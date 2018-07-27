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期盼已久的天文奇观夜来了！"火星大冲"率先登场

期盼已久的天文奇观夜来了！"火星大冲"率先登场
2018年07月27日 12:00 新浪科技综合
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　　来源：科普中国

　　作为2018年的重磅天象之一，火星将于7月27日13时12分上演“冲日”表演，而且这次“冲日”特别之处在于这是十五年一遇的“大冲”。届时，人们将可以彻夜欣赏到这颗明亮的红色星球在夜空中闪耀。

2016年“火星冲日”时哈勃太空望远镜拍摄的火星2016年“火星冲日”时哈勃太空望远镜拍摄的火星

　　且慢？啥是火星？啥又是“大冲”（不是“大葱”哦）？

　　下面我们就一一道来。

“火星大冲”示意图（1990年-2005年）“火星大冲”示意图（1990年-2005年）

　　太长不看版

　　本次“火星大冲”，是自2003年8月27日以来发生的“十五年一遇”的首次“火星大冲”，火星与地球之间的距离达到极小（5750万千米），火星将变得又大又亮（视直径24.31”）。

　　7月27日“大冲”当晚，火星的亮度可达-2.8等（星等的数字越小，天体越亮），是全天第4亮的天体（仅次于太阳、月亮和金星，超过了木星），是肉眼观看火星的绝佳机会（日落后50分钟左右，火星从东南方升起，几乎彻夜可见）。

　　如果错过，要等到2035年9月15日才会再次有缘看到夜空中那颗最明亮的火星了。

　　火星的概况

　　火星是位于地球的公转轨道之外的第一颗行星，火星的英文名Mars源于西方罗马神话中战神玛尔斯的名字。

罗马神话中战神Mars的雕像罗马神话中战神Mars的雕像

　　而在中国古代，火星则被称为“荧惑”，因为它的亮度经常变化，而且在天空上的运动轨迹时而从西向东，时而从东向西，让人迷惑。

火星在天球上逆行轨迹的演示动画火星在天球上逆行轨迹的演示动画

　　火星之所以看上去是橙红色的，是因为其表面覆盖着大量赤红色的赤铁矿（主要成分是三氧化二铁）所致。

　　火星是一颗沙漠行星，经常发生沙尘暴，地表除了两极存在着由水冰和干冰为主要成分的极冠，没有稳定的液态水存在（另外，据7月25日的最新一期《科学》杂志称，在火星南极的冰川下，发现了第一个液态水湖，直径约20千米，这也是第一次发现水在火星的持续存在）。

火星上发生沙尘暴前后的对比动画，图左是沙尘暴前，图右是沙尘暴时（2018年7月）火星上发生沙尘暴前后的对比动画，图左是沙尘暴前，图右是沙尘暴时（2018年7月）

　　火星的直径约为地球的一半，自转周期与地球相近，公转周期约是地球的两倍，表面重力加速度只有地球的2/5左右。想减肥的朋友，去火星就对啦！一下就只有原来体重的一半不到了！

地球与火星的大小对比，图左是地球，图右是火星。地球与火星的大小对比，图左是地球，图右是火星。

　　火星也是除地球之外最受人类关注的行星（没有之一），因为它的环境在很多方面与地球都很相似。NASA曾做过调查，火星是外太空中大众最想了解的领域。自从1965年7月14日“水手4号”（Mariner 4）传回火星的第一张近景照片以来，50多年来，人类已经陆续向火星发射了40多个火星探测器。

“水手4号”传回的第一张火星特写照片“水手4号”传回的第一张火星特写照片

　　其中就包括“机遇号”火星车（Opportunity rover）这个最为成功的火星探测器（同样没有之一），这个原设计寿命只有90天的小家伙，已经在环境恶劣的火星表面成功工作了14年，行驶里程超过一个马拉松的距离。

“机遇号”火星车“机遇号”火星车

　　此外，今年2月7日由SpaceX公司的重型猎鹰火箭（Heavy Falcon）发射升空的特斯拉红色跑车也在前往火星轨道的途中，之后将前往小行星带。

正飞向火星轨道的特斯拉跑车和搭载的Starman正飞向火星轨道的特斯拉跑车和搭载的Starman
这辆飞向火星的特斯拉跑车的预计飞行轨道（绿色）这辆飞向火星的特斯拉跑车的预计飞行轨道（绿色）

　　火星的亮度为什么变化那么大？

　　前面有提到过，中国古代因为火星的亮度经常变化，加之其运行轨迹不定，故此称其为“荧惑”。那么，火星的亮度（天文学上叫“视星等”）变化到底有多大呢？实际上，火星的视星等变化范围从1.6等到-3.0等，变化幅度达4.6个星等，而星等每相差1等，亮度就相差约2.5倍。因此，火星最亮时（也就是在“火星大冲”时）比它最暗时亮了约12倍！

平时看到的火星与“火星大冲”时看到的火星的大小比较示意图，左边是2018年5月的火星，右边是2018年7月31日的火星。　　平时看到的火星与“火星大冲”时看到的火星的大小比较示意图，左边是2018年5月的火星，右边是2018年7月31日的火星。

　　与之相比较：

　　夜空中最亮的星——金星的视星等在-4.9等到-3.8等之间，变化只有1.1个星等；

　　行星之王——木星的视星等在-2.94等到-1.6等之间，变化只有1.34个星等；

　　因此，忽明忽暗、明暗反差如此之大（星等变幅可达4.6个星等）的火星让古人感到迷惑就不足为奇了。

金星金星
木星木星

　　火星的视亮度变化很大，主要有以下原因：

　　1、火星与地球之间的相对距离变化大，火星与地球的距离最近时约5400万千米，最远时约4亿千米，最远时比最近时距离远了7.4倍，因此亮度变化大。

　　相对另一颗离地球较近的行星金星，金星与地球的距离最近时约4000万千米，最远时约2.6亿千米，两者相差只有6.5倍。

　　这从行星的视直径上也可以得到验证：金星的视直径在10”-66”之间（相差6.6倍），木星的视直径在29.8”-50.1”之间（相差1.7倍），火星的视直径在3.5”-25.1”之间（相差7.2倍）。

　　2、火星属于行星，也就是自己不发射可见光的星球，我们之所以能肉眼看见它，全依赖于它对阳光的反射。

　　天文学上，衡量一个天体反射光线本领大小的物理量叫反照率（albedo），最常用的是球面反照率（Bond albedo），如果100%的将阳光反射出去，返照率就是1（就像镜子一样反射光线），如果完全把阳光吸收而不反射，反照率就是0（就像完全漆黑的大煤球）。

　　行星的球面反照率，地球是0.306，木星是0.343，金星是0.77，火星是0.25，由此可见，金星的反照率最高，离地球的距离也不远，成为夜空中最明亮的星也不奇怪，而火星的反照率最低，它的视亮度更容易受和地球距离远近的影响。

　　“火星大冲”为什么是观测火星的好机会？

　　“冲日”，是指行星绕日公转运行到与太阳视黄经相差180度的位置时，即为“冲日”（Opposition）。“冲日”是外行星才会有的天象，比如“火星冲日”、“木星冲日”等，但绝不可能出现“金星冲日”或“水星冲日”。

2012年-2025年的“火星冲日”时间以及“冲日”时火星与地球的最近距离。2012年-2025年的“火星冲日”时间以及“冲日”时火星与地球的最近距离。

　　“火星冲日”时，火星与地球、太阳几乎成一条直线，地球处于太阳与火星之间。火星与太阳就像在玩捉迷藏，你升起时我落下，你落下时我升起，观测不再受日照的影响，加之火星与地球的距离达到了极小，且火星向阳的半球在“冲日”时完全朝向地球，因此冲日前后是观测火星的好时机，几乎可以整晚看到火星。7月27日的“火星大冲”，日落后火星会从东南方升起，在第二天日出前于西方落下。

　　如果地球和火星的轨道是圆的而且同在一个平面的话，那么“冲日”时的地球与火星之间的距离将是恒定不变的，这个距离将等于它们的公转轨道半长轴之差，约1.5亿千米。

火星轨道与地球轨道存在夹角的示意图，红色表示火星轨道，蓝色表示地球轨道。火星轨道与地球轨道存在夹角的示意图，红色表示火星轨道，蓝色表示地球轨道。

　　但事实并非如此，行星绕日公转的是椭圆轨道，并且地球和火星的轨道也不在一个平面上。由于火星的公转轨道较扁，因此当地球在远日点而火星在近日点附近发生冲日时，可以获得最小的地火距离，也即所谓的“火星大冲”。

“火星大冲”时地球和火星的最小距离，从2000年1月1日12时起（J2000），前后300年内的变化值（红色圆圈），绿色曲线表示地球轨道和火星轨道之间的最小距离。　　“火星大冲”时地球和火星的最小距离，从2000年1月1日12时起（J2000），前后300年内的变化值（红色圆圈），绿色曲线表示地球轨道和火星轨道之间的最小距离。

　　根据地球和火星的公转轨道根数计算，每隔26个月就会发生一次“火星冲日”（Mars Opposition），下一次的“火星冲日”将发生在2020年的10月13日。

　　而每15年或17年，才会发生一次位于火星近日点附近的“火星冲日”，也就是“火星大冲”，上一次的“火星大冲”发生在2003年8月27日（那次也是近6万年来火星距地球最近的一次），如果错过了本次，下一次的“火星大冲”则要等到2035年9月15日了，还得足足等上17年！

本次“火星大冲”与下一次“火星冲日”时看到的火星大小的比较示意图，左边是本次地火距离最近时，右边是下次“火星冲日”时。　　本次“火星大冲”与下一次“火星冲日”时看到的火星大小的比较示意图，左边是本次地火距离最近时，右边是下次“火星冲日”时。

　　“火星大冲”，不仅仅是天文学家和天文爱好者观测火星的绝佳机会，也是人类探索火星的最好窗口。“火星大冲”时，由于地火距离达到极小，探测火星的航天器可以在火星冲日前约3个月发射，利用霍曼转移轨道来飞抵火星轨道，可以极大地节省燃料。实际上，迄今人类发射的火星探测器中，绝大多数都是这样做的。

地球-火星的霍曼转移轨道地球-火星的霍曼转移轨道

　　另外还提及一点，“火星大冲”的时刻与地火距离最小的时刻稍微有个小小的差值，“火星大冲”发生在7月27日，地球最接近火星时是在7月31日（距离5760万千米）。

　　“火星大冲”怎么看？

　　肉眼即可观赏15年一遇的“火星大冲”，7月27日日落之后，火星在东南方升起，直到第二天日出前才在西方落下，只要天气晴好，整晚都可见。往东南方和南方找，一颗很亮的橙红色的不会眨眼的星星就是它了！

　　午夜时，火星将在南方天空达到最高点，地平高度约35°。从7月27日至7月30日，火星都会十分明亮，适合观赏。有条件的公众还可借助望远镜对火星进行观测，还有可能看到火星两极的白色极冠。

　　2018年7月下旬，午夜时分向南望去的星空示意图，图中左边橙红色的是火星（Mars），右边白色的是土星（Saturn），图中标注的星座是人马座（Sagittarius）。

　　在观赏又大又明亮的火星时，也要当心一则可能死灰复燃的谣言——“火星大冲时，火星看起来将和满月一般大”，这是2003年上次“火星大冲”时曾出现的一个恶作剧谣言，千万别信！

　　因为火星的视直径最大也就25”，而满月的视直径在0.5°左右，两者相差悬殊。如果火星看上去真和满月差不多大时，那地球就碰到大麻烦了，火星的引力将对地球和月球造成巨大的影响，那无疑会是灾难性的。

　　都市传说不可轻信，“火星大冲”时的“超级火星”不可能看上去和月亮一般大。图中左上表示所谓的大如满月的火星，图中右上是月亮。

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