马斯克将火星改造成地球？科学家泼冷水称目前不可能

原标题：将火星改造成下一个地球？科学家为马斯克泼冷水：目前不可能

澎湃新闻记者 南博一 实习生

火星发现液态水的消息，让许多人的“移民火星”想象计划似乎前进了一步。但幻想距离现实仍然遥不可及。

据美国媒体QUARTZ2日报道，科学家通过对美国航天局（NASA）航天器上搜集到的数据分析称，目前还没有办法能将火星改造成适合人类生存的下一个地球。

据报道，有人认为，人类可以通过为火星大气填充二氧化碳的方式，让这个星球温暖起来。但是科学家称，如今人类远远达不到这样的技术水平，从而将火星变得适合人类居住。

其中一个重要的问题如何供应大气：火星上没有足够的二氧化碳，以便在表面形成一个能储存热量的大气层。

“忘掉移民火星的计划吧，火星上并没有足够的二氧化碳从而去改造这个星球。”7月30日，NASA的科学家在最新发表的研究中称。

马斯克的“移民火星”计划

据QUARTZ报道，对火星进行“地球化”改造的设想，是通过提高其温度来使得这个红色星球更像地球，以便上面的液态水可以存在，不被冻结。如此创造出的温室条件将使得生命得以生存。

《今日美国》称，过去，科学家从理论上分析认为，火星土壤、岩石和极地冰层中储存的二氧化碳和其他温室气体，在释放到大气中之后，将使火星大气层变厚，整个星球也会变得温暖。

这一美好愿景长期以来激励了许多科幻小说作家和太空探索者们。2016年，SpaceX和特斯拉的创始人，被称为“科技狂人”的埃隆·马斯克（Elon Musk）第一次向世界提出了他想要去火星的愿望。

根据马斯克的火星计划，截至2022年，SpaceX将会向火星上运送两次物资，并且同时探测出火星的水资源状况和在上面居住的潜在危险。

一切顺利的话，2022年开始，SpaceX将在火星上开垦采矿，建设电力和生存需要的基础设施。到2024年，必备的基础设施建造好后，SpaceX计划发射两架飞船将第一批定居者送到火星上，同时，他们所需的物资将通过货运火箭运送上去。马斯克的火星计划使许多人开始憧憬，这颗红色星球未来有可能变得像地球一样充满绿色。

但最新的研究为马斯克“泼了一盆冷水”。美国科罗纳多大学博尔德分校的地质学家布鲁斯·雅科斯基的最新研究称，火星上并没有足够的二氧化碳。

“我们的研究显示，火星上并没有足够的二氧化碳可供释放到大气中，从而让其变得温暖起来。此外，大部分二氧化碳也无法获取。以目前的科技水平，改造火星是不可能的。”

雅科斯基是NASA的火星MAVEN计划的领军人物。多年来，NASA一直试图利用各种太空探测器来测量火星上存在的物质，尤其是自2014年开始进入火星轨道的MAVEN探测器。MAVEN的主要任务是回答这样一个问题：火星过去曾经存在的液态水现在都到哪里去了？这对于理解火星的历史、气候以及其支持微生物生存环境方面是一个非常关键性的问题。

“加热火星”需要一万年时间

不过，马斯克本人对于这一研究结果并不同意。7月30日，他在推文中写到，“火星上有大量的二氧化碳被土壤所吸收，它们被加热后将得以释放。”

然而，科学家们对马斯克的说法也早已准备，他们表示，为了释放火星土壤中吸收的所有二氧化碳，需要将整个星球表面以下100米的土壤全部进行加热，这一加热过程需要消耗大约一万年时间。即便如此，根据目前火星表面二氧化碳逐渐流失的程度，到了那时，火星上也不足以聚集如此多的二氧化碳可以释放出足够的热量。

2015年，马斯克还曾提出一个大胆的假设，他希望利用核武器产生的热量来改变火星的气候和大气，将其变成适合人类居住的下一个地球。

科学家们认为，马斯克利用核弹融化火星两极的冰层来释放二氧化碳的做法，可以增加大气压力，使得液态水在某些地区一天中最热的时候得以存在，但科学家预计这部分水也会很快蒸发掉。科学家们表示，即使大气压增加到如今的两倍甚至三倍，液态水也不会稳定地存在于火星表面。

但有人仍然认为：万一在火星地下深处有一个类似于地球的含碳酸盐岩的地层，这就意味着可以有更多的二氧化碳释放到大气层中。

不过，科学家认为，事实上即使它们真的存在，也很难被获取。

“我们还未确定碳酸盐矿床的具体数量，这使得有人可以争辩说它们藏在我们还未发掘到的地方，然而事实上这些碳酸盐沉积物很难被观察或被发现，以至于更难被利用于使火星‘地球化’的行动。” 研究人员称。

既然现有科技水平无法实现，“改造火星”的计划可能只能留给后人来完成了。