新浪科技> 科学探索> 天文航天 > 正文

马斯克将火星改造成地球？科学家泼冷水称目前不可能

马斯克将火星改造成地球？科学家泼冷水称目前不可能
2018年08月02日 19:00 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：将火星改造成下一个地球？科学家为马斯克泼冷水：目前不可能

　　澎湃新闻记者 南博一 实习生

　　火星发现液态水的消息，让许多人的“移民火星”想象计划似乎前进了一步。但幻想距离现实仍然遥不可及。

　　据美国媒体QUARTZ2日报道，科学家通过对美国航天局（NASA）航天器上搜集到的数据分析称，目前还没有办法能将火星改造成适合人类生存的下一个地球。

　　据报道，有人认为，人类可以通过为火星大气填充二氧化碳的方式，让这个星球温暖起来。但是科学家称，如今人类远远达不到这样的技术水平，从而将火星变得适合人类居住。

　　其中一个重要的问题如何供应大气：火星上没有足够的二氧化碳，以便在表面形成一个能储存热量的大气层。

　　“忘掉移民火星的计划吧，火星上并没有足够的二氧化碳从而去改造这个星球。”7月30日，NASA的科学家在最新发表的研究中称。

　　马斯克的“移民火星”计划

　　据QUARTZ报道，对火星进行“地球化”改造的设想，是通过提高其温度来使得这个红色星球更像地球，以便上面的液态水可以存在，不被冻结。如此创造出的温室条件将使得生命得以生存。

　　《今日美国》称，过去，科学家从理论上分析认为，火星土壤、岩石和极地冰层中储存的二氧化碳和其他温室气体，在释放到大气中之后，将使火星大气层变厚，整个星球也会变得温暖。

　　这一美好愿景长期以来激励了许多科幻小说作家和太空探索者们。2016年，SpaceX和特斯拉的创始人，被称为“科技狂人”的埃隆·马斯克（Elon Musk）第一次向世界提出了他想要去火星的愿望。

　　根据马斯克的火星计划，截至2022年，SpaceX将会向火星上运送两次物资，并且同时探测出火星的水资源状况和在上面居住的潜在危险。

　　一切顺利的话，2022年开始，SpaceX将在火星上开垦采矿，建设电力和生存需要的基础设施。到2024年，必备的基础设施建造好后，SpaceX计划发射两架飞船将第一批定居者送到火星上，同时，他们所需的物资将通过货运火箭运送上去。马斯克的火星计划使许多人开始憧憬，这颗红色星球未来有可能变得像地球一样充满绿色。

　　但最新的研究为马斯克“泼了一盆冷水”。美国科罗纳多大学博尔德分校的地质学家布鲁斯·雅科斯基的最新研究称，火星上并没有足够的二氧化碳。

　　“我们的研究显示，火星上并没有足够的二氧化碳可供释放到大气中，从而让其变得温暖起来。此外，大部分二氧化碳也无法获取。以目前的科技水平，改造火星是不可能的。”

　　雅科斯基是NASA的火星MAVEN计划的领军人物。多年来，NASA一直试图利用各种太空探测器来测量火星上存在的物质，尤其是自2014年开始进入火星轨道的MAVEN探测器。MAVEN的主要任务是回答这样一个问题：火星过去曾经存在的液态水现在都到哪里去了？这对于理解火星的历史、气候以及其支持微生物生存环境方面是一个非常关键性的问题。

　　“加热火星”需要一万年时间

　　不过，马斯克本人对于这一研究结果并不同意。7月30日，他在推文中写到，“火星上有大量的二氧化碳被土壤所吸收，它们被加热后将得以释放。”

　　然而，科学家们对马斯克的说法也早已准备，他们表示，为了释放火星土壤中吸收的所有二氧化碳，需要将整个星球表面以下100米的土壤全部进行加热，这一加热过程需要消耗大约一万年时间。即便如此，根据目前火星表面二氧化碳逐渐流失的程度，到了那时，火星上也不足以聚集如此多的二氧化碳可以释放出足够的热量。

　　2015年，马斯克还曾提出一个大胆的假设，他希望利用核武器产生的热量来改变火星的气候和大气，将其变成适合人类居住的下一个地球。

　　科学家们认为，马斯克利用核弹融化火星两极的冰层来释放二氧化碳的做法，可以增加大气压力，使得液态水在某些地区一天中最热的时候得以存在，但科学家预计这部分水也会很快蒸发掉。科学家们表示，即使大气压增加到如今的两倍甚至三倍，液态水也不会稳定地存在于火星表面。

　　但有人仍然认为：万一在火星地下深处有一个类似于地球的含碳酸盐岩的地层，这就意味着可以有更多的二氧化碳释放到大气层中。

　　不过，科学家认为，事实上即使它们真的存在，也很难被获取。

　　“我们还未确定碳酸盐矿床的具体数量，这使得有人可以争辩说它们藏在我们还未发掘到的地方，然而事实上这些碳酸盐沉积物很难被观察或被发现，以至于更难被利用于使火星‘地球化’的行动。” 研究人员称。

　　既然现有科技水平无法实现，“改造火星”的计划可能只能留给后人来完成了。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有