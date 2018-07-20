今日Nature：“喝水减肥”？燃烧脂肪从未如此简单

来源：学术经纬

今日，顶尖学术期刊《自然》发表了一项引人关注的研究：一种简单分子竟能意想不到地触发脂肪燃烧。这对于诸多立志塑造健康身材的朋友来说，无疑是个好消息。

我们知道，想要减肥，无外乎两种方法。一种是节食，确保摄入的卡路里要低于基础代谢水平；另一种是运动，增加卡路里的消耗。而本项研究则提出了一个更简单的方法——只要摄入一种分子，无需节食和运动，就有望能燃烧脂肪。

▲减肥不代表非得限制饮食（图片来源：Pixabay）

在介绍这个神奇分子前，我们先来了解一下人体的脂肪组织。我们知道，人体里有一类褐色脂肪组织。与储存能量的白色脂肪组织相比，这类组织里的脂肪液滴更小，也有更多生产能量的线粒体。在必要时，这些脂肪会“燃烧”自己，产生热量，维持人类的体温。这一特性吸引了许多科学家们的兴趣，也提供了一种潜在的减肥思路：只要能激活这些褐色脂肪组织，就有望燃烧脂肪。

然而，这些脂肪却很难被轻易激活。我们只知道，寒冷会促进这些脂肪的燃烧，这可能和大脑的信号通路，以及这些组织中的特殊受体有关。但针对这些受体开发的新药，至今却依旧没有取得成功。这也不禁让科学家们思考，我们是否能找到其他的方法去激活这些脂肪燃烧。

▲该研究的图示（图片来源：《自然》）

这正是科学家们在该研究中所做的尝试。来自哈佛大学医学院和丹娜-法伯癌症研究所的科学家们在褐色脂肪组织中寻找能促进脂肪燃烧的代谢产物。他们的研究逻辑很简单：如果某种代谢产物能促进脂肪燃烧，那么在寒冷的情况下，这种代谢产物的水平一定会提高。基于这种思路，他们发现了一种常见的代谢分子——琥珀酸。

这些琥珀酸是否真的会促进脂肪燃烧呢？研究人员们先做了一个简单的实验。他们在小鼠体内注射入了用同位素标记的脂肪酸。果不其然，这些脂肪酸会在褐色脂肪组织中富集，证实了它们与脂肪组织的特殊关联。

接下来，就是精彩的内容了。研究人员们在小鼠的饮用水里添加了琥珀酸，并发现4周后，小鼠对高脂肪食物竟能产生耐受，避免肥胖！后续研究表明，这一效果依赖于一种叫做UCP1的蛋白质。总结来说，通过饮食添加琥珀酸，的确有可能起到燃烧脂肪，控制体重的作用。

▲水中混有1.5%到2%的琥珀酸，就能显著影响体重增加（图片来源：《自然》）

研究人员们表示，小鼠和人类的脂肪比例有所不同。在人体内，褐色脂肪组织的比例较低，且会随着年龄增长而逐渐流失。因此，该研究对于人类的减肥效果，依旧有待观察。但如果这一神奇分子能促进人体的脂肪燃烧，无论对肥胖症患者，还是对想要维持身材的普通人，都将是一个福音。加有琥珀酸的“减肥饮料”会在未来问世吗？我们拭目以待！