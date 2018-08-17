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北京“选手”闪亮机器人大会 上演了高科技年度汇演

北京“选手”闪亮机器人大会 上演了高科技年度汇演
2018年08月17日 09:59 新浪科技综合
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　　来源：北京日报

　　国际上唯一能够覆盖创伤及脊柱全节段手术的骨科手术机器人“天玑”；拥有准确率高达98%的人脸识别技术的优必选Walker人形机器人；获得国际设计大奖的“选美皇后”T5协作机械臂；工业机器人“关节”关键零部件……在世界机器人大会上，以北京机器人选手为代表，国产机器人产业带着诸多填补空白、赶超世界先进水平的成果，上演了一场高科技年度汇演。

　　“亦庄造”屡填国内空白

　　“天啊，从没见过这么大的无人机！”踏入机器人大会场馆，中国最大无人直升机T333瞬间收获大量“迷弟”“迷妹”的赞叹。

　　这个重达3吨的大家伙，是我国第一个应用第四代旋翼的机型，可广泛应用于电力巡检、海关缉私、应急救灾等领域。借助自动控制技术、旋翼独立电控反桨共轴技术、舰载无人直升机系统等多项核心技术，它能在海拔3000米以下地区以正常起飞重量起降，也让中国在大型无人机领域走在了全球前列，甚至迎来了海外订单。

　　大家伙的制造商中航智来自北京亦庄，是一个“80后”创立的创业团队。几年前，由于资金紧缺，中航智曾携产品参加新加坡航展，试图赢得订单。展会上，海外一家著名基金开出了35亿元人民币资金支持的价码想要收购这家年轻公司，但要求中航智迁至新加坡。最终，团队创始人田刚印婉言拒绝，“不是没有动心，而是一旦走出国门，企业就不再属于中国了”。

　　就在快揭不开锅时，市政府为团队提供了5000万元资金支持。落地亦庄后，开发区政府为其提供的土地、人才等政策支持也让团队的发展如虎添翼，加速实现产业化进程。

　　作为机器人大会“东道主”，开发区选手成为会场上北京机器人“军团”的主力军，SMC的未来无人化自动化工业生产线、京东的无人车和无人机、欣奕华的自动导引车也纷纷亮相。自世界机器人大会落户北京亦庄以来，这里的机器人和智能制造企业已研发出国际领先的新产品17项，并有5项新产品填补了国内空白。

　　RV减速器成本降20%

　　静能绣花，动作精度比人类高出成千上万倍；动则力大如牛，举起上千公斤的汽车并在高空中旋转、运输丝毫不费力。机器人大会现场，特长各异的机械臂们各显神通。

　　在一个个“秀技”的机器人不远处，一个展品看似普通、很难吸引普通市民的展台却引来不少专业观众驻足。

　　站台上，一个约莫小碗大小的金属小部件看着其貌不扬，却是个金疙瘩。在各种智能工厂的生产线上扮演关键角色的工业机器人，要想灵活、精准地活动，都离不开它，它就是工业机器人的核心部件之一——RV减速器。

　　据了解，每台工业机器人上需要有3到5个这样的RV减速器，在机器人的“关节”上使用。它的成本一般要占整个机器人总体成本的三分之一，但目前，全国90%以上的RV减速器仍然依赖进口。

　　不久前，北京工业大学科技成果转化项目、北京智同科技自主研发的RV减速器项目落地开发区。公司首席科学家张跃明透露，智同在北京研制生产出的RV减速器不仅在性能、精度上达到国际领先水平，还能实现成本降低20%，打破长期以来我国机器人RV减速器核心部件基本依赖进口的局面，用“小身板”助力我国机器人行业的“大发展”。

　　公司将研发中心和精加工生产基地放在北京，而将粗加工环节放在了河北，打造出一支支有着京津冀协作血统的机器人零部件。

　　世界机器人大会落户以来，开发区机器人和智能制造企业已累计转化专利1400件，科技成果转化的速度不断刷新。2017年，开发区机器人和智能制造产业实现产值328亿元，约占区域总产值的9.7%。

　　关键部件仍难国产

　　国产替代进口、突破国际垄断——诸多喜讯背后，我国机器人产业仍然有巨大的门槛亟待跨越。

　　伺服驱动器，相当于机器人的执行系统。如果没有它，机器人即便大脑再聪明，如霍金一样能想、能表达，但肢体动不了。对以动作快速、稳定、高精度著称，需要在工业生产线上大展拳脚的工业机器人来说，这无异于是灾难。

　　5年前，王健带领的清能德创团队打破了伺服驱动器的国际垄断，为国产机器人厂商提供了选择国货的机会。

　　“不过，所有值钱的零部件都是进口的，占到整个设备60%的成本。”王健透露，驱动器的芯片、核心模块、关键传感器，仍然只能依靠进口。

　　今年上半年，这一零部件“满世界买不着”。无奈之下，他们找到了一家上游国产厂商。“国产模块到手后，我们一用发现还可以，可是等到批量化生产的时候发现，还是有点小毛病。”王健回忆，“就像俄罗斯套娃一样，关键设备的关键零部件依靠进口，再往里面的核心零部件也是这样。”

　　产业观察家洪仕斌表示，由于精密减速机、控制器、伺服系统以及高性能驱动器等关键零部件核心技术不足，国产自主品牌工业机器人在国际市场的整体竞争力还有待提高。

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