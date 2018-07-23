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小国家或将在新一轮太空采矿竞赛中发挥主导作用

小国家或将在新一轮太空采矿竞赛中发挥主导作用
2018年07月23日 08:49 新浪科技
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卢森堡国家面积较小，但很可能该国在新一轮开采太空资源的淘金竞赛中占据主导地位。与美国一样，卢森堡被证明是一个具有前瞻性的国家，它们的成功将促使私人商业公司能够执行深度空间任务。　　卢森堡国家面积较小，但很可能该国在新一轮开采太空资源的淘金竞赛中占据主导地位。与美国一样，卢森堡被证明是一个具有前瞻性的国家，它们的成功将促使私人商业公司能够执行深度空间任务。
美国宇航局科学家称，在月球上建造人类基地可能为“登陆火星提供蓝图”。在月球基地生活的男男女女很可能受雇于小型私营矿业公司，而不是科技巨头公司。其中许多公司都与欧盟小国家卢森堡有着密切联系。　　美国宇航局科学家称，在月球上建造人类基地可能为“登陆火星提供蓝图”。在月球基地生活的男男女女很可能受雇于小型私营矿业公司，而不是科技巨头公司。其中许多公司都与欧盟小国家卢森堡有着密切联系。
月球和地球邻近的小行星可能蕴藏着大量宝贵资源，有助于未来人类实现太空探索。月球和地球邻近的小行星可能蕴藏着大量宝贵资源，有助于未来人类实现太空探索。

　　新浪科技讯 北京时间7月23日消息，据国外媒体报道，月球和地球邻近的小行星可能蕴藏着大量宝贵资源，有助于未来人类实现太空探索。目前一个欧盟小国家打算在这个最新太空竞赛中大展身手，发挥主导作用。

　　随着一场新的太空竞赛加速进行，许多科技公司高管都将火星作为未来人类离开地球的殖民星球。但是他们可能计划得太遥远了，我们在地球之外生存的最直接机会可能更近，这一途径可能会被鲜为人知的公司开辟。

　　在月球上搜寻可利用的矿物质和气体资源，以及维持生命存在的月球水资源

　　美国宇航局科学家称，在月球上建造人类基地可能为“登陆火星提供蓝图”。在月球基地生活的男男女女很可能受雇于小型私营矿业公司，而不是科技巨头公司。其中许多公司都与欧盟小国家卢森堡有着密切联系。

　　令人惊讶的是，美国宇航局认为未来4年内将建造出这种类型的火星人类基地。袴田健（Takeshi Hakamada）是大胆尝试返回月球的冒险家之一，然而，这次他有一个更加商业化的梦想——在月球上搜寻可利用的矿物质和气体资源，以及维持生命存在的月球水资源。

　　袴田健是ispace公司的首席执行官，这是一家位于日本东京的私人太空探索公司，同时，该公司与卢森堡保持着业务联系。据悉，ispace公司计划2020年完成一次绕月轨道勘测，之后2021年尝试一次月球软着陆。袴田健说：“我们的前两个任务主要是展示和证明技术，此后我们将开始建立一个高频运输服务，将客户的有效载荷带到月球上。如果我们能在月球上找到水资源，那么我们就能在太空中建立起全新的资源产业。”

　　对于我人类物种而言，在月球上发现存在冰水的盆地将是一个伟大的时刻，宝贵的水资源将允许人类长时间远离地球，在另一颗星球上生存下来。

　　袴田健并不是唯一拥有宇宙探索雄心壮志的人，据了解，自从2016年2月卢森堡颁布《太空资源法案》以来，目前全球有10家太空采矿公司在卢森堡全法注册，其中就包含ispace公司，这些公司获得了2.23亿美元的资金扶持。对于这些太空项目，月球是最有可能被考虑登陆探索的两个主要目标之一，商业风险投资公司也在积极寻找近地小行星开采金属资源。

　　包括著名天体物理学家尼尔·德格拉斯·泰森（Neil deGrasse Tyson）在内的一些专家表示，月球和大约16000颗近地小行星，存在大量可用宝贵资源，完全可以诞生世界第一批万亿富翁。

　　2016年卢森堡《太空资源法案》颁布之后，当前太空竞赛已经加速了。这使得卢森堡成为继美国之后、全球第二个为开发地球之外资源制定全面法律框架的国家。卢森堡经济部长保罗·森内尔（Paul Zenners）是政府SpaceResources.lu项目的负责人，他说：“自2016年2月以来，我们与近200家相关的公司进行了互动。”

　　卢森堡2016年进入太空资源竞赛

　　卢森堡的太空框架与美国框架完全不同，后者的法律要求公司持有超过50%的美国背景股权，而卢森堡则没有这种限制。依据国际货币基金组织（IMF）的数据，按照人均国内生产总值（GDP）排名，卢森堡是全球最富有的国家，但是一些人指责称卢森堡是“避税天堂”。事实上，卢森堡确实提供了一系列税收优惠和福利，包括极低的资金汇回率。

　　2016年，卢森堡开始进入太空资源竞赛领域，这吸引了在该领域最大的美国公司，其中包括：深空工业公司（Deep Space Industries）和行星资源公司（Planetary Resources）。据悉，行星资源公司获得了英国大亨理查德·布兰森（Richard Branson）和谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）的支持。同时，行星资源公司是私人太空行业最早的参与者之一，它将2800万美元的股份卖给了卢森堡。虽然具体的股本金额并未披露过，但是公司首席执行官承认卢森堡最大的投资者之一。

　　卢森堡的《太空资源法案》为太空采矿投资打开了闸门，经济部长森内尔目前表示，太空产业占本国GDP的1.8%左右，是欧盟国家中最高比例。尽管投资该行业吸引了大量资金，但是太空采矿行业也显露出模棱两可的法律缺陷。

　　卢森堡律师事务所Allen and Overy发布一项研究报告称，国际太空法案是否允许某个国家授权在太空中获得自然资源，目前尚不清楚。据悉，2015年，美国批准了全球第一部太空采矿法，但是遭到了俄罗斯等国家的强烈反对，为了理解太空法案的模糊性，我们必须追溯至1967年的《外层空间条约》，这是冷战时期签署的协议，明确禁止各国私自占有天体。

　　本质上讲，太空应当被视为人类“共同拥有的土地”。105个国家共同签署的《外层空间条约》对发展太空军事技术进行了限制。为了建立美国特朗普总统近期鼓吹的太空部队，美国将不得不退出《外层空间条约》，此举将进一步孤立美国。但是《外层空间条约》明显忽视了对资源所有权的关注，这是美国和卢森堡为太空采矿制定法律框架的缺陷。阿联酋最近签署了一项协议，向卢森堡学习法律技巧。

　　卢森堡的法律没有为任何国家占有天体铺平道路的目标、目的或者效果

　　卢森堡经济部长森内尔说：“卢森堡关于探索和使用太空资源的法律解决了这个问题，并在国家层面上给予了明确说明，将其作为利用太空资源活动的第一步。卢森堡的法律没有为任何国家占有天体铺平道路的目标、目的或者效果，法律框架仅涉及到解决太空资源的所有权问题，该法律框架还制定了授权和任务监督的条例。”

　　卢森堡国家面积较小，但很可能该国在新一轮开采太空资源的淘金竞赛中占据主导地位。目前，总部位于美国的深空工业公司将欧洲分部设在卢森堡，其首席执行官比尔·米勒（Bill Miller）表示，与美国一样，卢森堡被证明是一个具有前瞻性的国家，它们的成功将促使私人商业公司能够执行深度空间任务。

　　这场争论可能在一段时间里不会达到狂热程度：太空采矿公司有一个习惯，就是过度宣扬其雄心勃勃的太空日程安排。但是如果不久的将来，能够获得大量利润，那么很有可能卢森堡将会出现在太空采矿美好图景之中，这一举措将是明智的选择。（叶倾城）

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