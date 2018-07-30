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中山大学空间引力波探测“天琴计划”实施进入新阶段

中山大学空间引力波探测“天琴计划”实施进入新阶段
2018年07月30日 18:39 中国新闻网
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　　中新社深圳7月30日电 (记者 许青青)30日，深圳市举行空间引力波探测地面模拟装置重大科技基础设施立项暨可研报告编制启动会，中山大学“天琴计划”空间引力波探测地面模拟装置重大科技基础设施正式立项。项目建设选址在中山大学深圳校区，建设总投资预算超过10亿元人民币。

资料图：2017年10月16日，全球多国科学家同步举行新闻发布会，宣布人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波，并同时“看到”这一壮观宇宙事件发出的电磁信号。资料图：2017年10月16日，全球多国科学家同步举行新闻发布会，宣布人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波，并同时“看到”这一壮观宇宙事件发出的电磁信号。

　　“天琴计划”是中山大学牵头实施的中国本土重大引力波探测工程，以引力波研究为中心，开展空间引力波探测计划任务的预先研究，制定中国空间引力波探测计划的实施方案和路线图，并开展关键技术研究。该计划于2015年7月正式启动。

　　据中山大学介绍，空间引力波探测地面模拟装置是“天琴计划”的重要组成部分，设施以服务未来空间引力波探测为核心目标，通过建设空间复杂环境模拟系统、超高精度惯性基准模拟系统、长基线激光干涉测量模拟系统、数值仿真与数据应用系统四大系统，形成对空间引力波探测进行全系统模拟的能力，为解决空间引力波探测面临的关键科学问题和高精度惯性基准、超远距离星间测距、太空复杂环境影响的精确评估、多自由度编队控制等核心技术难题提供大型复杂科学系统支撑。

　　中山大学表示，设施建成后将为中国开展空间引力波探测研究提供系统完整、精细可控的模拟环境和全新研究手段，力争成为国际一流的空间引力波探测研究中心。(完)

 
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