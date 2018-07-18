使用社交网络多者更易遭遇网络霸凌

来源：科技日报

英国《自然》旗下开放获取期刊《BMC公共卫生》近日发表的一项研究发现，在14岁—17岁的欧洲国家在校生中，使用社交网络较多的孩子比只填写个人资料的孩子，更容易遭遇网络霸凌行为。研究者号召，教育系统应在课程中纳入信息通信技术方面的教育，尤其是在那些网络使用率急速上升的国家。

来自希腊雅典大学的研究者发现，罗马尼亚、德国和波兰的在校生，如果每天使用社交网络超过两小时，便更容易遭受网络霸凌，包括收到激烈的、有威胁性的信息，被社交排挤，被人散布谣言，以及被人分享私人的、不合适的或有羞辱性的信息。

研究共同作者表示，这是一个重要发现，过去的研究认为，无论是拥有社交网络账号但不常用，还是大量使用社交网络，都会提高被网络霸凌的风险，但新发现对这一结论提出了挑战。

研究发现，有些国家的在校生遭遇网络霸凌的比例较高，如罗马尼亚（37.3%）、希腊（26.8%）、德国（24.3%）和波兰（21.5%），有些国家这种情况则较低，如荷兰（15.5%）、冰岛（13.5%）和西班牙（13.3%）。

而除了使用社交媒体的时间长短，还有多个因素可能会影响网络霸凌发生的频率，同时也可以解释这种国家间的差异。希腊和罗马尼亚的网络霸凌较多，可能是这两个国家缺乏相关法规，社交网络的突然崛起也让家长和孩子之间有了巨大的技术代沟。荷兰的网络霸凌较少，可能是因为荷兰较好地推广了网络安全策略，且在教育系统中有专门针对上网技巧的教学。无论在哪个国家，青少年在没有监管和缺乏网络素养的情况下上网越多，越容易在网上发布自己的私人信息以及与陌生网友见面。

该项目作为观察性研究，以学校为单位进行调研，7个国家中共有12372名14岁—17岁的学生参与调查。