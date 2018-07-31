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移民火星？目前火星上二氧化碳含量不足以实现地球化

移民火星？目前火星上二氧化碳含量不足以实现地球化
2018年07月31日 09:50 新浪科技综合
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　　来源：Nature自然科研

　　《自然-天文学》本周在线发表的一篇观点文章Inventory of CO2 available for terraforming Mars指出，火星上的二氧化碳含量不足以让人类在现有的技术条件下实现火星的地球化。

青铜矿、绿脱石和玄武岩的CO2吸附等温线。Jakosky & Edwards青铜矿、绿脱石和玄武岩的CO2吸附等温线。Jakosky & Edwards

　　地球化是一个假想的过程、一个将行星环境改造成适合地球动植物和人类居住的过程。地球化最有希望的种子选手非“邻居”火星莫属。曾有科学家提议，将火星上的岩石和极地冰盖里储存的温室气体重新释放回大气中，就能使大气变厚、火星升温、保持火星表面液态水的存在。

　　二氧化碳是火星上唯一能形成显著温室效应以保持这个红色星球温暖的温室气体。美国科罗拉多大学博尔得分校的Bruce Jakosky和美国北亚利桑那大学的Christopher Edwards一直密切关注火星上的二氧化碳含量。根据探测火星长达20年的火星车和探测器收集的最新信息，他们确定了火星表面和地下储存的所有二氧化碳含量，并计算了这些二氧化碳对大气层的潜在作用。同时，作者也考虑到了大气中的二氧化碳会不断向太空泄漏。  

来自HiRISE（高分辨率成像科学设备）的高分辨率图像，其上叠加了CRISM（火星专用小型侦察影像频谱仪）的伪色合成图。Jakosky & Edwards　　来自HiRISE（高分辨率成像科学设备）的高分辨率图像，其上叠加了CRISM（火星专用小型侦察影像频谱仪）的伪色合成图。Jakosky &amp； Edwards

　　作者认为，释放直接可用的CO2最多能让火星的大气压增加到现在的三倍，但这仅仅是火星成为宜居星球所需大气压的2%。同时，火星表面的升温也会在10 °C以内。运用火星上已知的二氧化碳实现地球化改造，仅靠人类现有的技术恐怕还远远不够。

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