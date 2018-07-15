（原标题：贝索斯“太空游”单价在20万美元至30万美元间）

美国蓝色起源公司消息人士披露，全球首富杰夫·贝索斯创建的这家太空旅游企业定于明年把首批游客送上太空，客票单价在20万美元至30万美元间。

蓝色起源公司多名高级管理人员上月在一场商务会议上宣布，不久将载人试飞“新谢泼德”飞行器，并从2019年起出售太空旅游客票。路透社12日报道，一名掌握定价计划一手信息的蓝色起源员工说，定价区间大约从20万美元到30万美元。另一名员工告诉这家媒体，票价至少20万美元。

由于定价策略属于机密，这两名知情人不愿公开姓名。潜在消费群和航空航天业一直紧盯蓝色起源公司的太空旅游客票价格，一方面关心潜在用户能否负担得起，另一方面好奇这家企业能否从中盈利。

蓝色起源公司由亚马逊公司创始人贝索斯在2000年创建，先前公开“新谢泼德”飞行器大体设计，包括运载火箭和可分离乘客舱，对生产状况和票价，口风一直很紧。

“新谢泼德”飞行器可搭载6名乘客，在距离地表100多公里的亚轨道自主飞行，足以使乘客有几分钟时间感受失重、欣赏地球弧线，之后返回。飞行器有6扇观察窗，高度差不多是波音公司747型喷气客机舷窗的三倍。

这一飞行器已在得克萨斯州发射场完成8次垂直起降不载人试飞，其中两次使用“假人”。一名蓝色起源公司员工说，公司将在“几周内”首次在太空测试火箭发生爆炸时启动的逃生舱系统。

三名员工说，他们的同事可能在首批太空游客之列，但具体人员还没有确定。

蓝色起源公司的竞争对手是英国亿万富翁理查德·布兰森创办的维珍银河公司和美国企业家埃隆·马斯克的太空探索技术公司。维珍银河公司说，已售出大约650张太空旅行客票，单价25万美元，但还没定下出发日期。太空探索技术公司以让人类到其他星球居住为终极目标。

这三家企业开发可重复使用的飞船，寻求削减太空旅行成本。

蓝色起源公司没有公布“新谢泼德”每趟飞行的成本。美国蒂尔集团航空航天分析师马尔科·卡塞雷斯估计，大约耗费1000万美元。按照每趟卖出6张客票计算，每次“发团”就要亏损数百万美元，至少在最初阶段。（陈丹）[新华社微特稿]