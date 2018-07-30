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马航MH370最终调查报告将出炉 能否解开失踪谜团？

马航MH370最终调查报告将出炉 能否解开失踪谜团？
2018年07月30日 08:49 中国新闻网
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　　中新网7月30日电 综合报道，今天，马来西亚政府将发布马航MH370失联事件的最终调查报告。在这架载有239人的航班失事3年多后的今天，围绕MH370航班失踪的谜团，会否随着一份最终报告的公布而结束？外界高度关注。

当地时间2016年9月5日，莫桑比克马普托市，莫桑比克民航局主席Joao de Abreu在新闻发布会上展示3片疑似马航MH370航班的碎片。　　当地时间2016年9月5日，莫桑比克马普托市，莫桑比克民航局主席Joao de Abreu在新闻发布会上展示3片疑似马航MH370航班的碎片。

　　MH370失联报告今将发布 谜团待解

　　马来西亚交通部长陆兆福20日称，马来西亚当局将在7月30日就马来西亚航空公司MH370航班失联事件发布报告。

　　据报道，陆兆福称，7月30日，调查人员将向MH370航班机上人员的家属，就这份报告进行简报。这简报会将在马来西亚交通部闭门进行。简报过后，将举行新闻发布会。

　　陆兆福说，“调查人员记录下的每一个字”都被录入在这份报告中，马拉西亚当局注重报告的透明度，“它将被完整的提交”，不经任何编辑，没有添加或删除。

　　陆兆福还表示，这份报告将被放到互联网上，会把报告的硬拷贝分发给机上人员的家属，以及经过认证的媒体等，“整个国际社会都可以访问该报告”。

　　同时，报告7月31日将提交马来西亚两院审议。

12月3日，在澳大利亚堪培拉的联邦议会大厦，澳大利亚副总理沃伦·特拉斯在新闻发布会上介绍马航MH370航班搜寻行动的最新进展。澳大利亚当天公布搜寻MH370航班的最新进展报告。研究显示，目前搜寻的12万平方公里区域的南端是最有可能找到飞机的区域。　　12月3日，在澳大利亚堪培拉的联邦议会大厦，澳大利亚副总理沃伦·特拉斯在新闻发布会上介绍马航MH370航班搜寻行动的最新进展。澳大利亚当天公布搜寻MH370航班的最新进展报告。研究显示，目前搜寻的12万平方公里区域的南端是最有可能找到飞机的区域。

　　3年多前，这架航班发生了什么？

　　2014年3月8日凌晨，载有227名乘客和12名机组人员的马航MH370航班波在雷达屏幕上消失。这架客机原定从吉隆坡前往北京，却在起飞约40分钟后与塔台失联。

　　这架飞机的卫星“ping”显示，当燃料耗尽时，它将继续飞行大约7个小时。

　　专家们已经计算出了最可能的坠机地点，位于澳大利亚珀斯以西约1000英里处。

　　此前外界一直猜测，客机在印度洋南部坠毁；但经过多轮搜救行动仍未确定坠机地点。MH370失踪近17个月后，印度洋法属留尼旺岛海滩出现疑似客机机翼残骸及破烂行李；毛里求斯、莫桑比克等地也寻获来自MH370的残骸。

当地时间9月15日，马来西亚交通部长廖中莱15日在吉隆坡说，在非洲坦桑尼亚海滩发现的大块飞机碎片，证实是坠入印度海的马航MH370客机残骸之一。　　当地时间9月15日，马来西亚交通部长廖中莱15日在吉隆坡说，在非洲坦桑尼亚海滩发现的大块飞机碎片，证实是坠入印度海的马航MH370客机残骸之一。

　　搜索还在进行吗？

　　2017年1月17日，马来西亚、中国和澳大利亚政府取消了历时近三年的官方搜索。

　　澳大利亚交通安全局（Australian Transport Safety Bureau）的最终报告称，当局目前还不清楚飞机失踪的原因或其确切位置。

　　在搜寻过程中，只有33块残骸被发现，调查人员在印度洋疑似失事地点附近的深海区域进行搜索。

　　今年1月，马来西亚政府与一家名为“海洋无限”美国水下探测公司从1月23号开始搜寻，根据5月15号发布的最新报告，该公司使用的搜寻船已经完成对8.6万平方公里海域的搜寻，但尚未有任何发现，而此次搜寻工作已经在5月29号正式结束。

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