天文学家首次在宇宙中探测到放射性分子

新华社柏林７月３０日电一个国际研究团队３０日说，他们首次在宇宙中明确探测到一种放射性分子，且这种分子可能是因两颗恒星相撞而“飞溅”到星际空间的。

研究人员当天在英国《自然·天文学》杂志网站上刊文介绍，这种放射性分子为氟化铝，包含铝的放射性同位素“铝－２６”。他们借助ＡＬＭＡ和ＮＯＥＭＡ这两台分别位于智利和法国的毫米波射电望远镜观测发现，这种放射性分子可能是因两颗恒星相撞而进入星际空间的。

在距地球约２０００光年的银河系狐狸座中，两颗恒星曾因相撞发生爆炸，然后合并形成了一颗新星ＣＫ Ｖｕｌ。１６７０年，地球上有人观察到了这一现象。在当时的观察者看来，天上出现了一颗明亮的红色新星。

本次发表的新研究发现，在ＣＫ Ｖｕｌ周围的“废墟”中，存在一种具有独特光谱特性的分子，即含有“铝－２６”的氟化铝。研究人员认为，这说明形成于恒星致密内层的放射性同位素，会因恒星碰撞而被甩到星际空间。

研究人员说，“铝－２６”的发现有助于人类更好地了解恒星的合并过程。而且，虽然人类早已知道银河系中存在大量“铝－２６”，但只是知其存在，却不知其来源。新研究首次直接找到“铝－２６”的来源，对理解银河系的化学演变非常重要。（完）