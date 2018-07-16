40年前NASA可能发现火星生命证据但却意外被烧毁

图中是“海盗2号”探测器在火星乌托邦平原上的自拍照，在分析附近的土壤时，该探测器可能无意之间破坏了火星上潜在的生命迹象。

新浪科技讯 北京时间7月16日消息，据国外媒体报道，上世纪70年代，两个“海盗号”探测器登陆火星表面，它们对采集的火星土壤样本进行高温燃烧，可能破坏发现的任何生命迹象。

当然，这不是任务计划内容之一，高温加热土壤样本破坏有机物质是意外事件。当40年前美国宇航局首次在火星表面着陆“海盗1号”和“海盗2号”探测器时，科学家欣喜若狂地开始探索研究火星土壤，寻找潜在的有机（碳基）分子，从而证明这颗红色星球适宜生命存活。这应当是一个高回报率的科学任务，火星表面持续遭到小型富含碳陨石碰撞，探测到碳基分子被认为是毫无疑问的事情。

40年前可能发现火星表面存在有机物质

但事实并非如此，“海盗1号”和“海盗2号”均未找到任何有机物质存在的证据。为什么会这样呢？今年早些时候，美国宇航局“好奇号”探测器证实火星表面存在有机分子，那么40年前“海盗号”探测器到底错过了什么？

6月20日发表在《地球物理研究杂志：行星》上的一篇研究报告提出了一种解释，他们指出，碳物质始终存在于火星表面，但不幸的是，“海盗号”探测器将火星土壤样本中的生命证据烧毁了。

美国加州美国宇航局艾姆斯研究中心研究员在最新研究报告中指出，总共有4个土壤样本经过分析，每个都经过多次研究，快速加热样本。

“海盗号”探测器将土壤样本加热最高温度是500摄氏度，试图释放样本中任何挥发性有机成分。如果这里存在碳元素，就能在土壤蒸汽中探测到相应的迹象，那么为什么没有发现火星有机生物的证据呢？依据研究报告作者的观点，火星土壤中还有美国宇航局不可避免的物质——某种超易燃物质能够意外燃料碳，最终将碳物质烧毁成碎片。

“火与冰”

2008年，“凤凰号”火星探测器在火星北极地区附近采集土壤样本，当时发现一种叫做高氯酸盐（perchlorate）的独特盐类物质。这是一项当时令人兴奋的发现，科学家们知道地球上远古微生物以高氯酸盐为能量来源，或许他们相信火星上储存着某些盐类物质也具有类似的用途。

这项最新研究报告作者对于火星表面发现高氯酸盐颇感兴趣的另一个原因是该物质具有易燃性，基于高氯酸盐的易燃性，它被用于制造火箭燃料和燃烧较快的烟花。如果高氯酸盐大量存在于火星土壤，那么“海盗号”探测器试图加热火星土壤，可能导致高氯酸盐直接燃烧，并破坏任何可能存在的有机分子。

这种情况的一线希望是，如果火星表面的高氯酸盐确实烧毁了“海盗号”探测器烤箱中任何碳基分子，那么灰烬中就会有相应的证据。当碳与高氯酸盐在一起燃烧时，将产生一种叫做氯苯（chlorobenzene）的分子，它是一种碳、氢和氯的混合物质，可在土壤中存在数月时间。幸运的是，美国宇航局“好奇号”探测器在2013年一次探索任务中，在火星土壤中发现了氯苯存在的痕迹。为了进一步证明，研究人员决定对“海盗号”探测器进行研究分析。

研究人员指出，我们在“海盗号”探测器烤箱中的盐和有机物中搜寻可能产生的化学反应。他们重新分析了探测任务期间拍摄的原始数据资料，这次是专门寻找氯苯的痕迹。

依据这项最新研究报告，研究人员发现了他们要找的东西。他们在“海盗2号”探测器采集的样本中发现了微量氯苯，从而得出的结论是，“海盗2号”探测器很可能在高温加热土壤样本之前，所采集的土壤样本中就已包含重要的有机物质。

这项研究报告作者、法国国家空间研究中心与大气环境空间观测实验室（LATMOS）博士生梅丽莎·古斯曼（Melissa Guzman）告诉《新科学家杂志》记者说：“虽然这项最新证据令人信服，但它并不是证实火星有机物存在的确切证据。例如：‘海盗号’探测器烤箱中与火星高氯酸盐燃烧的碳化合物，很可能来自地球，意外地污染了火星土壤样本。”

其他科学家表示认可这项最新研究，美国宇航局戈达德太空飞行中心研究员丹尼尔·格拉文（Daniel Glavin）并未参与这项研究，他在接受媒体记者采访时称，有机分子可能存在于火星许多地点。这是否意味着火星存在有机生命，以及是否在高温加热火星土壤样本之前人类能够证实生命形式的存在，这一切将有待于进一步观测研究。（叶倾城）