马航MH370最终调查报告将出炉 能否解开失踪谜团？

中新网7月30日电 综合报道，今天，马来西亚政府将发布马航MH370失联事件的最终调查报告。在这架载有239人的航班失事3年多后的今天，围绕MH370航班失踪的谜团，会否随着一份最终报告的公布而结束？外界高度关注。
MH370失联报告今将发布 谜团待解
马来西亚交通部长陆兆福20日称，马来西亚当局将在7月30日就马来西亚航空公司MH370航班失联事件发布报告。
据报道，陆兆福称，7月30日，调查人员将向MH370航班机上人员的家属，就这份报告进行简报。这简报会将在马来西亚交通部闭门进行。简报过后，将举行新闻发布会。
陆兆福说，“调查人员记录下的每一个字”都被录入在这份报告中，马拉西亚当局注重报告的透明度，“它将被完整的提交”，不经任何编辑，没有添加或删除。
陆兆福还表示，这份报告将被放到互联网上，会把报告的硬拷贝分发给机上人员的家属，以及经过认证的媒体等，“整个国际社会都可以访问该报告”。
同时，报告7月31日将提交马来西亚两院审议。
3年多前，这架航班发生了什么？
2014年3月8日凌晨，载有227名乘客和12名机组人员的马航MH370航班波在雷达屏幕上消失。这架客机原定从吉隆坡前往北京，却在起飞约40分钟后与塔台失联。
这架飞机的卫星“ping”显示，当燃料耗尽时，它将继续飞行大约7个小时。
专家们已经计算出了最可能的坠机地点，位于澳大利亚珀斯以西约1000英里处。
此前外界一直猜测，客机在印度洋南部坠毁；但经过多轮搜救行动仍未确定坠机地点。MH370失踪近17个月后，印度洋法属留尼旺岛海滩出现疑似客机机翼残骸及破烂行李；毛里求斯、莫桑比克等地也寻获来自MH370的残骸。
搜索还在进行吗？
2017年1月17日，马来西亚、中国和澳大利亚政府取消了历时近三年的官方搜索。
澳大利亚交通安全局（Australian Transport Safety Bureau）的最终报告称，当局目前还不清楚飞机失踪的原因或其确切位置。
在搜寻过程中，只有33块残骸被发现，调查人员在印度洋疑似失事地点附近的深海区域进行搜索。
今年1月，马来西亚政府与一家名为“海洋无限”美国水下探测公司从1月23号开始搜寻，根据5月15号发布的最新报告，该公司使用的搜寻船已经完成对8.6万平方公里海域的搜寻，但尚未有任何发现，而此次搜寻工作已经在5月29号正式结束。
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