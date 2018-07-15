来看看这家“疯狂实验室”有哪些稀奇古怪的新点子

“Project Loon”计划希望用高空气球为偏远或受灾地区提供网络服务。

新浪科技讯 北京时间7月15日消息，据国外媒体报道，科幻作品中经常出现臭名昭著的疯狂科学家。这也只能怪他们自己，谁叫他们总做些千奇百怪的事情呢。比如把尸体缝在一起、再用电流令其起死回生的弗兰肯斯坦，再如《回到未来》系列电影中用钚反应堆打造时光穿梭机“德罗宁”的埃米特·布朗博士等等。

但现实生活中的“疯狂科学家”理查德·德瓦尔（Rich DeVaul）认为，这些疯狂的科学也有其积极一面，展现了人类敢变不可能为可能、以新技术改变世界的精神。

德瓦尔就职于谷歌母公司Alphabet 的下属实验室X公司，担任一支发明家、工程师和设计师团队的高级技术领导，力争解决一些全球性问题。在他们提出的解决方案中，有些已经着手启用，如通过热气球架设网络的“Project Loon”计划；但有些计划则被迫搁浅、成为一纸空谈，如一台太空炮原型机等。不过，X公司的设想都有一点共同之处：它们全都稀奇古怪，很难说成功的几率有多大。

“马卡尼风筝”上附带的转子能够进行风力发电

比如说，Project Loon项目计划施放一系列巨大的热气球，每个都有网球场那么大。它们飞入平流层后，便会构成传送带网络，为地面用户提供高速互联网服务，可应用于偏远地区或受灾地区。

2017年9月，波多黎各受飓风“玛利亚”打击后，Project Loon项目曾在该地投入测试。在几个月时间里，该项目为超过20万波多黎各人提供了网络服务。

X公司其它正在开发的项目还包括Project Wing（自动化无人机快递服务），以及“马卡尼能量风筝”（Makani energy kites）项目（风筝可在绕圈飞行过程中进行风力发电）。

释放想象力

但任何一项提案在从设计到最终投产的过程中，都有很多环节可能会令其胎死腹中。X公司还设想过制造一款可将物资发射到太空中的巨型地面大炮，以及一块可人工制造龙卷风、用于天气工程研究的农场。虽然听着有趣，但德瓦尔在今年3月的科学与流行文化大会“Future Con”上称，这些项目太不现实，且造价过于高昂。

但这些解决方案看似滑稽，却对研发切实可行的创新技术有着关键意义。因此德瓦尔希望人们能多多发挥想象力。

图为X公司“疯狂科学”带头人德瓦尔在今年3月的Future Con大会上发表演讲。

为此，德瓦尔在Future Con大会上与专家观众分享了X公司的“秘方”，让他们自己也能设计出稀奇古怪的新点子。首先要敢于释放想象力，尽情设想疯狂的解决方案，不要害怕失败，“因为失败是成功之母，在失败的过程中我们才能学到新东西。”德瓦尔指出。

其中一名观众提出了一个疯狂的设想：到水星去找“某些东西”，然后将其带回地球，便可以解决全球的能源危机。他还没想好“某些东西”究竟指什么，但德瓦尔认为，这项提议的荒谬之处“恰恰能为我们带来启发”。

事实上，太空旅行研究已经启发科学家发明了一项技术，并已在地球上得到了广泛采用：即太阳能电池板。因此，这项“水星计划”说不定真能启发科学家做出某种重大发现，一劳永逸地满足对清洁能源的需求。

“所以再‘疯狂’的设想都不要置之不理。”德瓦尔表示，“应该按思路走下去，看看会走到哪里。有时事情真的会朝十分神奇的方向发展。”

当然，提出灵感即使再难，也算是最简单的一步。德瓦尔指出，募集资金远比提出灵感困难得多，不过也并非不可能。“疯狂的科学家们”可以通过风险投资或众筹平台获得资金，从而将种种新奇的灵感变为现实。

“假如真的对某个问题充满热情，明知有失败的风险、也愿意进行尝试，那么人人都能做到这一点。不过这的确是项浩大的工程，”德瓦尔说道，“你要搭建团队、找到资源。若能全力以赴，你这支小小的团队也许终有一日能改变世界。”（叶子）