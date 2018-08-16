机遇号遭遇火星尘暴失联两个月 仍没有任何恢复消息

火星沙尘暴于5月30日开始，最初是一个相对小范围气候现象，但是到了6月20日，已逐渐扩散至全球范围，图中显示了火星表面特征的显著变化，灰尘已覆盖了整个火星表面。7月底，沙尘暴开始逐渐消散。

美国宇航局科学家于5月30日首次观测到火星表面一场小范围沙尘暴，但是6月20日，该沙尘暴已向全球范围扩散。图中是欧洲航天局高分辨率立体摄像机拍摄的由尘埃云组成的上升云流(图片右侧部分)。

美国宇航局透露称，自5月以来侵袭火星的大规模沙尘暴开始逐渐减弱，至今已有两个多星期的时间。尽管天空晴朗，但是机遇号仍然没有得到任何消息。

新浪科技讯 北京时间8月16日消息，据国外媒体报道，美国宇航局透露称，自今年5月以来侵袭火星表面的大规模沙尘暴终于开始减弱，至今已有两周的时间。但是尽管天空晴朗，“机遇号”火星车仍然没有任何恢复消息，它于今年6月进入静默状态，目前没有办法恢复太阳能电池动力，灰尘继续阻挡着太阳光线。

参与此次任务的工程师最初希望机遇号火星车能够在风暴减弱之后逐渐恢复，但是经过60多天的静默，他们承认当前“士气低落”，对该火星车有些失去信心。

为了保持“士气高昂”，并设法激活机遇号火星车，一支研究小组一直在制作一个主题播放列表，用一首新歌从控制室每天循环播放。到目前为止，该播放列表包括18首歌曲，其中包括：威猛乐队的《你走之前叫醒我》、甲壳虫乐队的《太阳出来了》、皇后乐队的《让自己活着》等。

目前机遇号火星车自6月10日以来未发出过任何信号，而且还不清楚该火星车什么时候会醒来——如果它能真的恢复。

喷气推进实验室机遇号项目工程师迈克尔·斯塔布（Michael Staab）负责制作这个主题播放列表，他说：“当前研究小组的士气有些低落，这是‘机遇号’首次未与我们通联，也没有在我们的预期下恢复通讯。”

火星沙尘暴开始于5月30日，最初仅是涉及火星表面小范围地区，但是到6月20日已完全波及全球范围。是什么原因导致全球性沙尘暴仍是一个未解之谜，尽管科学家估计火星表面发生如何规模的沙尘暴会每隔6-8个地球年（3-4个火星年）发生一次。

经过两个月沙尘暴的肆虐，风暴终于在7月底开始逐渐消退，美国宇航局证实，这是全球性沙尘暴事件“即将结束的开始”。而研究团队预期仍需要一段时间天空才能开始晴朗，机遇号火星车静默已有两个多月，研究团队逐渐开始士气低落和信心不足。

斯塔布称，很久都没有机遇号的消息了，我们也不知道它在做什么。自8月4日以后，研究小组一直在播放音乐主题列表，希望逐渐恢复大家的信心，其他研究小组成员以押注的方式预测机遇号什么时候能够苏醒过来。他说：“我们会继续期待它与我们通联！”

7月23日，沙尘暴开始进入衰减阶段，美国宇航局证实空中弥漫的灰尘逐渐减少。之后的几个星期，火星表面特征开始重现，在沙尘暴顶峰时期，沙尘遮盖了整个火星。机遇号火星车开始进入“睡眠状态”，或者低动力模式，自6月初开始，该火星车期待着天空晴朗，充足的太阳光线可以对电池进行充电。

然而，即使该火星车苏醒过来，美国宇航局预计它的任务时钟会变得“混乱复杂”。没有充足的能量来维持其任务时钟，任务时钟被认为是唯一处于工作状态的工具，如果它处于混乱状态，火星车探测器将不会知道具体的时间。

今年夏天的时候，美国宇航局解释称，机遇号苏醒之后，会定时设定计时器，观察是否能与地球建立通讯。与此同时，研究小组只能等待，机遇号火星车项目主管约翰·卡拉斯（John Callas）在美国宇航局新闻发布会上称，我们将准备好倾听机遇号火星车在这段静默时期所发生的一切，因此我们关心的是当沙尘暴消散之后，机遇号苏醒过来，如何与我们进行联系。（叶倾城）