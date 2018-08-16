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北京大兴区常委张继红：要不断强化机器人技术创新

北京大兴区常委张继红：要不断强化机器人技术创新
2018年08月16日 19:05 新浪科技
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　　2018世界机器人大会拟于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行。大会以“共创智慧新动能 共享开放新时代”为主题，由“论坛”、“博览会”、“大赛”、“地面无人系统展示活动”四大版块构成。 本届大赛汇聚了来自美国、俄罗斯、德国、日本、以色列等全球近20个国家和地区的1万余支赛队和数百名顶尖专家，共计超过5万多名参赛选手同台竞技。

　　在本次论坛中，北京经济技术开发区工委委员、管委会副主任、大兴区委常委张继红发表主题演讲。

　　以下是演讲全文：

　　尊敬的各位领导、各位嘉宾，女士们、先生们，大家上午好！首先对莅临2018世界机器人大会的各位专家和企业家朋友表示热烈的欢迎。每年的这个时间，新老朋友欢聚亦庄、共享盛会，今年已经是第三次在开发区举办世界机器人大会，得益于大会在内的机器人生态产业的建设，越来越多的机器人企业落地亦庄。截止目前，开发区的机器人企业已由三年前的35家增加到现在的153家，去年开发区的机器人产业产值增速超过了50%，产值占全市的比重也超过了1/4。可以说，开发区机器人产业迅猛发展已初具规模，构建了集创新研发、关键部件制造、系统集成、应用示范、会展服务于一体的良好产业发展生态。工业机器人系统集成、特种机器人研发生产、人工智能前沿技术、机器人认证检测等方面具有先发优势，电子、汽车、医药等智能制造领域发挥出了很好的应用示范和重要的支撑作用。借此机会，对在座的各位领导和朋友对开发区的支持表示衷心的感谢！

　　纵观全球，机器人产业越来越受到各国的关注。欧洲、美国、日本等世界主要经济体纷纷把机器人产业上升为国家战略。习近平总书记指出：机器人是制造业皇冠顶端的明珠，研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。为顺应产业演进趋势，按照国家战略导向，围绕具有全球影响力的全国科技创新中心建设，北京市于去年年底制定了高精尖产业发展的指导意见，为开发区进一步打造机器人产业树立了信心、提供了依据、指明了方向。

　　接下来，开发区将聚焦机器人产业持续发力：

　　一是强化机器人技术创新。通过政、产、学、研、用相结合，充分开展国内外交流与合作。以构建新型制造体系为目标，以实施智能制造工程为重要抓手，加大环境感知、自主定位、运动控制这三大关键技术和控制器、减速器、驱动器三大核心产品的研发力度。加强重大技术装备研发创新，智能制造技术集成突破，推动具有自主知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，打造全国机器人产业创新示范区和智能制造系统解决方案的策源地。

　　二是加快机器人高端产业机制的建设。围绕全国机器人智能制造和应用示范中心的核心功能定位，在工业机器人系统集成、协作机器人自动化控制系统，智能仪器仪表等领域培育一批创新型的领军企业。整机核心零部件方面，重点聚焦掌握高精度减速器、高性能控制器、精密测量等机器人关键技术的企业，大力发展智能检测装备、智能物流仓储等关键装备产业。技术系统集成方面，重点推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，推进智能制造示范企业、示范工厂、示范生产线的技术集成，充分发挥技术集成应用的先行示范作用。创新应用方面，发挥首都产业优势，聚焦全国航空、航天、医疗等领域，大力发展特种机器人和服务机器人。我们的目标是到2020年机器人和智能制造产业的集群要达到700亿的产值。

　　三是进一步加强对机器人产业的服务。今年开发区出台了《促进高精尖产业发展的实施办法》，《办法》聚焦机器人和智能制造等主导产业，从科技成果转化、技术创新示范、创新产业集群、高端人才发展、宜居宜业等五个方面给予支持和鼓励，增强企业在开发区落地发展的信心和决心。

　　各位领导、朋友们，为推动具有全球影响力的科技创新中心建设，北京把三城一区作为主平台，大力强化科技创新，加快构建高精尖的经济结构。作为三城一区当中的一区，北京经济技术开发区正以建设高精尖产业主阵地为目标，谋划和打造升级版的开发区。

　　一是更加突出科技成果转化。开发区具有比较完善的产业链，相对完整的创新体系，与国内外科技界、产业界有着广泛的合作基础。未来我们还将大幅度拓展产业空间，在现有59.6平方公里的基础上统筹周边区域共计193平方公里，全域范围内编制产业规划，布局产业项目，形成高精尖产业发展的核心区、产业功能组团和特色工业区相协同的发展格局，为科技成果转化提供更多的承载空间。

　　二是更加突出深化科技体制改革。开发区历来重视发挥企业在创新当中的主体地位，技术创新既是开发区企业的内生动力和不断追求，也是开发区文化的重要组成部分。未来我们将继续健全技术创新的市场导向机制和政府引导机制，充分发挥人才、资本等对技术创新的关键支撑和促进作用，加强国际科技合作与交流，以全球视野谋划和推动技术创新。

　　三是更加突出宜居宜业城市建设。对标国内外先进地区，以服务产业为目标继续保持不出现大城市病，建设支撑力强的基础设施保障体系，构建快捷高效的城市交通体系。在传统公共服务设施的基础上增加国际化、智慧化的服务设施，建设蓝绿交织、功能复合的生态空间和疏密有致、点轴串联的城市风貌，塑造具有国际范、科技范、活力范的生态绿城、科技之城和活力乐城。

　　各位领导、朋友们，我们正全力打造世界一流的产业新城，机器人产业作为主导产业之一，必将是科技创业引领、产业高端发展的重要驱动力。在此，我也向机器人产业界的朋友们发出真诚的邀请，热情邀请大家来到北京经济技术开发区发展。

　　再次感谢大家，预祝本次论坛、本次大会取得圆满成功！

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