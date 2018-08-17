2018世界机器人大会：机器人正走进生活的各个角落

来源：科技日报

今天，无数机器人在流水线上为中国创造财富；明天，它们将走进生活的各个角落，为你带来高质量生活。16日在北京召开的2018世界机器人大会传递了这一信息。

中国机器人两手都要硬

工业机器人迄今仍占机器人的大多数，尤其集中在汽车装配、电子制造和金属加工的流水线上。大多数工业机器人从事搬运和焊接，还用于码垛、包装、喷涂、切割和净室。

中日韩美四国，占了全球工业机器人市场的四分之三。中国从2013年成为工业机器人第一大市场，如今占全球需求的三分之一。且增速连年世界第一。预计未来几年仍将保持旺盛。

中国电子学会在大会期间发布的《中国机器人产业发展报告（2018年）》（以下简称《报告》）显示： 2013—2018年，全球机器人市场年均增长15.1%，而中国增速则为这一数字的两倍。来自麦肯锡的卡罗尔·伊鲁特在论坛上预测，2020年，中国机器人需求将占到全球的四成。

《报告》预测：机器人全球市场2018年将达298.2亿美元——工业机器人168.2亿美元，服务机器人92.5亿美元，特种机器人（救灾、治安等特殊场合使用）37.5亿美元。而中国2018年的机器人市场87.4亿美元，71%属于工业机器人，超过世界平均比例。

但中国新研机器人项目，大多为服务类，这预示着未来结构将靠拢发达国家。在大会展馆也能看到，服务类的机器人（如教育、娱乐用）展台数量已不亚于工业机器人。2018年我国服务机器人市场有望达18.4亿美元，同比增长约43.9%，高于全球增速。

工业机器人的技术变革仍然昌盛：主要是在人机协作方面进步，使人更安全简便地控制机器人；世界服务机器人市场的年均增速，大大超过工业机器人；而在特种机器人方面，美、日、欧优势明显。

目前，长三角地区机器人产业实力在国内最雄厚，产业链最完整；珠三角和京津冀次之。

服务机器人全面渗透生活

大会展览区内，最受追捧的，是机器人现场制作咖啡。猎豹移动研发的机器人咖啡亭可以用两只机器人手臂娴熟精准地调配出一杯新鲜咖啡，并拉出一朵漂亮的奶花。

“它模仿咖啡大师的手法，但比人更有优势。因为每一杯从用料到拉花都非常精确，保证标准化。”猎豹移动机械臂产品经理告诉科技日报记者。

这位产品经理介绍，这个咖啡亭预计会很快落地。一对机器人手臂价值几万元，但可以24小时不间断工作，综合成本远低于人工。

机器人也将在个性化定制领域分一杯羹。哈工大机器人集团最新发布的网络雕刻机器人，可以根据消费者定制，用机械手精细加工玉石、珠宝、木材和金属。只要在APP上选择原材料、颜色、图案，就可以购买到机器人的杰作。

“要培养同样水平的玉石雕刻师，可能需要十几二十年；机器人只需要调制好后台程序。”工作人员说。

《报告》显示，全球机器人产业仍在快速增长，机器人的实践应用场景持续拓展，垃圾分拣、深海采矿、养老助残、导医导诊等新的应用场景和模式层出不穷。服务机器人也从扫地、送餐延伸到情感、陪护、教育、康复、超市领域。

尤其是随着深度视觉和人工智能等技术的进步，无人车成为服务机器人最被看好的突破口。

“机器人正在各行各业落地开花，也带来了对相关技术人才的需求，也就是需要更多人学会使用、维护和修理机器人。”哈工大机器人集团副总裁张明文接受科技日报记者采访时介绍，以前少量引入机器人的企业依赖机器人制造商的售后服务，并不配备相关技术人员，随着机器人应用规模变大，企业需要配备专门的技术人员，对机器人进行维护、使用和修理。

张明文告诉记者，中国市场到2020年对机器人相关技术人才的需求量为750万，缺口为300万。正因如此，专门培训不同行业的工人使用不同种类机器人手臂的工业机器人技能培训平台也应运而生——这可以看做是机器人落地的又一精细场景。