新浪科技> 科学探索> 天文航天 > 正文

两天后太阳将上演一场光影魔术

两天后太阳将上演一场光影魔术
2018年08月09日 11:07 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
2012年5月21日，被蚕食得弯如金钩的太阳从广东省新丰县东郊的雁塔旁升起。潘慧恩摄2012年5月21日，被蚕食得弯如金钩的太阳从广东省新丰县东郊的雁塔旁升起。潘慧恩摄
月亮遮挡住部分太阳，黑子群清楚地显现出来。 杨勇摄月亮遮挡住部分太阳，黑子群清楚地显现出来。 杨勇摄

　　来源：科技日报

　　儿童忽走报，日壁无全规。仓忙出仰视，如月初蛾眉。金乌失焰彩，玉象潜光辉。苍天玳瑁色，列宿争依稀。——宋·《日食罪言》 

　　在古人眼中，自打盘古开天辟地，日月星辰就各司其职了。日生光热，月掌潮汐，日月光华蕴载着天地灵气，是睥睨万物、润泽苍生的神灵。西方《圣经·旧约》开篇就写道：“上帝说，要有光。上帝看光是好的，于是把光暗分离。”可见很早以前，“光”这个东西在世界范围内都是相当神圣的。

　　8月11日傍晚，太阳将上演一场光影魔术。届时，我国北方地区可以观测到久违的日食。

　　谁把太阳吞了

　　古人把日出日落称为昼，月升月降称为夜，昼出夜伏一直是人们生活的标准模板。“日食”刚好打翻了昼夜轮替的常态局面，公然挑战神圣的太阳。

　　朗朗乾坤，日照当空，忽然不知道从哪儿窜出来什么个怪物，竟然一口一口把掌管万物、创生光热的太阳神给“吃了”！白昼陡然入夜，天地失去光辉。这种“怪”现象自然很容易掀起恐慌，同样掀起的还有对“作祟怪物”的各式猜测。

　　中国的老祖先认为吃太阳的是天狗，即那只传说中常伴二郎神左右的哮天犬。发生日食时，得使劲敲锣打鼓、开弓射天、燃放爆竹，从而赶走“恶犬”，拯救太阳。古印度则认为是巨龙把太阳给吞了，别看在咱们国家“龙”象征着吉祥，在很多地方却摇身一变，成了邪恶与暴力的化身。在阿根廷，人们觉得是美洲虎把血盆大口朝向了太阳。此外，还有地方提到青蛙、吸血蝙蝠等，可谓众说纷纭。

　　日食到底是怎么一回事

　　根据史书记载，在信奉“天人感应”的古代，人们认为“日食”是上天的警示，故而有“日变修德”之语。国君这一天要认真自行检视德行，穿着素服到偏殿上朝。类似的还有日本，以前一到日食，人们就战战兢兢停止工作，甚至会大赦牢狱中的犯人。但古人对日食的认知仅停留于此吗？答案是否定的。

　　早在西汉年间，有一个叫焦赣的人，非常前瞻性地意识到日食是月亮“惹的祸”。他在著作《焦式易林》里写道：“团团白日，为月所食。” 唐代卢仝在《月蚀诗》里解释：“望日蚀月月光灭，朔月掩日日光缺”，准确讲述了月食发生于望（农历月十五六），日食发生于朔（农历月初一）的道理。

　　现在我们知道，事实确实如此。地球绕太阳公转引起季节更迭，月球绕地球公转造成月相圆缺。朔日月球处于太阳和地球中间，由于白道面和黄道面交角存在，通常情况下只有“黑月”出现。但当月球刚刚好挡在日、地正中间，三者处于一条直线，太阳光被月球遮住，部分或全部无法抵达地球，产生日食现象。

　　全食环食偏食各不相同

　　一般来说，日食可分为日全食、日偏食、日环食、全环食4类，日全食有初亏、食既、食甚、生光、复圆5个过程，而日偏食只有初亏、食甚、复圆3个过程，开篇的宋诗《日食罪言》就生动记录了一次日食。日全食发生在月球近地点，本影锥可以完全扫到地球表面，将太阳光球完全遮住；与之对应，如果月球处于远地点，太阳边缘光环仍然可见，形成环食；当观测者在月球半影区中，太阳一部分被遮掩，出现日偏食。本月11日傍晚，我国北方地区观测到的将是一次日偏食。

　　观测日食最重要的一点是避免肉眼直视或望远镜直接观测，容易灼伤眼部、损毁器材。可以自制或选购巴德膜、专业观测镜等设备，或者利用望远镜投影观测即可。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有