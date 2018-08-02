中国首枚民营运载火箭搭载商业卫星拟定四季度发射

新浪科技讯 8月2日午间消息，即将搭载中国首枚民营运载火箭发射的商业卫星——“未来号”全系统设计图公布，拟定于2018年第四季度发射入轨。这将是我国第一次实现全部由民营企业设计研制、生产制造，并由民营企业运营发射的“纯商业航天”项目。

“未来号”卫星是蓝箭航天为央视综合频道《加油！向未来》第三季节目定制的微小卫星，她在功能上融合了空间在轨科普实验和对地遥感观测，是一颗空间科学和遥感综合用途微小卫星，主要服务于中央电视台综合频道CCTV-1《加油！向未来》第三季节目。

图1：“未来号”卫星

据了解，“未来号”卫星搭载了光学对地观测相机和空间在轨实验舱，在轨设计寿命2年。其中，空间在轨实验方案将由《加油！向未来》节目面向全国青少年进行征集，并组织专家根据方案的技术可行性和搭载可实现性评审确定，卫星将为该实验舱设计相关的机电热接口，满足在轨科学实验任务需求，并设计精巧型集成数据回传系统，与空间相机数据共同打包回传给地面。

图2 蓝箭航天运载火箭“朱雀一号”

“未来号”卫星将由民营火箭公司蓝箭航天的三级运载火箭“朱雀一号”发射入轨， “朱雀一号”是蓝箭航天自主研制的三级运载火箭，箭体直径1.35m，全箭总长19m，起飞重量27t，起飞推力45t，可将“未来号”卫星发射至SSO（太阳同步轨道）。这将是国内第一枚真正意义上具备将卫星送入空间轨道能力的民营运载火箭，蓝箭航天（北京蓝箭空间科技有限公司）成立于2015年6月，主营业务为运载火箭研制和运营，目前已经建立了具有自主知识产权的液体燃料火箭发动机及商业运载火箭产品体系，可完成火箭等运载器产品设计、制造、测试和交付的全流程任务，为全球市场提供标准化的发射解决方案。