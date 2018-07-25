远古月球或有水和大气层曾适宜生命存活

美国华盛顿州立大学和英国伦敦大学的天体生物学家认为，月球表面条件足以在远古历史的两个短暂时间窗口支持简单的生命形式。在这两个时期中，他们相信火山活动释放的气体可能会在月球表面形成液态水池，同时也会形成足够的大气层，使其在月球上保持数百万年的水资源。

月球上潜在的生命很可能是由陨石带来的，类似于地球生命起源的一种理论。地球最早期生命证据来自蓝藻细菌化石，其历史可追溯至35-38亿年前。在这段时期内，太阳系内的天体遭受了大量陨石碰撞。

马库奇博士说：“很可能在那个远古时期月球适宜生命体存活，在月球表面的水池中可能存在着微生物，直到表面水池干枯，生命形式逐渐死亡。”

新浪科技讯 北京时间7月25日消息，据国外媒体报道，月球表面完全不适宜生命居住，环境荒凉贫瘠，目前未找到任何生命迹象。然而，情况可能并非总是这样。目前，科学家最新研究显示，在月球形成的40亿年时间里，月球曾有两个时间点可能存在生命形式。

这两个时间窗口点出现在月球形成不久，处于35亿年前月球火山喷发高峰期。在广阔的宇宙空间中，几乎很难找到支持最简单生命形式的确切条件。人类迄今还未在地球之外找到一颗能够承载生命的星球。

然而，现在美国华盛顿州立大学和英国伦敦大学的天体生物学家认为，月球表面条件足以在远古历史的两个短暂时间窗口支持简单的生命形式。

在这两个时期中，他们相信火山活动释放的气体可能会在月球表面形成液态水池，同时也会形成足够的大气层，使其在月球上保持数百万年的水资源。华盛顿州立大学德克·舒尔兹·马库奇（Dirk Schulze-Makuch）教授说：“如果月球早期存在液态水和明显的大气层，我们认为月球表面至少是适宜生命存活的。”

研究人员基于近期太空任务得出这项研究结果，并对月球岩石和土壤样本进行了敏感分析，证明月球表面并不像之前那样认为的干燥贫瘠。在2009年和2010年，一支跨国联合研究小组发现月球存在数亿吨水冰物质。此外，强有力的证据表明月球地幔中有大量水，人们认为这是月球早期形成阶段沉积下来的。

月球是如何形成的呢？这是一个富有争议的焦点话题，许多研究人员认为，月球是在数十亿年前地球被一颗火星大小的行星碰撞之后逐渐形成的，这被称为“大碰撞假说（giant impact hypothesis）”。

“大碰撞假说”暗示月球是45亿年前一颗天体与地球发生碰撞后留下的碎片形成的。这颗碰撞天体被称为“忒伊亚”，这是希腊神话中月亮女神塞琳的母亲的名字。但是“阿波罗号”宇航员从月球带回的岩石样本揭晓了一个谜团——为什么月球和地球成分如此相似？多年以来，几种不同的理论解释了地球和月球具有相似印记的秘密。

第一种可能是“忒伊亚”与早期地球发生碰撞，形成巨大的残骸云，与地球残骸物质混合在一起，最终形成了月球；第二种可能是恰巧“忒伊亚”与年轻地球的化学成分存在相似性；第三种可能是月球形成于地球物质，而不是“忒伊亚”，尽管这是一次非常特殊的天体碰撞事件。

早期月球很可能受到磁场的保护，磁场可以保护月球表面生命形式免遭致命太阳风的侵袭。依据最新发现，月球上潜在的生命很可能是由陨石带来的，类似于地球生命起源的一种理论。地球最早期生命证据来自蓝藻细菌化石，其历史可追溯至35-38亿年前。在这段时期内，太阳系内的天体遭受了大量陨石碰撞。

很可能在月球表面宜居窗口时期，月球被一块包含蓝藻细菌简单有机生物的陨石撞击。同时，科学家认为太空岩石很可能继承遗传了从地球表面碰撞溅射的简单有机生物，之后它们落在了月球表面。马库奇博士说：“很可能在那个远古时期月球适宜生命体存活，在月球表面的水池中可能存在着微生物，直到表面水池干枯，生命形式逐渐死亡。”

研究小组承认称，确定月球上的生命是否由其它地方传播，只能通过未来的月球探索计划来解决。未来太空任务的一个有希望的调查方向是从火山活动加剧时期的沉积物中获取样本，观察它们是否含有水或者其它潜在的生命迹象。

此外，科学家可以在地球和国际空间站上进行模拟月球环境的实验，观察是否微生物能否在早期月球上存活下来。这项研究报告的详细内容发表在近期出版的《天体生物学杂志》上。（叶倾城）