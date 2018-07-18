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我国首台120吨推力二级火箭发动机热试成功

我国首台120吨推力二级火箭发动机热试成功
2018年07月18日 09:52 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　中国航天科技集团研制的我国首台大推力、高性能液氧煤油高空发动机，日前成功实施首次整机热试车。

　　据悉，这是我国首型大推力、高性能液氧煤油高空发动机，推力可达120吨，用于运载火箭芯二级。相比现役75吨级液氧煤油发动机，其未来将用于运载能力更强的火箭型号。

　　由于突破并采用了多项创新技术，该型发动机性能及固有可靠性显著提升。在其研制过程中，六院11所研究设计团队开展了高空泵后摆发动机的设计工作。相比传统发动机的整体摆动，泵后摆技术将摇摆装置后置，局部摇摆，能减少发动机的体积。节省出来的空间可为运载火箭并联更多发动机提供可能，从而实现更大推力。

　　据介绍，研制团队仅用一个月的时间就完成了该型发动机系统方案论证，半年内相继完成了多项关键技术的论证工作，随后紧锣密鼓地开展了关键技术方案验证试验，从而确保了首次热试车的圆满成功。

　　本次试验验证了该型发动机方案正确性和技术可行性。试验的成功标志着我国大推力、高性能液氧煤油发动机技术在高空发动机领域获得重大突破，对大幅提高新一代运载火箭的运载能力、拓宽火箭型谱意义重大。

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