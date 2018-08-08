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反向星云围绕的恒星，或能为太阳系的未来提供线索

反向星云围绕的恒星，或能为太阳系的未来提供线索
2018年08月08日 10:19 新浪科技综合
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　　来源：Nature自然科研

　　本周《自然-天文学》在线发表的一项研究The inside-out planetary nebula around a born-again star报道了一个电离结构“反向”的行星状星云——围绕白矮星的电离物质。  这种反向结构被认为是源于恒星的一次“重生事件”：恒星表面喷射出物质并冲击了星云物质。

行星状星云HuBi 1的颜色合成图及其空间特征。行星状星云HuBi 1的颜色合成图及其空间特征。

　　随着低质量恒星的老化，它们的外层通常会脱落，形成“恒星风”。当恒星从红巨星向白矮星过渡时，它的温度会升高，并开始使周围恒星风中的物质发生电离。这使得较靠近恒星的气态物质高度电离，而较远的外层气体则较少电离。

　　然而，西班牙安达卢西亚天体物理研究所（IAA—CSIC）的Martín Guerrero及其同事在研究行星状星云HuBi 1时发现了相反的情况：HuBi 1的内部区域较少电离，而外部区域则高度电离。作者经过分析发现，中央恒星的温度出人意料的低，而且它的光学亮度在过去的50年里迅速下降。

HuBi 1中央恒星IRAS 17514长期的光谱光度演变。HuBi 1中央恒星IRAS 17514长期的光谱光度演变。

　　作者认为，内层星云被恒星喷射物质（通常发生在恒星演化后期）引起的激波激发。恒星物质冷却形成尘埃，使恒星模糊不清。在没有来自中央恒星的电离光子的情况下，外层星云已经开始重组——变为中性。作者总结表示，由于HuBi 1的质量与太阳大致相同，因此这一发现为我们了解太阳系的潜在未来提供了一点线索。

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