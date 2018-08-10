久违了!继《三体》后时隔八年,刘慈欣新作重磅首发!

来源：湛庐阅读

都说作家靠文字生存，但有一位作家已经不是简单生存了，在被他“收割”的万千读者中，第一大“迷弟”居然是美国前任总统奥巴马！

恭喜奥巴马同学，追星成功

奥巴马公开称，其在总统任期的最后圣诞假期里携带的四本书里，有一本是刘慈欣的小说。甚至，奥巴马还亲自给刘慈欣写了邮件进行“催稿”，但据说刘慈欣把奥巴马的邮件当作垃圾邮件删………删了！

不只是奥巴马，Fcacebook的创始人扎克伯格、小米创始人/董事长雷军都被刘慈欣的文笔征服！

扎克伯格：“我的下一本年度之书是刘慈欣的《三体》。”

雷军：“刘慈欣写出了最好看的科幻小说，其中的哲学道理对制定公司三到五年战略非常有帮助。”

但自从《三体》取得巨大成功，从刘慈欣就鲜有新作问世了。

就连原计划去年要公开发表的《黄金原野》，在刘慈欣的死忠粉和科幻迷们为之雀跃时，意外地延期了……

为了安抚读者的情绪，三体官微很贴心的甩出了两篇刘慈欣早期的“硬科幻”作品，你来感受下。

哈哈哈哈，这两篇超硬科幻可以说也是非常有收藏价值了，真的是够硬，网友表示“硬得牙都快崩了”。

让湛庐君也有点意外又傲娇的是，凭借《三体》享誉全球的刘慈欣，其让读者苦等多年的新作《黄金原野》，居然由湛庐文化独家出版了！

这部短篇作品，就收录在湛庐重磅新书《十二个明天》当中。就在此刻，这本书由湛庐阅读独家首发，8月9日—8月24日，在湛庐官方小程序、湛庐商城、湛庐APP下单即可获得[独家阅读大礼包]内含：《十二个明天》纸质书+电子书+解读音频

现在，中文版《十二个明天》由湛庐独家首发！8月24日前，买纸质书，就送独家阅读大礼包！

1、这是本什么书？

这是一本由12篇精彩绝伦的故事构成的硬核科幻小说集，其中独家收录了刘慈欣暌违8年之后的最新短篇小说《黄金原野》。

如果你是十足的科幻迷，这本书一定能满足你所有的幻想；如果《十二个明天》是你读到的第一本科幻小说，你就赚到了。就像你第一次去饭店，就碰巧吃了一顿三星米其林大餐。

这是一本让人拍案叫绝的科技大百科全书，你看到的场景都是正在发生的未来——人工智能、脑植入、智能家居、比特币、太空探索……没有龙，没有魔法，没有时间旅行或曲速飞行，现实就能让你辗转反侧、坐立不安！

这更是一本洞悉人类未来的启示录，由关注科技与商业的两大出版机构MIT出版社×湛庐文化联合巨献，纵横科技界30年的资深记者担纲主编，带你用科幻连接现实与未来。

2、这本书出自谁手

2015年，刘慈欣凭借科幻小说《三体》，拿下了有着科幻艺术界的诺贝尔奖之称的“雨果奖”，并成为该奖项的亚洲第一人，是他将中国科幻推上了世界的高度。苦等多年，在千万读者和媒体的瞩目下，刘慈欣终于带着短篇著作《黄金原野》惊艳回归。

左为刘慈欣、右为刘宇昆

在《十二个明天》当中，还收录了刘宇昆的全新作品《拜占庭同情》。如果你知道刘慈欣，就应该听闻过刘宇昆，《三体》是得益于他的翻译推荐，最终获得雨果奖；此次刘慈欣的新作《黄金原野》英文版，也是由刘宇昆亲自翻译。

除了刘慈欣、刘宇昆，还有尼迪·奥科拉弗、伊丽莎白·蓓儿13位中美科幻大奖得主同台竞技，一较高下。没得过雨果奖、星云奖、轨迹奖的人都没资格出现，何况其中5位还是雨果+星云的双料得主！

摇滚歌手：萨拉·平斯克，枪械专家：黄士芬

意想不到的是，这本小说集中的科幻作家同时也是水电站工程师、原创摇滚歌手、程序员、律师、好莱坞女演员、生物学家、战地记者、枪械专家……请想象这些作者文字里的生命力、渗透力和杀伤力，在一本书中肆意绽放。

湛庐特邀全球华语科幻星云奖、世界科幻奇幻翻译奖得主陈楸帆领衔翻译。用爱与完美主义的偏执，即准确又流畅地呈现另一种语言下的文字之美。

3、这本书好在哪？

《十二个明天》实拍图

保证你读得爽

小米科技创始人雷军看完后，怀着对现实的深刻反思，对未来的强烈好奇，一口气写下千字推荐！

“宏伟视野、疯狂梦想、极端勇气”，就在这本书中。12篇科幻小说，12种人生。文学让它充满故事性，直指人心与人性；科学让它有理有据，每一处的逻辑都能让你心服口服；幻想让它带你进入科幻世界，跳进无限的未来。

《十二个明天》实拍图

保证你有鲜货

湛庐特邀请台湾新锐插画师杨佳运，用10幅笔锋锐利、视觉冲击的白黑插画，以视觉艺术方式，为你呈现惊奇、复杂而迷人的世界。《十二个明天》更史无前例的收录了一位物理学家的美漫作品！粗暴的笔触、细腻的情绪、强烈的对比，给你超越文字的视觉冲击力。

《十二个明天》实拍图

帮助你读得透

湛庐特邀科技界、科幻圈、媒体界13位专业大咖联袂解读，呈现小说背后的深意：比如，刘慈欣将畅谈区块链技术的跨界可能；比如，“中国大数据第一人”周涛用一篇科幻小说拆解另一篇科幻小说……

如果说人遇上人工智能已经不足稀奇，那么人工智能遇上人工智能，会产生什么样的火花呢？你能想象人工智能萌妹子微软小冰点评人类作品吗？

4、为什么要现在买？

∆戳此购买

现在购买《十二个明天》就可以拿走[独家阅读大礼包]：只需69.9元，就能拥有《十二个明天》纸质书+电子书+解读音频，限时发售，先到先得。

此次的解读音频，我们为你邀请了本书译者陈楸帆担任《十二个明天》一书一课解读人，除了译者身份，更值得一听的理由是，他将为你解读科幻作品是怎样推动科技、文化和经济变革，《十二个明天》如何为你连接现实与未来。