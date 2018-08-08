中国航天面向全球征集空间站实验项目

来源：国家国防科技工业局网站

记者5日从中国航天科技集团五院获悉，该院近日组建由14位院士组成的空间站科学技术实验委员会，正式面向全球长期征集空间站实验项目。

此次征集活动以“支撑太空探索能力，促进人类持续发展”为主题，旨在促进太空探索领域的国际合作，建立一条畅通的项目征集渠道，并将有价值的研究项目作为候选提交载人航天办公室。

五院作为中国空间站应用系统的责任单位之一，长期注重相关研究项目对太空探索能力的提升，但他们的目标不局限于此。该院院长张洪太表示，五院致力于高水平的科学产出，更期待未来的实验项目能够支撑人类探索太空活动，也希望空间站作为太空工业的孵化器，并发展出改善地球人类生活的新技术。对于入选的实验项目，该院还有其他航天器搭载机会或专用实验卫星，服务于太空探索的研究与开发活动。

据悉，以科学委员会的模式全球征集空间站实验项目是中国航天一次新的尝试。航天科技集团科技委主任包为民表示，希望用国际通行的科学技术实验项目征集、评选规则，与国际同行共同建立开放的平台，吸引全球研究者参与，促进国际同行之间的合作，遴选出最有前景的研究项目。同时将研究项目与科学数据向国际社会公开共享，最终产出一批具有国际影响的原创性科学技术成果。（付毅飞）