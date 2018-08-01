全球仅13%海洋未遭人类破坏:海洋野生动物都未受保护

目前，最新一项研究表明，世界上仅有13.2%的海洋(大约5400万平方公里)仍保持“野生状态”，未遭受人类活动影响。

新浪科技讯 北京时间8月1日消息，据国外媒体报道，海洋覆盖了地球大约70%的面积，而且似乎所有海洋区域都不限制爱冒险和需要资源的人类。目前，最新一项研究表明，世界上仅有13.2%的海洋（大约5400万平方公里）仍保持“野生状态”，未遭受人类活动影响，相比之下，亚洲面积为4450万平方公里。

研究报告合著作者、澳大利亚昆士兰大学博士生肯德尔·琼斯（Kendall Jones）说：“差不多所有人类未接触的海洋荒域都位于北极、南极或者更偏远的太平洋岛屿国家。”据悉，琼斯也是野生动物保护协会的一名保护规划专家。

琼斯强调称，在人类活动最活跃的沿海地区，几乎不存在人类未涉足的区域。同时，我们还发现几乎所有海洋野生动物都未受到保护，随着人类捕鱼技术和航海技术的进步，我们可以更深入海洋，捕捞更多的海洋生物，它们随时都有可能丧生。

琼斯指出，也许同样令人不安的是，大部分海洋荒域是没有受到保护的。该项研究报告作者发现，仅有4.9%的海洋荒域存在于海洋保护区范围之内，那里的相关法规限制了人类活动。

发现海洋荒域

琼斯表示，为了发现海洋荒域，研究人员将其定义为“未遭受人类活动侵扰的海洋区域”，他们收集了海洋中各种人类活动指数的数据，之后他们从中确定人类活动最少的海洋区域。

具体来说，他们对每平方公里的海洋面积进行评估分析，观察该海洋区域遭受15种人类活动因素的影响程度，例如：捕鱼、商业航运、营养物质和农药流量，以及海洋酸化和海平面上升等4种与气候变化相关的因素。

某片海洋符合海洋荒域需要满足两个测试标准：一是遭受所有15种人为因素的影响值必须低于10%；二是遭受人类活动累积影响值必须低于10%，这里的人类活动累积影响包括15种人为因素，以及气候变化相关因素。琼斯表示，研究人员在第一个测试中没有将气候变化包括在内，如果将气候变化计算在内的话，地球上没有一个海洋区域符合荒域条件。

之后，他们将海洋荒域与海洋保护区地图进行了比较分析，从而确定哪些荒域区域受到了保护。

没有多少东西是人类不接触的

琼斯指出，大多数国家都有一些“剩余的海洋荒域”，但是很少有大面积的海洋荒域。例如：他们在美国阿拉斯加北部海域发现一些海洋荒域。

超过一半的海洋荒域（百分之六十六）位于公海，这些水域没有任何国家的管辖权。据悉，每个沿海国家控制着距离海岸200海里水域的自然资源，公海远离陆地，因此没有国家管控公海。由于公海非常偏远，研究人员之前认为公海存在较高等级的海洋荒域，但实际上这些海洋区域未达到他们预期的荒域等级。

琼斯强调称，我们的研究结果表明，在海洋荒域中几乎没有人对某种意图感兴趣。同时，研究人员还发现，正如之前研究所指出的，海洋荒域的生物多样性远比非海洋荒域大许多。与非海洋荒域相比，海洋荒域存在着大量生物多样性，其中包括罕见海洋生物，以及独特的物种组合。在海洋荒域发现的混合性生物是非常独特的，因为其中包括了顶级掠食性生物和其它物种。而在非海洋荒域，顶级掠食性生物往往会消失。

除了保护生物多样性之外，海洋荒域就像“时间机器”一样，揭晓了人类活动开始破坏海洋环境之前的状况。

保护海洋荒域

那么未来海洋会是什么样呢？这主要取决于我们的行动方案，琼斯说：“如果我们未来全面保护海洋生态多样性，那么保护海洋野生区域是至关重要的。”

为了做到这一点，琼斯认为，首先沿海国家应当识别他们管辖范围内最容易遭受破坏的海洋荒域，并将它们指定为海洋保护区。他补充指出，保护公海更加困难，因为从定义上讲，没有一个国家在那里拥有管辖权。

不过，联合国正在讨论公海保护的措施，这将允许指定公海保护区域。琼斯表示，跨国区域渔业管理组织（RFMOs）是对渔业捕捞感兴趣的国家组建的国际组织，欧盟委员会对该组织进行了定义，通过同意人类活动离开某些海域，从而保护公海荒域。

最终，公海捕鱼变得有利可图，这是因为政府对偏远海域捕捞进行奖励补贴。琼斯表示，依据最近一项研究，日本和西班牙远洋补贴最高，其次是中国、韩国和美国。这些国家的补贴改革可能是阻止最后海洋荒域遭受侵蚀的另一种方式。

总体来讲，陆地和海洋的保护工作忽略了对海洋荒域的保护，而是更倾向于拯救一些濒危物种。琼斯表示，如果你用一种健康的类推方法，目前的海洋系统的保护措施有点儿像政府将所有健康预算都花在紧急心脏手术，这将最终导致物种灭绝，而不是将钱花费在如何预防心脏病发生。保护政策不仅应该试图拯救濒危物种，而且还应该保护物种和生态系统不受到威胁。

琼斯说：“我们主张的是一种双管齐下的做法，一方面阻止物种和生态系统灭绝；另一方面保护最后未被破坏的环境，使其遭受的破坏影响降至最低。”这项最新研究报告发表在近期出版的《当代生物学》杂志上。（叶倾城）