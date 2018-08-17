优傲创始人：新一代的制造业如何创造价值？

2018世界机器人大会拟于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行。大会以“共创智慧新动能 共享开放新时代”为主题，由“论坛”、“博览会”、“大赛”、“地面无人系统展示活动”四大版块构成。 本届大赛汇聚了来自美国、俄罗斯、德国、日本、以色列等全球近20个国家和地区的1万余支赛队和数百名顶尖专家，共计超过5万多名参赛选手同台竞技。

在此次论坛中，优傲机器人创始人兼首席技术官Esben Ostergaard进行主题演讲“新一代的机器人”。

以下是演讲全文：

很高兴见到大家，这里我想和大家分享几个故事，主要是讲四点：历史、想法从何而来、商业模式，最后谈一谈对制造业如何创造价值的看法，最后会解释优傲机器人在做些什么，以便在制造业当中创造更多的价值。

优傲机器人是我本人创建的，我和我的一个朋友在2003年有了这样的概念。当时我们都是大学教授，我在当时是一所丹麦大学的助理教授。当时我们对丹麦的食品工业进行了调查，看一看他们需要多少机器人，调查之后发现在食品行业通常有一个生产线，这个生产线需要根据季节变化。比如12月是做圣诞蛋糕，1月要换成另外一种蛋糕，所以用传统的机器人放到这些生产线上之后我们做了一个实验，让人们重新配置这样的机器人，让它去做比萨或者其它食品，教会他们怎么对机器人重新编程，这是机器人应该有的灵活性，但当时并不具备。

如果这些公司雇用一个专门的机器人编程师，却没有足够的工作给他们做，以当时的技术水平是不能满足这些公司需求的。在这种概念的基础上，我们在2005年成立了公司，并从银行帐户上提出所有的资金来开设这家公司，三年以后就推出了一个产品，受资金所限，当时做了第一台协作机器人，这就是优傲机器人的原型。

因为当时我们面临着窘境，一个丹麦成长基金来到我们这里，发现了我们所做的事情，他们觉得很有意思，就说给我们进行投资，虽然都是技术专家，但可能需要一个管理团队的帮助。2008年我们获得了基金，然后就开始了商业化，一直到现在看到了销售额两位数的增长。今天我们不再是一个汽车修理厂的小公司了，而是在15个国家有22个分公司，我们的员工人数将会达到700人，包括35个国籍，市场占有率是60%，拥有65项专利。最近我们累计销售了2.5万台协作机器人，这些协作机器人都用在客户的工厂当中，所以看起来这样的趋势还会延续很多年。

很多分析公司都对我们进行了评估，想看一看协作机器人的市场价值有多大。看起来这是一个非常大的市场，据统计大概可以在2021年达到20亿美元的市场价值，而且每年市场的增长可以达到60%，所以确实是一个巨大的市场。

大家可以思考一下，为什么会出现协作机器人的市场，传统的机器人为什么不能适应现在的需求？我们对此进行了思考，世界人口变得越来越富裕的时候，人们的基本需求满足了，有了足够的衣食住行的保障，基本不会再有饥饿。这也改变了价值的概念，因为价值已经不是衣食住行这些最基本的东西了，价值本身的概念发生了变化。这也改变了人们的生产方式，不能再依赖过去的那种低价高量的产品了，现在两年以前的iPhone人们都不再使用了，都想用新的东西。人们都想让自己比较特别，想要一些独特的东西，客户对交付的时间也有越来越严格的要求，也就是说越来越想快速地得到一些东西，这也改变了制造的流程，全球范围内都有这样的趋势，这也是协作机器人可以发挥作用的地方。

工业机器人可以二十四小时不间断地工作，一年可以工作三百六十五天，工业机器人本来就应该是这样的。传统机器人最开始都是应用在自动化的工厂当中，比如焊接或者组装工作。现在我们需要将这些技术应用在汽车工厂之外，那么就需要这些机器人更加灵活。当然，可能并不是100%的自动化，可能是80%的自动化，但这样的做法能够让工作质量更高，并且意味着这样的情形下不用完全把人挪出工厂之外，人和机能够共同协作生产。

我个人认为，协作机器人的概念比传统机器人的范围更大，传统机器人的市场还要继续增长，但对协作机器人来说它的应用场合会比传统机器人更多，也有很多潜在的应用场景规模会比传统机器人大得多，可能是一个巨大的潜力市场。当然，这些机器人并不会抢了人们的工作，而是帮助人们更加高效地完成工作，机器人并不是和人们进行竞争，而是作为一种工具协助人们更好地完成工作。不同的国家人们经常会讨论机器人会抢了人们的工作，而我们觉得这种事情并不会发生，就像这张图显示的一样，人们发明了电钻或者改锥并不会夺走人们的工作，而是让人们利用这些工具更好地完成自己的工作。如果用这样的思维思考机器人，机器人其实也是一样，就是一个工具，可以更高效地完成工作，工厂的人们有了机器人以后更加能够像专家一样工作，生产率也会提升，产品的质量也会更好，并且在生产的过程当中能够生产出更独特的产品。

我们设计的机器人主要是给小型企业使用的，当然，大型企业也是可以使用的。现在我们的协作机器人在大小工厂当中都有使用，可以说是非常灵活的。我们把它称作协作通用机器人，能够自由地移动，也能够非常灵活地使用，也就是应用在不同的场景当中。有些小型工厂需要的设备是能够非常灵活地生产各种各样东西的设备，所以需要这种通用的机器人。

现在全球范围内大家都在讨论协作到底是什么意思，我想讲一讲我们是如何看待协作这个词的。首先更灵活就更容易部署，机器人这套系统要很好地和工人以及其它系统进行融合，这种系统融合和安装如果能够更迅速更便宜的话就会更好。再就是通用性，比如我们有一个机器，如果能够不断地移动来做不同的安装，这种应用的场景就更具有吸引力了，也就是一个通用的机器，如果在这里不用就可以拿到其它的地方使用。编程也要简单，全球范围内自动化的工程师都是稀缺的，刚才也有谈到自动化工程师在美国都有200万的缺口，如果有更多的自动化工程师可以解决这个问题，目前这种情况下我们必须保证机器人的编程是非常简单的，能够很快地进行编程，也能够完成相应的任务。安全永远是一个非常重要的话题，协作机器人能够节约很多的空间，甚至能够省去一些生产线，也能够减少受伤的概率。我们认为，协作机器人是融合了这几个特点的机器。

从宏观来看，人类一直在用技术提升工作效率。原始人时期狩猎时没有工具，之后使用棍子或者其它的东西帮助自己。之后的现代我们越来越多地使用技术，技术已经成为了人类必不可少的一部分。第一次工业革命之前90%的人口每年都在为生存纠结，经过了农业革命以后进入了工业革命，我们甚至可能只需要10%的人口就能够喂饱所有的人口，意味着我们可以过完全不一样的生活，有些人可以从农村转向城市。进入城市以后我们又遇到了污染的一些问题，无论如何，人类都是通过不断的不同方式解决问题，很多时候我们在过去都是在农场工作，之后进城工作，农村都有一些机械代替原来的工作。经历第二次工业革命之后，我们有了汽车，温饱不再成为问题，虽然工作重复性比较高。第三次工作革命以后出现了机器人和自动化计算机，实际上这是一个计算的时代。目前我们处于第四次工业革命，包括物联网和云计算等等，就是物联网数字化供应链和数字化制造的融合，这也是“工业4.0”的核心。

希望和大家分享的是，过去的四次工业革命当中其实是有一些缺口的。第一次工业革命之前每到生日可能会有你认识的人送你一些亲自做的礼物，家里的桌子可能就是旁边的木匠帮你做的。那个时候产品是有一些人的元素，但在工业革命以后很多产品人的元素就已经缺失了。现在可以发现一些富人返璞归真，去买一些艺术品或者人创作的东西，但我们发现现在这个年代人们反而丧失了这种去做东西的能力。人们现在正在强调大规模个性化的需求，未来这种大规模个性化也会成为一种趋势，也就是大家都在寻求比较独特的体验，因为大家都想花钱去体验一些独特的感受。

通用机器人方面，我们希望把一些未来的想法变成现实，也能够更加关注工匠精神，将人类的激情转化成实际的产品。今天我们在北京发布了新一代机器人的产品，也是基于前一代的产品进行改善的。我们把这个机器人当做一个平台，这是一个创造价值的平台，可以让一些中小型的企业作出自己的贡献，我们把它称之为UR+，这是一个更多更大的平台，甚至可以通过我们的生态系统、网站和平台不断地改善自己的技术。我们是将技术进行封装，然后以比较好的方式交付给消费者。

这个新一代的产品当中，我们添加了一些新的技术，基本上对所有的部分都进行了升级，包括用户界面。我们将这种协作的概念，也就是刚才提到的容易移动和安装，这些特点都融入到了产品当中，将产品的标准进一步提升，使得我们的竞争力更强。我们的产品有更强大的扩展装置，工作领域使用起来将会更加敏感，传感信号也会更加强大。我们还添加了通讯的界面，也就是在机械臂后面可以添加电子系统，也有添加一些新的安全功能，包括可设置保护性的停止时间和停止距离，改善了机器人的基础设计，并且减少了整个产品的重量。所有的这些都是非常小的改善，但将整体产品的竞争力提升到了一个新的水平。

全世界人们都在工厂当中用机器人，实际上我们是将机器人当做一种工具，帮助人们更好地工作。机器人在工厂当中创造了很多价值，这也是今天我们共聚一堂探讨这个问题的原因。未来也许我们能够有更多的协作机器人帮助我们完成工作，有了机器人工作方式也发生了变化，未来可能会发生更大的变化。我们希望改变工厂运作的方式，让工厂的自动化程度更高，让机器完成它应该完成的工作，让人们创造更有工匠精神的工作，这也是通用机器人应该实现的目标。当然，我们也开展了在线免费培训的课程，已经有几万人参加了这个课程，可以到我们的网站看一看，参加课程以后甚至可以得到一个认证，这也是非常强大的工具，因为有了这个证书以后就可以得到更多的认可，有些机器人的工作就能够更加舒心。很多中小型工厂当中，最重要的其实是对机器的了解、对生产过程的了解，如果用机器人替代了人的话，有些时候相应的知识就无法传递下去了，所以我一直都认为机器人应该作为一个工具帮助人们提升效率，这也是我们一直努力的方向。

我们认为，现在协作机器人方面我们是走得比较领先的，但我们也知道这个市场规模非常大，我们希望永远保持领先，也非常勇于向前，创造最好的协作机器人。