“帕克号”太阳探测器推迟发射24小时 原因尚未公布

新浪科技讯 8月11日消息，原定于北京时间下午3点53分从美国从卡纳维拉尔角用德尔他-4重型运载火箭发射举世瞩目的“帕克太阳探测器”（Parker Solar Probe）推迟发射24小时，NASA官方Twitter宣布发射取消，再次发射时间调整为北京时间8月12日16点28分，目前尚未公布取消发射的原因。

美国宇航局将发射“帕克”太阳探测器（Parker Solar Probe），这将是人类首次直接“触摸”太阳。这艘飞船在最近的时候，距离太阳表面只有大约600万公里，相比之下，距离太阳最近，处于太阳高温炙烤下的水星，到太阳的平均距离也有将近5800万公里！在如此近的距离上，“帕克”太阳探测器将直接从太阳的外层大气层中穿过！

该太阳探测器的最大亮点是能“触及太阳”，让人类能够以最近的距离观察太阳。它将前所未有的接近太阳，在严酷的高温和辐射条件首次穿过太阳大气层日冕，是第一次正式探访恒星的人造物体，能首次对太阳进行全方位探测，嗅到、尝到太阳的味道，所获数据有望“完全颠覆”以往对太阳的认知。整个项目耗资15亿美元。由此，将掀起探测太阳的新高潮。