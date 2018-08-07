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热浪席卷全球！立秋就凉快了吗？立秋有什么习俗？

热浪席卷全球！立秋就凉快了吗？立秋有什么习俗？
2018年08月07日 10:22 新浪科技综合
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　　来源：知识就是力量

　　8月7日是立秋节气。前几天才经历了全球高温，中国气象局中央气象台连续20多天发布高温预警。还有不少媒体报道，一向以寒冷著称的北极圈，气温甚至飙到了32°C！

　　而今天，北京地区很应景地下起了下起了雨，降了温。难道秋天真的来了吗？立秋之后天气就凉快了吗？

　　立秋就凉快了吗？

　　立秋是秋季的第一个节气。从字面理解，立秋意为秋天的开始。而在气象学上，则是以连续5天平均气温低于22℃作为由夏入秋的标志。立秋是较早确定的八个节气之一，交节日期在公历8月7日至9日，太阳的直射点到达黄经135°。《月令七十二候集解》记载：“立秋，七月节……秋，揫（jiū）也，物于此而揫敛也。”

　　立秋时节，中国大部分地区早晚时分虽多了一些凉意，但依旧暑热未消，还处于“三伏天”的中伏阶段，民间有“秋后一伏热死人”的说法，“秋老虎”的威力让人们在热中又多了一份燥。

　　所以，立秋并不意味着马上就降温了，真正意义上的凉爽秋天还需一段日子才能到来！

　　立秋在古代是个节日

　　立秋曾是中国的一个重要传统节日，古称“立秋节”，人们会举行一系列活动来迎接这一季节转换。

　　早在周代，逢立秋日，天子亲率三公九卿、诸侯大夫“迎秋”于西郊，举行祭祀仪式。汉代承此习俗，并杀兽以祭，表示秋来扬武之意。宋代时，朝廷于立秋日要举行“报秋”仪式。立秋这天，宫内把栽在盆里的梧桐从外边移入殿内，等到立秋时辰一到，太史官便高声奏道：“秋来了。”奏毕，梧桐应声落下一两片叶子，“一叶而知秋”，以寓报秋之意。

　　立秋有什么习俗？

　　不同民族和地区的立秋习俗也各具特色。湘西花垣、凤凰和吉首等地的苗族人，有立秋日“赶秋”的传统，这一天也叫“赶秋节”。届时，族人们穿上盛装，欢聚到秋坡上，打秋千、吹芦笙，歌舞欢娱。随后，选出两位有声望的人装扮成“秋老人”，向大家送去丰收的祝福，祈望秋来好收成。

　　立秋后，人们要避凉取温，适时改变夏日习惯，以适应外部环境变化。东北一些地区，循守立秋后不再下河游泳的禁忌，避免因水凉引发抽筋的危险。饮食方面，许多地方都有“贴秋膘”的习俗。辽宁南部地区，立秋日除了多吃肉类之外，还要摊面饼吃，早年间还尽量找比自己胖的人一起进餐，以便为自己“贴膘”。

　　与立春时的“咬春”习俗对应，一些地方流行立秋日“咬秋”。清《津门杂记·岁时风俗》记载：“立秋之时食瓜，曰咬秋，可免腹泻。”也有的地方，人们在立秋前一天把瓜、蒸茄脯、香糯汤等放在院子里晾一晚，于立秋当日吃下，以清除暑气、避免痢疾。立秋日吃瓜的习俗在南方一些地区也有流行。

　　与立夏称体重的习俗相对应，立秋时节要再称一次体重，根据前后的重量变化来检验是否“苦夏”。

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