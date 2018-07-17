比碰碰车蛮横是坦克，比Tank更横的是北冰洋巨型油罐

来源：中国科普博览

原标题：比碰碰车蛮横的是坦克，比Tank更横的是北冰洋上的巨型油罐

有不少人小时候，掏的是开碰碰车的钱，操着是开坦克的心。

关于“坦克”这一名称的由来说法很多，有一个说法是坦克发明后，一个人嘲笑坦克像个大水箱（tank），谁想到这个名称便以此传开来了；还有一个说法是，丘吉尔为了不让德国人察觉到这种新式武器，于是便以“水箱（tank）”这一海军术语为这一个新式武器命名。

至今坦克（Tank）这个词在欧美仍是和水罐、油罐通用的。而现在的北冰洋上真的跑着一种“巨型油罐”，碾压冰层如砍瓜切菜，而且还和中国的利益息息相关。它们就是具有破冰功能的LNG油轮。

LNG油轮BORIS VILKITSKY号（来自www.highnorthnews.com）

破冰能力等级，属俄罗斯最专业

中国人虽然打小起看科普书都知道有破冰船这样的怪物，但是其实这方面经验不多，因为中国也就是渤海以及黄海的部分沿海区域会结冰，而且正常年份冰层不会太厚，冰期通常也就两个月。

2018年1月26日中国渤海黄海的盛冰期（一年冰最多的时候）冰情

在这方面最有经验、最有发言权的是俄罗斯。俄罗斯把船只的破冰能力分成很多等级，最高级的是专业破冰船。

船只的破冰能力和适航海域（来自www.highnorthnews.com）

不同级别的船可以适应不同的冰情，俄罗斯相关机构每天公布北冰洋的海冰情报。按照规范，某一级别的船只只能在指定冰情的区域行驶，否则容易遇到危险。

而且这个等级并非是固定的，船只的图纸确定的是你的最高能力，如果船只的动力或者其他方面有缺陷就会被动态降低等级。

比如上述的BORIS VILKITSKY号今年就碰到麻烦，它的部分动力系统有问题还没有来得及维修，破冰能力从Arc7直降到Arc4，但是船东为了赚钱，还是让它违反国际海事规定到亚马尔去拉天然气，后来被海事部门谴责。

BORIS VILKITSKY这次违规航程的记录（来自www.highnorthnews.com）

虽然这些巨型油轮有这样的耍横的功底，但是实际上它们却尽量避免这么做，压碎厚厚的冰层不仅对船只会造成磨损（哪怕是破冰船），更直接的是要耗费更多的时间和能源，船东们还等着你早点赚钱回家呢。

破冰型LNG船，中国尚属“新手”

很遗憾，虽然我国已经有造航母的实力，但是我国在高纬度冰区还属于新手上路，需要学习摸索。

迄今为止，全世界能够建造破冰型LNG船的造船公司只有大宇造船一家，这种船比一般LNG船造价贵1亿美元，属于超高附加价值的船舶。每艘船安装6台锡兰50DF双燃料发动机，既可以使用液化天然气，也可以使用重油。这种船可以搭载17万立方米的液化天然气，长度300米，型宽50米，载重85000吨，巡航速度20节。拥有Arc7级破冰功能，最多可以破开2.1米厚度的北极冰层。

为亚马尔项目定制的首艘破冰LNG船命名仪式在韩国大宇造船厂举办（图片来源见水印）

大宇造船于2014年“鲸吞”了亚马尔项目全部15艘破冰级LNG船。单船造价高达3.16亿美元，共计48亿美元，这笔订单额占到了大宇造船年销售总额的19%。

不过我们也没有干等着，2017年1月，中国自主建造的第一艘极地科学考察破冰船“雪龙2号”已在上海江南造船厂正式开工建造。根据计划，雪龙2号将于2019年正式“服役”。

“雪龙2号”的模型（来自人民日报海外版）

在遥感卫星上，破冰型LNG船是这个场景

北方的朋友们应该有经验，结冰通常都是从岸边开始结的，而且冻得也会比较厚，因此到港口这段通常会遇到比较厚的冰。所以在冰季，为了省钱，港口管理机构和船长们会默契地形成一条大家共享的水道，通过的船只来来往往，破坏掉新生成的冰面，来保证水道的稳定畅通。

而在遥远的北方，在俄罗斯的亚马尔半岛，这项业务就是日常开展的。

亚马尔半岛和其右边鄂毕湾（来自观察者网）

这里坐落着世界最大的油气项目之一——亚马尔油气项目。这里的油气田，是可以常年运输的，冬季的结冰期通过具有破冰功能的LNG油轮向西往欧洲方向输送天然气，夏季破冰能力较弱的船只可以从东方的白令海峡方向往来。现在去这里跑业务的中国船只也越来越多了，仅中国远洋特种运输集团今年就要跑十多个航次。

我们在卫星上可以捕获这样的熙熙攘攘的场景：

哨兵二号2018年5月8日（12-8-2波段组合）

左下方的黑色区域就是亚马尔项目及其港口，这里有一条清晰的曲线拉到北方的浮冰区。

放大局部

可以看到这是一条冰间水道，里面还有一艘LNG油船。

图像增强后，红点处可以看出油轮的结构

另外还能看到不少有趣的细节，在这条人造冰间水道上还有些岔道。

难道是条复线？

拧了个麻花

笔者猜测这是因为整个线路太长，而且是单行线（你看前图中油轮的体积基本上已经撑满了），需要一些岔道来换行，就像单线铁路一样。

冰雪覆盖中的亚马尔项目

尽管还是冰天雪地，亚马尔项目还是一幅忙碌的景象。有两个红点表示这里温度很高，应该是在燃烧无法回收的废气。码头附近还停着两艘LNG油轮，其中一艘应该正在装卸货物。

向北极拓展

随着中俄两国以及北欧各国在发展“冰上丝绸之路”的共识，我们必然将更多地在北极开展科研、航运和开发。

作为十九大之后首位访华的国外高层政要，梅德韦杰夫在跟习主席的会面中，积极磋商“冰上丝绸之路”。（图片来自新华社）

中科院已经先行和芬兰气象研究院（FMI）这样有长期北极科研工作经验的机构合作，建立“北极空间观测联合研究中心”，为掌握北极气候、生态等要素开展深入研究。也和中国远洋等商业航运机构达成意向，在地理信息、遥感、导航等方面开展合作，让最新的信息资讯服务于有志在北极开展业务的各行各业。

中科院国际合作重点项目“冰上丝绸之路北极环境和航道信息服务合作研究”及科技部重点研发专项“北极环境多要素空间观测与信息服务研究”资助；“数字丝路”高山与极地寒区任务组支持。