论文发表于近期的PLOS pathogens期刊。

　　工业化道路的取舍

　　临床分离的菌株通常与环境分离菌株高度相似，研究团队认为，其主要原因是环境中的菌群通过某些方式造成人类感染。这提醒我们，P.kudriavzevii 在生物工业中的应用，给生产工人甚至消费者都带来了潜在的患病风险。

　　“如果我说我要用这个抗药性致病菌来做食物，人们会立马进行抵制，”文章通讯作者Wolfe教授表示，“但是当人们在食品工业改头换面用了个新名字时，似乎就没人在意这件事了”。

　　这提醒我们，在食品业和生物制造业中，酵母菌的使用必须足够谨慎。“我认为在 Pichia 属中选取其他种的酵母菌作为工业应用菌更好，”文章第一作者Alexander P。 Douglass表示，“相关部门应该采取更严厉的措施，来限制这种抗药性酵母菌株在工业中应用，尤其是食品工业。”

　　P.kudriavzevii 在工业应用这么久，为什么却没有致病报道？Wolfe在接受《环球科学》记者采访时表示：“在过去，共有五种假丝酵母被列为最高风险致病菌，其中就有Candida krusei ，但现在我们可以说P.kudriavzevii 也是其中一种。大多数报道感染病例时，使用的都是Candida krusei 这个名称，但实际上也就是同名的P.kudriavzevii 。”

　　公众是否有必要对这一问题感到担忧？Wolfe也给出了自己的观点：“这种酵母菌感染通常发生在免疫力低下或缺陷的人群中，比如器官移植人群或者艾滋患者。有着非常健康免疫系统的人群不必过于担心此种疾病。”

　　由于我们可以在一些精酿啤酒，酸面包或者泡菜中发现 P。 kudriavzevii 的踪迹，Wolfe教授建议免疫系统低下的人群要避免食用这些食品。这种酵母菌感染，给免疫低下人群治疗带来了另外的挑战，因为它几乎完全无视常见的真菌抗生素。

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