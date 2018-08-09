CHIME望远镜探测到神秘快速射电暴:创下最低频率纪录

加拿大先进的CHIME望远镜近日探测到了一道短暂的快速射电暴。

探测到此次射电波的CHIME望远镜投入使用还不到一年。

CHIME望远镜的半管型设计形似滑雪赛道。这是人类首次探测到频率低于700 MHz的快速射电暴

新浪科技讯 北京时间8月9日消息，据国外媒体报道，加拿大先进的CHIME（氢强度映射实验）望远镜近日探测到了一道短暂的快速射电暴。目前还不清楚该射电暴的来源。快速射电暴十分短暂，只能持续几毫秒。研究人员称，这是人类首次探测到频率低于700 MHz的快速射电暴，创下了目前的最低频率记录。因此科学家认为，此次名为“FRB 180725A”的快速射电暴来源一定极为强大。

快速射电暴极为罕见。自2007年首次探测到突发射电信号以来，科学家仅观察到了20余次快速射电暴。专家仍在研究快速射电暴产生的原因，并提出了黑洞爆炸、高级地外文明等种种解释。

此次射电暴由加拿大CHIME望远镜4台100米长的U型半管结构于7月25日捕获，为该望远镜探测到的首次快速射电暴。CHIME望远镜负责记录宇宙形成约60至110亿年间发射的信号，目前投入使用还不到一年时间。

诺丁汉大学天体物理学教授克里斯托弗·康赛里斯（Christopher Conselice）表示，此次发现将帮助科学家更好地理解快速射电暴的成因。“我们还不清楚快速射电暴的来源。有许多种原因都可以导致快速射电暴的形成，此次探测到的低频射电暴或许有助于我们了解该现象的来源与成因，可能的成因包括恒星爆炸、超新星爆发、脉冲星、磁星、中子星、或遥远星系中央的超大质量黑洞等等。甚至还可能是其它我们尚不了解的物理机制。”

加拿大麦吉尔大学的帕特里克·博伊尔（Patrick Boyle）最先在在线期刊平台《天文学家电报》（Astronomer‘s Telegram）上发帖报告了此次发现的快速射电暴。他在帖子中写道：“CHIME望远镜于协调世界时2018年7月25日17点59分43秒探测到了快速射电暴FRB 180725A。该射电暴频率低至580 MHz，是目前首次探测到的频率低于700 MHz的快速射电暴。

康赛里斯教授指出，快速射电暴可能常常发生，也许每天都有成千上万次射电暴击中地球。然而，人类现有的工具只能探测到其中能量最高的射电暴。他还表示，此次发现要归功于CHIME望远镜的高敏感度仪器。随着技术进步，快速射电暴将变得越来越常见。CHIME望远镜的研究人员指出，此次射电暴的来源可能极为强大，并且发射了多次信号。

对快速射电暴的研究还不足10年，尚处于初始阶段。自首次探测到快速射电暴以来，科学家在地球上仅观测到过20余次，因此研究基础十分薄弱。“以它的持续时间和距离来说，快速射电暴可以说极为明亮。我们尚未找到任何可以确定的射电暴天然来源。不过人造来源也值得我去思考和查验。”

这些快速射电暴的神秘之处在于，科学家目前仍无法确定哪些天体可以产生如此短暂而猛烈的射电暴。博伊尔补充道：“在探测到FRB 180725A之后，我们又捕获了几次快速射电暴，有的频率甚至时而可低至400 MHz，这些事件在白天和夜间均有发生，并且抵达地球的时间与地球活动或其它地球射电频率干扰均无相关性。”

CHIME望远镜采用了由四根100米长的U型柱体构成的“半管型”设计，可以探测到宇宙形成后60至110亿年间发射的信号。“借助CHIME望远镜，我们可以了解宇宙的扩张历史，以及推动宇宙加速膨胀的神秘暗物质。”英属哥伦比亚大学的马克·哈尔本博士（Dr Mark Halpern）指出，“这是一片我们尚不了解的物理领域，充满了神秘之处。若能弄清这些问题，便能更好地了解宇宙的起源和未来。”

CHIME望远镜坐落在加拿大英属哥伦比亚省奥拿肯峡谷中，隶属于自治领天体物理天文台，投入资金共1600万美元（约1.09亿人民币）。该望远镜的独特设计、加之高强的计算能力，将如同时光机一般，带我们回窥宇宙的过去。这将帮助科学家更好地了解宇宙历史、神秘的快速射电暴、以及引力波等等。“CHIME望远镜的独特设计将帮助我们解决当今天体物理学最费解的问题之一，也就是快速射电暴。”麦吉尔大学的维多利亚·卡斯比博士（Dr Victoria Kaspi）指出，“这种奇特宇宙事件的起源仍是一个未解之谜，自10年前首次发现以来，科学家仅观察到过20余次快速射电暴。而CHIME每天都可能探测到多次此类事件，将为我们提供大量宝贵数据，帮助加拿大成为该领域研究前沿。”

CHIME望远镜能够采集波长介于37至75厘米间的射电波。研究人员指出，该波长接近手机波段，意味着该望远镜能够从宇宙中探测到极为微弱的射电信号。可探测到的大多数射电信号都来自银河系，但也有一些来自数十亿光年之外。（叶子）