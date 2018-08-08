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2017年大气碳水平80万年来最高！历史最热年份之一！

2017年大气碳水平80万年来最高！历史最热年份之一！
2018年08月08日 11:15 新浪科技综合
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　　来源：中国科学报

　　根据一份新的报告，去年地球大气中的二氧化碳气体浓度达到了405ppm（百万分之一），这是80万年以来的最高水平。

　　2017年同时也是历史上最热的年份之一。

　　美国国家海洋和大气管理局（NOAA）发布的第28版年度汇编，即《2017年气候状况》报告指出，2017年并没有出现被称为厄尔尼诺现象的全球气候模式，后者通常是由太平洋的高温海水所驱动的。

　　总的来说，2017年是有记录以来第二热或第三热的年份，这取决于使用了哪种测量方法，因为研究人员从19世纪中期开始才有了详尽的气候记录。

　　华盛顿州西雅图市NOAA太平洋海洋环境实验室海洋学家Greg Johnson在日前举行的关于该报告的一次新闻发布会上说，即使人类“在今天的浓度下停止温室气体的排放，未来几十年的大气层仍将继续变暖，直至一个世纪”。

　　这份厚重的文件由来自65个国家的524名科学家编纂完成。其中包括一些亮点：

　　2017年大气中的二氧化碳（主要的行星变暖气体）浓度比2016年增加了2.2ppm。根据从冻结在古代冰芯中的气泡所获得的数据，在至少80万年前，类似的二氧化碳水平也曾在地球上出现过

　　大气中甲烷和一氧化二氮（这两种都是强力变暖气体）是有记录以来最高的。与2016年相比，2017年的大气甲烷含量增加了6.9%ppb（十亿分之一），达到1849.7ppb；相比2016年，一氧化二氮水平增加了0.9ppb，达到329.8ppb。

　　去年也标志着一场持续了3年的全球性珊瑚白化事件的结束。珊瑚白化现象发生在海水变暖时——珊瑚会释放出生活在其组织内部的藻类，这样珊瑚便会变白，有时甚至导致死亡。这是有记录以来最长的珊瑚白化事件。

　　2017年的全球降水高于长期平均水平。俄罗斯出现了1900年以来第二个最潮湿的年份。而委内瑞拉、尼日利亚和印度的部分地区也经历了比往常更大的降雨和洪水。

　　更加温暖的气温导致世界各地野火频发。美国遭遇了一场极端的野火季节——烧毁了400万公顷的土地，造成了180多亿美元的损失。而亚马逊地区则经历了大约272000场野火。

　　在美国阿拉斯加州，6个永久冻土观测站中有5个记录了永久冻土温度的升高。当这些土壤解冻后，它们会将二氧化碳和甲烷释放到大气中，并可能导致全球变暖。

　　北极的海冰受到了沉重打击。海冰的范围达到了38年来的最低点，比1981年到2010年的平均水平降低了8个百分点。然而，北极的春季积雪却也比1981年至2010年的平均水平要高，与此同时，格陵兰岛的冰盖正在从2016年的创纪录低质量中恢复。2017年也是北极有史以来第二暖的年份。

　　许多国家都报告了高温记录，其中包括阿根廷、乌拉圭、西班牙、保加利亚和墨西哥。

　　据有关统计，目前全球气温已较工业化前水平升高了约1摄氏度，并仍在以每10年约0.17摄氏度的速度提升。

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