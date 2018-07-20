钱德拉望远镜或首次见证行星被吞噬的“血腥”场景

来源：科技日报

艺术概念图NASA供图

据美国国家航空航天局（NASA）官网18日消息，科学家可能首次观察到一颗年轻恒星吞噬周围行星的“血腥”场景——NASA钱德拉X射线望远镜的观测表明，母恒星在吞噬行星碎片。这一发现有助科学家深入了解影响婴儿行星生存的过程。

自1937年以来，天文学家一直对距离地球约450光年的年轻恒星RW Aur A的奇怪变化感到困惑。RW Aur A仅有几百万年历史，仍被一团灰尘和气体包围。科学家发现，每隔几十年，这颗恒星的光会短暂消失，然后再次变亮。而近年来，它变得更暗且它的光消失的时间更长。

现在，钱德拉望远镜或许发现了这颗恒星最近变暗的原因：两颗婴儿行星体的碰撞。当碰撞产生的行星碎片落入恒星时，会产生厚厚的灰尘和气体，暂时遮挡恒星的光线，导致恒星变暗。

研究负责人、麻省理工学院卡夫利天体物理与空间研究所汉斯·莫里特兹·冈瑟尔说：“长期以来，计算机模拟预测行星会落入一颗年轻恒星的‘虎口’，但我们从未观察到这一点。如果我们对数据的解释是正确的，那么这将是我们第一次直接观察到一颗年轻恒星吞噬一颗或多颗行星。”

钱德拉曾在2013年光亮期、2015年和2017年昏暗期观察过该恒星。由于X射线来自恒星热外层大气，因此在观测中，X射线光谱的变化——在不同波长下测量的X射线强度——可用来探测恒星周围吸收材料的密度和组成。

团队发现，恒星发出的光和X射线光亮度的下降是由于密集气体遮挡了恒星的光线。而且，2017年的观察发现了铁原子的强烈释放。研究人员解释，如果两颗婴儿行星体中一颗或两颗都由铁组成，它们的碰撞可能会释放出大量铁进入恒星圆盘。

科学家们希望未来能对这颗恒星进行更多观测以确定铁的来源。