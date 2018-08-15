“玉兔”号的妹妹来了！现面向全球征名

来源：科技日报

记者丨付毅飞

还记得

那个酷爱“卖萌”的月球车“玉兔”号吗？

“玉兔”号

是中国在月球上留下的第一个足迹

它一共在月球上工作了972天

这辆小小的月球车

曾牵动了无数人的心

从2013年12月15日4时35分

“玉兔”号顺利驶抵月球表面

到2016年7月31日晚，超额完成任务

“玉兔”号月球车预期服役3个月

却超长服役两年多

其敬业的工作态度和可爱的拟人化形象

赢得了广大网友的喜爱

在它发布的最后一条微博下面纷纷留言

表达感激与不舍

今天，对于那些喜爱“玉兔”号的人来说

有一个极大的好消息

那就是——

“玉兔”号的妹妹来了！

8月15日

国家国防科工局探月与航天工程中心

首次公布了我国嫦娥四号任务着陆器

和月球车外观设计构型

嫦娥四号月球车

嫦娥四号月球车（多视图）

嫦娥四号着陆器

嫦娥四号着陆器（多视图）

按计划，嫦娥四号着巡组合体将于2018年12月发射。承担月球背面巡视探测任务的嫦娥四号月球车，基本继承了嫦娥三号月球车“玉兔号”的状态。但针对月球背面复杂的地形条件，中继通信新的需求和科学目标的实际需要也作了适应性更改和有效载荷配置调整。

中国去月背！

嫦娥四号任务计划于2018年12月实施

将首次实现人类探测器在月球背面软着陆和巡视勘察

由于月球的自转周期恰好等于公转周期且方向相同

因此人类在地球上只能看到月球的正面

而看不到月球背面

图片来源：NASA

过去60年中

人类发射了100多个月球探测器

其中包括65个月球着陆器

但只有环绕月球轨道器

和阿波罗号载人飞船

看到过月球背面

国家国防科工局探月与航天工程中心主任

探月工程副总指挥刘继忠表示

相比从正面落月

实现在月球背面软着陆和巡视探测

是工程技术和空间科学的双重跨越和创新

刘继忠说，首先，因为月球整体的阻拦，使月球背面成为与地面通信和测控的禁区。我国于2018年5月21日发射了“鹊桥”中继卫星，目前工作在距月球约6.5万公里的地月拉格朗日L2点使命轨道，将为嫦娥四号探测器提供地月中继测控和数传服务。

其次，由于月球正面屏蔽了地球的无线电干扰，月球背面的电磁环境干净，为开展空间科学领域最前沿的低频射电天文观测与研究提供了理想场所。

再次，充分利用月球背面最古老的月壳岩石独特条件开展地质特征勘查，有望在国际上建立集地形地貌、浅层结构、物质成分于一体的综合地质剖面和演化模型，获得对月球早期演化历史的新认知。

嫦娥四号任务简介

月球车全球征名活动正式启动

当日

探月工程嫦娥四号任务月球车

全球征名活动也正式启动

活动将分为提交名称函审备选

组织初评遴选十强

网络投票评选前三

终评加权确定三甲

程序报批公布结果5个阶段

最终结果将于10月上旬公布

图片来源：本文作者提供

你认为

“玉兔”号的妹妹应该叫什么？

欢迎留言告诉小编吧~