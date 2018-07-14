亚太地区去年转基因作物种植面积占全球10%

来源：科技日报

“2017年亚太地区转基因作物的种植面积占全球的10%，比2016年增加了3.34%。”7月11日，在“农作物生物育种产业化高层研讨会·2018”上，国际农业生物技术应用服务组织全球作物生物技术知识中心主任罗德拉·阿尔德米塔博士告诉科技日报记者。

根据国际农业生物技术应用服务组织近日发布的最新《全球生物技术/转基因作物商业化发展态势》年度报告：2017年亚太地区种植转基因作物面积最大的国家是印度，其次是巴基斯坦、中国、澳大利亚、菲律宾、缅甸、越南和孟加拉国。

罗德拉·阿尔德米塔介绍，2017年印度、巴基斯坦和缅甸转基因棉花种植面积增加，澳大利亚转基因棉花和油菜种植面积增加，越南转基因玉米种植面积增加，孟加拉国转基因茄子种植面积也显著增加。

“这主要是由于农民们喜欢转基因这项生物技术。转基因为印度、巴基斯坦、越南和孟加拉国减少了杀虫剂的使用，节省了劳动力成本；为巴基斯坦和缅甸带来了更加透明的监管指南和新的转基因棉花品种。”罗德拉·阿尔德米塔说。

2017年在菲律宾，由于假冒、非法种子的有效性不足，使用寿命也不理想，农民失去了对转基因技术的信任。转基因玉米种植面积减少了21%。

“生物技术对于满足到2050年增加50%的食物需求量依然重要。”罗德拉·阿尔德米塔特别强调，转基因作物商业化21年来，预计使超过1500万的亚太地区发展中国家农民受益，据测算，1996—2016年各国来自转基因作物的经济收益超过478亿美元，仅2016年的经济收益就达到32亿美元。