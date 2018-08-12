原标题：中国科学家首次通过草原“天眼”观测日食过程

新华社呼和浩特8月11日电（记者丁铭、刘懿德）11日傍晚，随着太阳上半区一点点被黑影遮盖，颜毅华仔细地盯着电脑屏幕显示的图像和读数。此时此刻，国家天文台明安图观测基地的抛物面天线遥指西方，把中心对准太阳，密切跟踪接收来自太阳的射电辐射。这是中国科学家首次通过草原“天眼”观测日食活动。

“通过明安图射电频谱日像仪的天线，我们在这次日偏食过程中能观测到太阳射电流量的变化，可据此推断太阳射电辐射的空间分布。”国际天文学联合会太阳与日球分会主席、中科院太阳活动重点实验室主任颜毅华说。

明安图射电频谱日像仪由100面抛物面天线组成，是国际一流的太阳射电望远镜，被称为“中国草原‘天眼’”。颜毅华是该项目的首席科学家。

这是草原“天眼”2013年建成运行以来首次观测日食活动。颜毅华说，尽管这是一次日偏食，但仍能获得一系列研究太阳活动的基础数据。

“草原‘天眼’本身是具有成像能力的，但我们在此次日偏食过程中，既进行了成像观测，也进行了传统的不能成像的单天线观测。”颜毅华说，通过两种不同的观测方式进行数据比对，能够进一步检验单天线观测方式进行空间分辨观测的可靠性。

颜毅华表示，他的团队曾于2008年、2009年分别在甘肃、浙江进行过日全食射电观测。“即便是通常所说的日全食，在射电观测中也表现为环食的形态。”颜毅华说，这是因为月球阴影遮挡区域以外，仍有太阳射电辐射能被观测到。

由于有过日全食射电观测的基础和经验，此次日偏食观测进展顺利。颜毅华说，他的团队会进一步分析研究有关数据，不断提升设备性能，通过太阳射电观测更好地研究太阳活动规律，造福人类造福地球。

据介绍，太阳的剧烈爆发活动可引发灾害性空间天气事件，能对航天、卫星通信、导航、电网运行等高技术系统和设备造成损害。由于地球大气对来自太阳的射电辐射近似透明，因此地基射电望远镜是研究太阳活动最基本、最重要的手段之一。