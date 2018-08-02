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银河系“太空油脂”有多少？能做40万亿亿亿亿包黄油

银河系“太空油脂”有多少？能做40万亿亿亿亿包黄油
2018年08月02日 08:33 新浪科技
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星际空间看起来似乎空无一物，但一项新研究称，太空中实际充满了微小的有毒油脂。星际空间看起来似乎空无一物，但一项新研究称，太空中实际充满了微小的有毒油脂。

　　新浪科技讯 北京时间8月2日消息，据国外媒体报道，科学家对银河系中的“太空油脂”总量进行了估算，发现这些油脂足够做成40万亿亿亿亿包黄油。

　　星际空间看起来似乎空无一物，但一项新研究称，太空中实际充满了微小的有毒油脂。研究人员合成出了从小行星获取的星际尘埃，并对其进行了分析，确定了这些尘埃的具体组成。他们发现，单单银河系就含有100万亿亿亿亿吨油脂，相当于40万亿亿亿亿包黄油。

　　研究人员称，由于油脂含量过大，未来太空飞船在穿越星际空间时，玻璃窗上很可能会留下一层黏乎乎的涂层。这些油脂物质是某种形式的碳与太空中的氢结合形成的。太空中还具有另一种形式的碳，研究人员希望了解更多这些碳的更多信息，以确定宇宙中的碳总量到底是多少。

　　该研究由一个国际研究团队完成，团队成员来自新南威尔士大学（UNSW）等研究机构。他们发现，太空中每100万个氢原子就结合着大约100个油脂碳原子。在银河系的碳总量中，这样的碳原子占到了四分之一到二分之一。

　　研究人员称，这些油脂与我们日常食用的油脂完全不同。“太空油脂并不像你能在烤面包片上涂抹的那种，”新南威尔士大学的蒂姆·施密特（Tim Schmidt）教授说，“它很脏，很可能有毒，而且只能形成于星际空间和我们的实验室里。有意思的是，这种包含在行星系统中的有机物质非常丰富。”

　　不同种类的有机物质都包含碳元素——被认为是生命所必需的元素。不过，科学家并不确定宇宙中碳元素的丰富程度，在预测的星际空间碳含量中，只有一半是以纯粹的形式存在，其余的都是与氢结合（碳氢化合物），并主要表现为两种形式：一种是油脂状物质，称为脂肪族化合物，可以是烷烃、烯烃或炔烃；另一种是气态的芳香族化合物，含有苯环或其他芳香环，气味类似我们常用的樟脑丸——正是用芳香族化合物制成。

太空油脂由脂肪族化合物组成，上图为该化合物的分子结构，灰色圆球为碳原子，白色圆球为氢原子。太空油脂由脂肪族化合物组成，上图为该化合物的分子结构，灰色圆球为碳原子，白色圆球为氢原子。

　　研究人员模拟了有机分子在含碳恒星喷流中合成的过程。他们在低温中将含碳等离子体——在恒星中存在的一种高温气体——扩展到真空中。之后这些物质被采集起来，用多种技术加以分析。

　　利用磁共振和光谱学技术，研究人员确定了这些物质在特定红外波长下吸收光的强度，从而确定这些属于脂肪族化合物。接下来，他们希望确定星际空间中芳香族化合物的含量。

　　“这是理解碳的伟大生命周期的一部分，”施密特说，“它由恒星制造，穿过星际介质并融入新的行星系统，并最终整合成为生命。这是一个宏大故事，最宏大故事的一部分。”

　　通过确定星际尘埃中每种类型的碳氢化合物总量，研究人员便能精确地了解有多少碳元素可以用来创造生命。该研究的完整结果发表于近期的《皇家天文学会月报》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。（任天）

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