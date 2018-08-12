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NASA研发外太空生命体探测车寻找地球生命的源头

NASA研发外太空生命体探测车寻找地球生命的源头
2018年08月12日 09:07 环球网
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　　【环球网科技 记者 樊俊卿】虽然美国航空航天局(以下简称“NASA”)此前已成功发射过探测车，力求在其他星球上寻找生命存在的迹象，但它们只能通过探索周围环境并分析相关痕迹进行推演猜测，并不具备未直接搜寻生命体的能力。

　　NASA戈达德太空飞行中心科学家梅利莎·弗洛伊德在开发一种仪器，可能会改变这一现状。她的目标是开发一种仪器，仔细“查看”土壤和岩石样本，寻找细菌或被称作古生菌的另外一种单细胞微生物存在的证据。

　　这些生物体被认为是出现在地球上的首批生命，弗洛伊德想知道其他行星上生命的进化是否与地球相似，“我的提出了一种假设：火星上生命的进化与地球相同吗？当然，火星存在与地球相同的化学汤”。

　　但是，在其他行星上直接搜寻生命并非易事。一个主要挑战是开发一种仪器和协议，能有效地复制地球上科学家的方法。弗洛伊德认为，对于该项目而言，一种被称作荧光原位杂交的实验方法是最好的解决方案，她在开发使这一过程能自动完成的技术。

　　荧光原位杂交是一种复杂的实验方法，其中牵涉许多步骤和仪器。弗洛伊德说，“我在尝试能否利用机器人完成这一实验过程。”

　　如果弗洛伊德设想的机器人能制造成功，NASA可以把它作为探测车的一部分或独立发射到太阳系其他行星、卫星上。这似乎是一个艰巨的任务，但它可能向科学家提供用来搜寻地外生命的另外一种强大工具。

　　弗洛伊德指出，她有关太阳系其他星球上也存在生命的想法可能是错误的。

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