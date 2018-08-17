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伽马射线暴电磁能爆发:时间在其中似乎会倒退重复

伽马射线暴电磁能爆发:时间在其中似乎会倒退重复
2018年08月17日 08:11 新浪科技
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伽马射线暴是宇宙中最明亮和最具能量的事件，但只有在射线束直接指向地球时才能被探测到。伽马射线暴是宇宙中最明亮和最具能量的事件，但只有在射线束直接指向地球时才能被探测到。

　　新浪科技讯  北京时间8月17日消息，据国外媒体报道，科学家发现，从太空深处发出的伽马射线暴表现出了一些前所未有的奇异行为。多年前，科学家鉴别了6次极高能量的电磁能爆发，而这些爆发显示了复杂的时间可逆性波状行为（时间在这一行为中似乎会倒退重复）证据。

　　不过，科学家认为这一行为并不能证明时间旅行的可行性。相反，他们现在认为这些反复暴发就像高速释放的带电粒子，在星系碎片中不断反弹，就像回声一样。科学家称，这会产生一种不寻常的信号，然后在数十亿光年的跨度内不断受到干扰（或者称为噪音）并进一步扭曲。了解这一现象可以帮助我们深入了解大质量恒星的死亡，甚至揭开黑洞形成的奥秘。

　　伽马射线暴是宇宙中最明亮和最具能量的事件，但只有在射线束直接指向地球时才能被探测到。大部分伽马射线暴发生在数十亿光年之外，在地球上观测时，其持续时间为几毫秒到几小时不等。

由于伽马射线暴信号距离地球极其遥远，因此其清晰度往往会因为干扰（称为“噪音”）而降低。噪音会减低信号的分辨率，并导致“拖尾”（smearing）现象。　　由于伽马射线暴信号距离地球极其遥远，因此其清晰度往往会因为干扰（称为“噪音”）而降低。噪音会减低信号的分辨率，并导致“拖尾”（smearing）现象。

　　伽马射线暴的来源在很大程度上依然未知，一些研究者认为，它们来源于中子星的碰撞。另一些研究者则指出，快速旋转的恒星塌缩成中子星、夸克星或黑洞的过程才是原因所在，由这些天体事件造就的超新星或极新星（hypernova）产生了伽马射线暴。

　　由于伽马射线暴信号距离地球极其遥远，因此其清晰度往往会因为干扰（称为“噪音”）而降低。噪音会减低信号的分辨率，并导致“拖尾”（smearing）现象，即中等规模的射线暴会呈现三峰，而微弱的射线暴则呈现单峰。

　　为了减少拖尾现象，研究人员对美国航空航天局（NASA）康普顿伽马射线天文台的爆发和瞬变源试验设备（BATSE）在1991年至2000年的数据进行了分析，着重研究了其中6次异常明亮的伽马射线暴。

　　科学家认为，伽马射线暴可能是碰撞块——一大团电子和等离子体——以极高速度被撞击时所产生的。这接着触发了射线的“发射”，当信号在恒星爆发后的物质云中反射时，看起来似乎会向后重复，就像回声的回响一样。另一个可能的原因是，这些物质云可能具有双边对称的形态，比如同心环。碰撞块可以穿过这些同心环而不被反射，从而呈现时间逆转的脉冲形式。

　　“时间逆转脉冲结构的存在使我们相信，伽马射线暴的物理模型必须包含很强的物理对称性，并与单个碰撞块发生相互作用，”美国查尔斯顿学院的研究人员在论文中写道，“我们已经探索了许多简单的运动学模型，发现一种可能是伽马射线暴中的受撞击物质必须呈双向对称分布，并且受到单个碰撞块的撞击，这种物理现象是造成单个碰撞块过程逆转的原因；另一种可能是单个碰撞块在穿过双边对称分布的物质时产生了发射。”

　　目前该研究的结果可以在预出版平台arXiv上获取，并将在不久后发表于《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）上。（任天）

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