32℃！北极圈附近到底应该什么样？

来源：科学大院
北极的夏季越来越热，这是不容置疑的事实。可我们必须明确的是，地球的回暖并不是这一两年或这几十年才出现的事情。
据外媒报道，当地时间7月30日下午2点30分，位于北极圈内的挪威班纳克地区（大概位置在北纬70°，东经24°附近）都测到了32℃的高温，而该地区周末两天也都分别达到31℃和30℃。
班纳克地处北欧顶端，高于北极圈下缘560公里。此外，挪威西部的峡湾地区也在近日飙上33℃高温。
以上，是这近一两天内，被国内新媒体大加评论和演绎的新闻主体，以其衍生出的“北极圈温度已突破30℃，背后隐藏的原因令人细思极恐！未来，可能谁也逃不掉…”、“北极圈罕见32℃高温，在我们有生之年，或许再也看不到北极熊了”、“北极圈32℃，这个地球的空调正在瘫痪”……
这类信息数不胜数，每条几乎都有很高的点击率，让笼罩在北方大部分地区桑拿天儿里的吃瓜群众们感到更加的透不过气儿来。
你不得不承认，以手机为主要传播工具的新媒体，其影响力之强大，不亚于一切传统媒体，你没见北京地铁里整齐划一的“捧笏上朝”么。。。。。。
在常人眼里，32℃，与印象中冰天雪地的北极，似乎不着边际，但在北极地区做连续观察的自然科学工作者们的眼中，32℃的记录，好像来得倒是并不那么的突然。
外媒新闻中所关注的地区位于欧亚大陆西北角的挪威西-北部海岸，包括峡湾区（北纬60°附近至66°34′即北极圈地区）和挪威北极地区（北纬66°34′至北纬71°附近欧亚大陆最北点）。
巧得很，以上描述的这些区域均在我们2016至2017年间，三次北极考察的工作区内或与之相近的地区，因为我们的工作面正好从北纬60°的峡湾区南缘到北纬69°40′的挪威北极地区，和新闻中重点描述的32℃气温观测点——北纬70°附近的班纳克非常接近（相距不到1个纬度）。
虽然我们的相关工作还在国内外相关单位的关怀下有条不紊地进行，但目前可以先拣一些手头上的一般资料照片发出来，力求让大家对近期这一区域的情况有一个“身临其境”的了解。
莫舍恩地区
非常温暖的冰川融湖（你看周围的植被，可不是近年来才融出来的哟），四周是以桦木科和杨柳科构成的阔叶林，以上是欧洲云杉构成的针叶林
挪威北极圈地区
罗弗敦群岛地区
特罗姆瑟地区
来，我们做一个小结。
众所周知，地球的两极，南极比北极冷，南极地区是一片被寒冷海流完全隔绝的无常住居民大陆；而北极地区则是被周边全是有发达国家“居民区”的大陆包围着的海洋，海水本来就暖和，而测得高温的地方长年受北大西洋暖流的影响，就更加的暖和。
这几年，附近极圈周边盛夏季节达到26℃到30℃的时候很多，如果有热浪来袭，恰逢中午，天气又特别好，太阳当头照，出现个32℃的高温，还是符合客观规律的。
当然，我们要把这个数字记录在册，然后去想更为长远的应对策略。
而“细思极恐”、大惊小怪、言辞过激的舆论，则很容易引发不必要的其他社会问题。
北极的夏季越来越热，这是不容置疑的事实。
可我们必须明确的是，地球的回暖并不是这一两年或这几十年才出现的事情。
这是她一项长期艰巨的“任务”，在距今1万年以来，我们的地球母亲，终结了她被称作“第四纪冰期”的“人生阶段”，进入到一个新阶段——“间冰期”，冷了200多万年的她，逐渐开始变得暖和了起来。
然而，直到现在，还远没有达到她孕育生命以来最和暖时期的温度，因此作为她的孩子，该如何正视这样的事实，努力改变我们自己的生存方式，因势利导地保护好我们赖以生存的自然环境，才是摆在我们眼前最现实的课题。
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