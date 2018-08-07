32℃！北极圈附近到底应该什么样？

来源：科学大院

北极的夏季越来越热，这是不容置疑的事实。可我们必须明确的是，地球的回暖并不是这一两年或这几十年才出现的事情。

据外媒报道，当地时间7月30日下午2点30分，位于北极圈内的挪威班纳克地区（大概位置在北纬70°，东经24°附近）都测到了32℃的高温，而该地区周末两天也都分别达到31℃和30℃。

班纳克地处北欧顶端，高于北极圈下缘560公里。此外，挪威西部的峡湾地区也在近日飙上33℃高温。

很多人认为，北极大部分地区的画风应该是这样的

以上，是这近一两天内，被国内新媒体大加评论和演绎的新闻主体，以其衍生出的“北极圈温度已突破30℃，背后隐藏的原因令人细思极恐！未来，可能谁也逃不掉…”、“北极圈罕见32℃高温，在我们有生之年，或许再也看不到北极熊了”、“北极圈32℃，这个地球的空调正在瘫痪”……

这类信息数不胜数，每条几乎都有很高的点击率，让笼罩在北方大部分地区桑拿天儿里的吃瓜群众们感到更加的透不过气儿来。

你不得不承认，以手机为主要传播工具的新媒体，其影响力之强大，不亚于一切传统媒体，你没见北京地铁里整齐划一的“捧笏上朝”么。。。。。。

在常人眼里，32℃，与印象中冰天雪地的北极，似乎不着边际，但在北极地区做连续观察的自然科学工作者们的眼中，32℃的记录，好像来得倒是并不那么的突然。

外媒新闻中所关注的地区位于欧亚大陆西北角的挪威西-北部海岸，包括峡湾区（北纬60°附近至66°34′即北极圈地区）和挪威北极地区（北纬66°34′至北纬71°附近欧亚大陆最北点）。

巧得很，以上描述的这些区域均在我们2016至2017年间，三次北极考察的工作区内或与之相近的地区，因为我们的工作面正好从北纬60°的峡湾区南缘到北纬69°40′的挪威北极地区，和新闻中重点描述的32℃气温观测点——北纬70°附近的班纳克非常接近（相距不到1个纬度）。

虽然我们的相关工作还在国内外相关单位的关怀下有条不紊地进行，但目前可以先拣一些手头上的一般资料照片发出来，力求让大家对近期这一区域的情况有一个“身临其境”的了解。

莫舍恩地区

非常温暖的冰川融湖（你看周围的植被，可不是近年来才融出来的哟），四周是以桦木科和杨柳科构成的阔叶林，以上是欧洲云杉构成的针叶林

接近北极圈的花海，这些黄色的花几乎都是株高30cm以上的蒲公英和毛茛

周边海拔400m左右的牧场上发育有株高15-20cm左右的禾本科牧草草场，可饲养不十分耐寒但出肉率非常高的海福特牛，它们的腱子肉弹性十足，特别适合煎制三分熟的牛扒

耐冷凉而不耐寒冷的食用大黄生长被种植在山间，它的叶柄可以吃，是酸苹果味儿的，当地人拿它做果酱

好吃的茶藨子硕果累累，这里距离北极圈还有最后百公里

晚间遇到驯鹿北欧亚种，在平均株高10-30cm高的草地上休息

挪威北极圈地区

盛夏季节的柳兰盛放出娇艳的花朵

在苔原上现果的杜鹃花科越橘属植物，它们是棕熊最喜欢吃的水果，味道和蓝莓差不多

如果你不看屋顶上标识的纬度，你能想象出这掩映在高草与矮树丛中的建筑就是著名的北极圈中心吗？

进了北极圈你以为该冷了？不，由于受北大西洋暖流的影响，这里十分温暖湿润，夏季出现30℃以上的温度不足为奇，你看，这片欧洲赤松林可不是短时间内形成的

进入北极圈以北70公里，你能感觉这里是北极吗？这里的牧场也不是近几年才有的

博德，进入北极圈以北已经将近1个纬度了，除了远处高山上有积雪，海边的森林、牧场依然十分青翠

罗弗敦群岛地区

这里是美丽的罗弗敦群岛中部，北纬68度多一点儿，进入北极圈都1°多了，远处冰斗里的冰川可不是近些年才融化干净的，剩下的一点点白，那是冬天的积雪。你再看这里，阔叶林、针阔叶混交林、针叶林，一个也不少，到林下看一看，物种不知有多丰富呢。

我在这里测量柳兰的株高是50cm，咦，这是北极人的日常装束吗？

喜欢大太阳的东方罂粟（观赏植物）在罗弗敦群岛盛放，背景都是北极地区特有植物

特罗姆瑟地区

这里是罗弗敦群岛去往挪威北极城市特罗姆瑟的路上，北极圈以北2°多，路边在盛花期的柳兰高度超过60cm，森林以欧洲云杉与欧洲赤松构成的针叶林为主

这是北纬69°多一点的挪威北极地区最大城市——特罗姆瑟郊区，你看这里草高林密的样子，给萨米人驯养的驯鹿以丰富的口粮

这里已经接近我们工作区的北缘了，北纬69°半还多，公路边的树木依然葱茏

看，我在这接近北纬70°线附近找到了什么，是珍贵的兰科植物！

同样在这里，进入北极圈都3个多纬度了，一只蛎鹬在花草树木间享受和暖的夏天

回到北纬69°的特罗姆瑟市，有人居住的大城市更热，你瞧，夏日的北极之城，远处，林木森森，近处，芳草萋萋

来，我们做一个小结。

众所周知，地球的两极，南极比北极冷，南极地区是一片被寒冷海流完全隔绝的无常住居民大陆；而北极地区则是被周边全是有发达国家“居民区”的大陆包围着的海洋，海水本来就暖和，而测得高温的地方长年受北大西洋暖流的影响，就更加的暖和。

这几年，附近极圈周边盛夏季节达到26℃到30℃的时候很多，如果有热浪来袭，恰逢中午，天气又特别好，太阳当头照，出现个32℃的高温，还是符合客观规律的。

当然，我们要把这个数字记录在册，然后去想更为长远的应对策略。

而“细思极恐”、大惊小怪、言辞过激的舆论，则很容易引发不必要的其他社会问题。

北极的夏季越来越热，这是不容置疑的事实。

可我们必须明确的是，地球的回暖并不是这一两年或这几十年才出现的事情。

这是她一项长期艰巨的“任务”，在距今1万年以来，我们的地球母亲，终结了她被称作“第四纪冰期”的“人生阶段”，进入到一个新阶段——“间冰期”，冷了200多万年的她，逐渐开始变得暖和了起来。

然而，直到现在，还远没有达到她孕育生命以来最和暖时期的温度，因此作为她的孩子，该如何正视这样的事实，努力改变我们自己的生存方式，因势利导地保护好我们赖以生存的自然环境，才是摆在我们眼前最现实的课题。