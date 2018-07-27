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我们离移民火星还有多远？

我们离移民火星还有多远？
2018年07月27日 09:37 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　科学家在火星南极冰盖下发现液态水的消息，不仅让科学界为之一振，也让许多心怀火星梦的吃瓜群众大为兴奋：“移民火星是不是更有戏了？”

　　从小时候看过的“马丁叔叔”，到近年热映的《火星救援》，火星寄托着人类无数太空梦想。作为地球的孪生兄弟，它也一直受到科学家的关注，被视为人类“太空家园”的重要候选。数年前，中科院院士欧阳自远就曾表示，在地球周围，火星是最适合改造成人类栖息地的星球。

　　要生存当然离不开水。航天专家庞之浩曾向科技日报记者介绍，地外天体的水不仅能用于人类生活，还能分解成氢和氧作为航天器燃料。

　　欧阳自远7月26日发表观点称，科学界一致认为火星上存在过水，而且量不少。如今这些水的去向无非有两个，一是挥发了，二是转入地下。记者了解到，30多年前就有科学家认为，火星极地冰盖下面可能存在液态水体。如今，这一假设获得了进一步的证据。

　　中科院国家天文台研究员郑永春表示，这次在冰盖下面找到液态水体，对于将来利用冰盖解读火星气候变化历史十分关键。同时郑永春说：“目前至少可以明确的是，火星上并不缺水。很可能人类移民火星不是梦。”

　　不过欧阳自远认为，发现水体并不意味着火星移民就在眼前。要改造火星，大气才是最重要的。需要大量增加二氧化碳的排放，造成温室效应，引起冰川融化，才会有水体的运动。他曾表示，人类有望通过几个世纪的努力，将火星改造成一个拥有蔚蓝色天空、绿色平原、蓝色湖泊和生态环境友好的新世界。

　　而中国航天科工集团二院研究员杨宇光有不同意见。他认为，火星上缺乏一项重要条件——磁场。

　　杨宇光说，类地行星在岩石包裹下，内部是融化状态的金属内核，其流动会形成磁场。磁场的作用不仅是让我们用指南针找方向，更重要的是屏蔽空间辐射，以及阻挡太阳风，保护大气层。

　　据研究，火星曾经有相当于地球10%至15%的中强磁场，但已在39亿年前消失。目前火星没有全球性的磁场，只存在一些局域性磁场，且强度仅为地球磁场的0.1%。

　　“没有磁场，一方面人类暴露在空间辐射的致命威胁中，另一方面即使再造了大气层也无法维持，很快会被太阳风吹走。”杨宇光认为，建设永久性火星基地很有必要而且不会太遥远；而要移民火星，必须先解决磁场问题，但人类无论是技术还是能源，远未达到在火星构建并维持人工磁场的程度。

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