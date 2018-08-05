风云二号H星顺利到达东经79度 卫星运行状态稳定

国家卫星气象中心副主任魏彩英8月2日在中国气象局新闻发布会上说，我国风云二号H星在7月28日顺利到达东经79度，现已获得其漂星后监测到的地球全圆盘图，图像清晰、质量良好，卫星运行状态稳定。

今年6月5日21时07分，风云二号H星在西昌卫星发射中心成功发射。作为我国第一代静止轨道气象卫星的最后一颗，H星的定点位置由原定的东经86.5度改为东经79度，漂星完成后，风云二号H星将助力提高我国天气系统上游地区的监测能力，并为“一带一路”沿线国家提供天气预报、防灾减灾等监测服务。

H星运行于高度3.6万公里的地球同步轨道，主要载荷为扫描辐射计和空间环境监测器，可为用户提供实时可见光、红外和水汽云图，空间天气和卫星所处空间环境的相关产品。

魏彩英说，我国风云气象卫星经过近五十年的发展，已成功发射17颗，目前在轨运行的有8颗，极轨气象卫星实现了“上、下午星业务组网观测”，静止气象卫星形成了“多星在轨、统筹运行、在轨备份、适时加密”的业务格局。

“目前，风云气象卫星已被世界气象组织纳入全球业务应用气象卫星序列，成为全球综合地球观测系统的重要成员，也是国际灾害宪章机制的值班卫星，正在为全球80多个国家和地区、国内2500多家用户提供卫星资料和产品。”魏彩英说。