美国重量级会议讨论“张衡一号” 中国专家却被拒签

近日，在美国一场重量级学术会议的分会现场，本该是主角的中国专家却因没有签证，集体缺席。

中方科学家18日向观察者网证实，相关中国专家没有出席这场会议。

不过在大会的开幕式上，另有中国专家出席，并代表中科院颁发了2018年度CAS/COSPAR赵九章奖。

16日，一名科普大V 爆料称，“COSPAR会议（世界空间科学大会）的‘张衡一号’地震和电磁监测科学卫星分会，长达两天。5分钟前的开幕，分会主席宣布，这个分会的主角——中国专家们全部没有拿到签证。”

观察者网就此联系了爆料网友，但对方并未回复。

随后，观察者网通过邮件与“张衡一号”卫星工程首席科学家申旭辉取得了联系。后者18日通过短信回复确认，“本次张衡一号卫星参加COSPAR大会的都没有获得签证。”

对于拒签原因，他表示，“具体情况不是很清楚。”

除此以外，“张衡一号”是中意合作项目。申旭辉证实，意方出席了此次分会，相关中国专家应该都没有出席以“张衡一号”为主题的分会。

同时，观察者网向COSPAR主席伦纳德·菲斯克（Lennard A。 Fisk）发邮件核实网曝“张衡一号中国专家因签证问题缺席大会”一事。COSPAR秘书处回复邮件称，无法确认参会人员出席或缺席的理由。

美国大使馆总机则表示不提供拒签咨询，也没有签证处的联系电话。美国签证服务中心客服人员称，需核实签证申请人信息后才能做解答。

公开资料显示，世界空间科学大会（COSPAR）是国际上空间科学界规模最大、最为重要的学术会议，由国际空间研究委员会（COSPAR）每两年举办一次。

今年7月，第42届COSPAR大会在美国加州举行，同时也是NASA的60周年大庆。本次约有2200名科学家出席。

据观察者网查询，中国科学院国家空间科学中心（NSSC）也是本次大会的赞助商之一。

据国家空间科学中心17日消息，15日，中科院国家空间科学中心主任王赤作为COSPAR国家代表参加了COSPAR理事会第一次会议。

在大会开幕式上，王赤受COSPAR中国委员会主席、中科院副院长相里斌委托，代表中国科学院颁发了2018年度CAS/COSPAR赵九章奖（CAS/COSPAR JEOUJANG JAW AWARD）。本年度奖项授予了著名宇航员、俄罗斯航天局载人航天部门负责人Sergey Krikalev。

COSPAR大会会议手册的第122页及第187、188页显示，当地时间7月15日、16日两天，COSPAR大会的确有以“张衡一号”（CSES，China Seismo-electromagnetic Satellite）为主题的行程安排。

“张衡一号”是我国首颗观测与地震活动相关电磁信息的卫星。据新华网此前报道，2月2日，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将“张衡一号”发射升空，进入预定轨道。这标志我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。

“‘张衡一号’弥补了常规地面地震监测手段的不足，开启了我国全疆域和全球三维地球物理场动态监测新时代。有了它，每年可以收集到全球10多次7级以上地震和150次左右6级地震。卫星监测1年的信息量，地面监测需要20多年，能够帮助科学家提高对地震孕育发生规律的认识。”电磁监测试验卫星工程首席科学家申旭辉说。

中国地震局科学技术司（国际合作司）司长胡春峰补充道，“‘张衡一号’得益于国际合作，星上装载有意大利高能粒子探测器。各国科学家对‘张衡一号’寄予厚望。接下来，我们将推进数据共享和国际联测方面的合作。”